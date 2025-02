https://ukraina.ru/20250207/1060878937.html

Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру

Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру - 07.02.2025 Украина.ру

Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру

Президент США Дональд Трамп предпочитает жёсткие методы как во внутренней, так и во внешней политике, из-за чего сталкивается с критикой в разных концах мира, а в Америке проходят акции протестов, к которым подключились даже конгрессмены

2025-02-07T06:10

2025-02-07T06:10

2025-02-07T06:10

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

марко рубио

сектор газа

украина

экспортные пошлины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060879981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9790c4cabe560a733db1dddab5b38d6e.jpg

Одним из самых ярких обещаний Дональда Трампа при вступлении на второй президентский срок было закончить все войны и не начинать новых. Вооружённых конфликтов за две недели он не начал, это правда, но успел за это время развязать сразу несколько войн без применения оружия как с другими странами, так и внутри Соединённых Штатов.Торговые войны имени ТрампаКак и в предыдущую четырёхлетку, Трамп пытается принудить другие страны играть по его правилам и покупать как можно больше американских товаров. А на тех, с кем наблюдается торговый дисбаланс, не стесняется оказывать давление своим излюбленным методом – обложить пошлинами.В субботу, 1 февраля, президент Трамп подписал исполнительный указ о введении таковых на товары из трёх стран, на которые приходится 1/3 импортируемых Вашингтоном товаров и услуг (в совокупности почти на $1,5 трлн в 2023 году): Китая в размере 10%, Мексики — 25%, Канады — тоже 25%, только для энергоресурсов 10% (чтобы минимизировать возможное подорожание бензина и услуг ЖКХ), а в случае принятия ими ответных мер пригрозил увеличить ставки.Однако президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Джастин Трюдо незамедлительно связались с Трампом и сделали предложение, от которого он не смог отказаться: усилить охрану границ, активизировать борьбу с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией в обмен на отсрочку введения пошлин на 30 дней, пока будут идти переговоры правительственных делегаций.Меж тем, если пошлины всё же вступят в силу, то пострадают не только Мексика и Канада, чей экспорт в Штаты составляет 80% и 78% от общего объёма соответственно (для сравнения, у Вашингтона показатель 15% и 14% в эти две страны), но и сами США: стоимость американских автомобилей, производство которых перенесли в Мексику, вырастет в среднем на $3000, подорожают любимые американцами мексиканские авокадо, текила, помидоры. Приграничным городам США придётся искать замену энергоресурсам, которые сегодня импортируют из Канады и многое другое.Трамп пообещал "совершенно точно" ввести пошлины против ЕС, однако европейцы предпочли "раннее взаимодействие" с США во избежание дополнительного сбора со своих товаров, поступающих на американский рынок, но ответные меры всё же подготовили.Не дрогнул лишь Китай. Министерство финансов КНР объявило о введении с 10 февраля пошлин на американские уголь и СПГ в размере 15%, на нефть, сельскохозяйственное оборудование, отдельные категории автомобилей – 10%, а также экспортных ограничений на вольфрам, теллур, молибден и другие редкоземельные металлы, без которых невозможно производство вооружений. Так что, предприятия американского ВПК могут столкнуться с проблемами при выпуске ракет, снарядов и радаров для систем ПВО.Настоящим ястребом под стать Трампу проявил себя в ходе турне по Латинской Америке госсекретарь Марко Рубио. Во время его поездки контроль над Панамским каналом Панама, естественно, США не передала и даже не отменила плату для американских судов, но участие в китайском проекте "Один пояс – один путь" прекратила. Трамп выступает против сохранения статуса-кво как раз-таки из-за возросшего влияния КНР на регион. А Сальвадор выразил готовность стать тюремным хабом для США– за определённую плату принять заключённых преступников из Штатов, благо тюрем достаточно.