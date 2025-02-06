"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские - 06.02.2025 Украина.ру
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"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские
"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские - 06.02.2025 Украина.ру
"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские
Неологизмы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из лексикона украинцев, так как якобы были придуманы российскими спецслужбами и распространены в украинском обществе для его разложения. Такое мнение высказал начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев
2025-02-06T17:13
2025-02-06T17:13
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"Бусификация" происходит от слова "бус" (с англ. bus - автобус) в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", заимствованного от слова "мобилизация"."Людоловы" сформированы аналогично из слов "люди" и "ловить".Такие результаты словотворчества, уверен Саранцев, не могли "родиться" на Украине. При этом местные жители, пожаловался он, "с легкостью подхватили" эти слова и активно используют их в речи, тем самым "ухудшая свое собственное состояние"."Как бы это сейчас ни звучало, ведь "российская ИПСО" (пропаганда. - Ред.) уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление"&nbsp;, - отметил Саранцев, призвав украинцев больше не использовать эти термины.Между тем, применяют их в речи не только простые украинцы, но и депутаты Верховной Рады. Так, Егор Чернев не так давно сказал, что "к сожалению все еще есть случаи бусификации. И честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц".Термин "бусификация" стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово". Подробности - в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем.
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новости, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, мобилизация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, мобилизация

"Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские

17:13 06.02.2025
 
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Неологизмы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из лексикона украинцев, так как якобы были придуманы российскими спецслужбами и распространены в украинском обществе для его разложения. Такое мнение высказал начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев
"Бусификация" происходит от слова "бус" (с англ. bus - автобус) в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", заимствованного от слова "мобилизация".
"Людоловы" сформированы аналогично из слов "люди" и "ловить".
Такие результаты словотворчества, уверен Саранцев, не могли "родиться" на Украине. При этом местные жители, пожаловался он, "с легкостью подхватили" эти слова и активно используют их в речи, тем самым "ухудшая свое собственное состояние".
"Как бы это сейчас ни звучало, ведь "российская ИПСО" (пропаганда. - Ред.) уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление" , - отметил Саранцев, призвав украинцев больше не использовать эти термины.
Между тем, применяют их в речи не только простые украинцы, но и депутаты Верховной Рады. Так, Егор Чернев не так давно сказал, что "к сожалению все еще есть случаи бусификации. И честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц".
Термин "бусификация" стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово". Подробности - в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева Слово года – "бусификация". Эксперты и политики об украинском настоящем.
 
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