От мягкой силы к жёсткойВ рамках масштабного аудита расходов и пересмотра системы управления Трамп принял решение о ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Оно продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь, в составе Госдепартамента.USAID был мощным инструментом мягкой силы США, на протяжении долгих лет оно распространяло американское влияние по всему миру, делая всё большее количество стран лояльными Вашингтону. А в таком деле все методы хороши.За последние три года крупнейшим бенефициаром USAID стала Украина: она получила 27,2% всех средств агентства, что в денежном выражении равняется $32,4 млрд. В этот же период, с 2022 года, как выяснило издание Defense One, оно помогало Киеву получить доступ к $20 млрд замороженных активов РФ, "предоставив крупнейшую за историю USAID кредитную гарантию", и вести учёт полученного от Вашингтона оружия.На днях сенатор-республиканка Джони Эрнст рассказала, как несколько лет назад пыталась выяснить, на что конкретно USAID собирается потратить деньги американских налогоплательщиков на Украине, из-за чего начала получать "все виды угроз" от Агентства."По сути, вся роль USAID и соросят на Украине сводилась к скорейшему столкновению с РФ путём оболванивания населения и убеждения, что мы - победим. Байдену, Блинкену и Соросу война Украины и РФ была нужна, чтобы освоить сотни миллиардов долларов и переделить рынки энергоносителей. Украина и украинцы выступили в этой задаче приманкой, “дождевым червём” на крючке. А чтобы наживка не вертелась, ей старательно за миллиарды долларов промывали мозги", – написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своём телеграм-канале.Мягкая сила и последовательная тактика – это не манера Трампа, ему нужно всё и сразу. 47-й президент США с первых же дней правления взял быка за рога и приступил к реализации своих обещаний, но для достижения конечных целей в процессе приходится менять стратегию.Так, американский лидер раздумывал над прекращением военной помощи Украине целиком и полностью, однако после непродолжительной паузы Вашингтон возобновил поставки для ВСУ. Правда, не "за просто так" Трамп готов вооружать Киев – ценой могли бы стать редкоземельные металлы, но их львиную долю Украина потеряла вместе с регионами, перешедшими в состав России.Кроме того, Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме (он стал первым иностранным лидером, которого 47-й президент США принял после возвращения к власти) поделился своими экспансионистскими планами на Ближнем Востоке.Трамп заявил, что США возьмут под контроль Сектор Газа, разминируют и восстановят, и в конечном итоге он превратится в ближневосточную ривьеру, а население анклава американский президент предлагает переселить в Египет и Иорданию.Арабские государства выступили против плана Трампа, а американская газета The Washington Post охарактеризовала его как "смертоносный и политически взрывоопасный" и назвала началом этнической чистки палестинцев.Реакция мировых лидеров на слова Трампа была диаметрально противоположной, а окружение президента сочло его высказывание шуткой или уловкой для переговоров, нужной, чтобы дать Израилю больше рычагов давления на ХАМАС. Как сообщили источники издания The Wall Street Journal, идея о взятии под контроль Сектора Газа была сформулирована недавно, о ней знали только ближайшие соратники Трампа.В свою очередь New York Times пишет: "Когда президент Трамп объявил своё предложение о взятии Сектора Газа под контроль Соединёнными Штатами, он шокировал даже высокопоставленных членов своего собственного Белого дома и правительства. Внутри правительства США не было никаких встреч с Госдепартаментом или Пентагоном, как это обычно происходит при любом серьёзном внешнеполитическом предложении, тем более такого масштаба. Несколько высокопоставленных чиновников. считают это фантастическим даже для Трампа".Шок и трепет чиновниковДействия американского президента вообще вызывают переполох как рядовых граждан, так и чиновников.По всей стране набирает обороты движение, протестующее против первых решений команды Трампа, в качестве лозунгов оно использует #buildtheresistance (оказать сопротивление) и #50501 (50 городов, 50 протестов, 1 день). Конституционными указы президента Трампа считают, как показал опроса журнала Economist и компании YouGov, лишь 30% американцев.Второго февраля на юге Калифорнии тысячи людей вышли на протест против плана по массовым депортациям мигрантов. В Техасе активисты называли нынешнюю администрацию "тиранией" и "диктатурой", а также критиковали преданность Трампа миллиардеру Илону Маску.Один из плакатов гласил: "Никто не голосовал за Илона Маска".Эта фраза стала лозунгом акции протестов в Вашингтоне, которую против руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) проводили законодатели-демократы."Мы не можем позволить Илону Маску и небольшой группе людей тайно и за закрытыми дверями забирать нашу частную жизнь, наши доллары, всё, что у нас есть. Мы будем бороться, не будем отдыхать, пока не победим", – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.Действия Маска вызывает раскол и внутри команды Трампа, рассказал журналу Wired один из соратников президента. По словам другого собеседника, Маск ведёт себя слишком самоуверенно, и в какой-то момент в приближённых к президенту кругах может произойти столкновение. А источники телеканала NBC говорят, что в последние дни Белый дом стал напоминать миллиардеру, что у его власти есть пределы.Деятельность DOGE вообще вызывает много вопросов. В частности, имеют ли сотрудники департамента допуск к совершенно секретной и конфиденциальной информации, за которой они пришли в штаб-квартиру USAID. К платёжной системе Министерства финансов США они доступ имеют. Члены профсоюзов утверждают, что это нарушает федеральные законы о конфиденциальности, они подали судебные иски, после чего телеканал NBC News сообщил о решении Министерства юстиции временно ограничить доступ сотрудников DOGE к такой информации.Департамент, судя по всему, включился ещё и в чистки рядов спецслужб. По крайней мере, корреспонденты телеканала CNN видели, как сотрудники департамента – которых прозвали "детьми Маска" – заходили в здание штаб-квартиры ФБР. А источники издания The Daily Mail сообщили, что они получили список из имён около 5 000 сотрудников Бюро, задействованных в расследовании дел о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Вскоре агенты ФБР получили анкету из 13 вопросов, которая должна прояснить их роль в этом процессе, а по итогам, видимо, будут проведены кадровые чистки. Точно так же произошло в Министерстве юстиции США.Тем временем количество американских госслужащих, согласившихся уволиться по собственному желанию, достигло минимум 40 000 человек. Всего предложение освободить должности и продолжить получать зарплату до 30 сентября от новой администрации получили около двух млн чиновников.В ведомствах царит "деморализованная и хаотичная" атмосфера, сказал Newsweek один из госслужащих."Ряд федеральных государственных служащих заявили, что они живут в страхе, но будут игнорировать любые инструкции из Белого дома, которые сочтут противозаконными. Моральное состояние сотрудников значительно ухудшилось с тех пор, как Трамп прошёл инаугурацию 20 января, на фоне ряда мер, таких как предложение прекратить работу из дома и инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI)", – пишет издание.В таких условиях конгрессмен-демократ Эл Грин объявил о намерении инициировать процедуру импичмента Трампу "за подлые предложения и деяния", имея ввиду предложение по Сектору Газа. Однако шансов на успех эта идея не имеет изначально, поскольку в обеих палатах Конгресса большинство принадлежит однопартийцам президента, а они поддерживают главу государства практически во всём.Республиканцы в Конгрессе США относятся к указам президента Трампа, "как к Священному Писанию, а любое противоречие считается нарушением веры", сказал высокопоставленный представитель партии агентству Bloomberg. Они не хотят оспаривать решения президента практически ни по какому вопросу, уверен он.Это ярко проявилось на слушаниях профильных комитетов Сената по самым спорным кандидатам, предложенным Трампом: Тулси Габбард и Роберту Кеннеди-младшему – несмотря на серьёзные сомнения, их рекомендовано утвердить на должности директора Национальной разведки США и главы Минздрава соответственно (впереди голосование Сената полного состава).Читайте также Трамп на перекрестке новой Ялты. Что выберет президент США: новый мир на троих или единоличную гегемонию

https://ukraina.ru/20250206/1060856230.html

https://ukraina.ru/20250204/1060819144.html

https://ukraina.ru/20250204/1060786781.html

сша

сектор газа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, сектор газа, украина, экспортные пошлины