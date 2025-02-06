Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру
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Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру
Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
В результате удара по Харькову были уничтожены военнослужащие из стран-членов НАТО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-02-06T13:00
2025-02-06T13:59
хроники
эксклюзив
вячеслав гладков
россия
украина
харьков
вооруженные силы украины
нато
нацгвардия
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При ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО, рассказал в комментарии РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю &lt;...&gt;. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — отметил Лебедев.По его словам, некоторые раненые под особым надзором, местных врачей к ним не пускают. За некоторыми из них присылали вертолёты."Вероятнее всего, прилёт был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте в одно время", — рассказал Лебедев.По его словам, имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что готовить атаки ВСУ помогают западные специалисты. При этом журналисты обращали внимание на ряд странных смертей высокопоставленных западных военных. Последние, как официально утверждалось, гибли в авиакатастрофах. При этом данные катастрофы совпадали по времени с ударами высокоточным оружием по украинским штабам.Обстрелы и налётыУтром 5 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА - над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области", — отмечалось в публикации канала оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 16 атак, на ясиноватском — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 34 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по Горностаевскому округу области."Обстрелам подвергся населенный пункт Горностаевка. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в администрации округа.Кроме того, за минувшие сутки ВСУ нанесли 27 ударов по Великолепетихскому округу"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — рассказали в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Также канал днём сообщил о том, что в результате сброса с дрона ВСУ в Новой Каховке пострадал мирный житель"Мужчина 2002 года рождения в результате вражеской атаки получил множественные осколочные ранения нижних конечностей и травматический отрыв 4,5 пальцев правой стопы", — сообщили в администрации Новокаховского округа.Пострадавшего госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.Также в результате обстрела ВСУ в здании мастерских школы №1 Новой Каховки выбиты все окна, рассказали в администрации.Утром 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде в результате падения обломков беспилотника пострадал мужчина. После обследования врачи исключили черепно-мозговую травму, он отпущен домой. Повреждена кровля в здании производственного предприятия", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Разумное, сёлам Репное, Черемошное и Щетиновка зафиксированы атаки 5 беспилотников, 4 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждён грузовой автомобиль."В Борисовском районе сёла Грузское и Цаповка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, один из которых сбит. Повреждено частное домовладение", — указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Долгое и Карабаново совершены атаки с помощью 5 беспилотников, из которых 3 были сбиты. Повреждён легковой автомобиль.Над Волоконовским районом был сбит беспилотник. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. В селе Козинка огнём уничтожена надворная постройка", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе в посёлке Прилесье с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и хутору Ржавец выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 8 БПЛА, из которых 6 были сбиты. Повреждены частный дом, 2 надворные постройки и строительный вагончик", — отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."Трагедия в Валуйском округе. В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших... Это огромная потеря для всех нас…", — написал он в своём канале в 11:35.Он ещё раз напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации."Это означает, что въезд в Логачёвку запрещён. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем жителям: населённые пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя! Берегите себя и своих близких", — подчеркнул Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250206/1060860785.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, нато, нацгвардия
Хроники, Эксклюзив, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Нацгвардия

Уничтожение военных НАТО, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 февраля

13:00 06.02.2025 (обновлено: 13:59 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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В результате удара по Харькову были уничтожены военнослужащие из стран-членов НАТО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО, рассказал в комментарии РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю <...>. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — отметил Лебедев.
По его словам, некоторые раненые под особым надзором, местных врачей к ним не пускают. За некоторыми из них присылали вертолёты.
"Вероятнее всего, прилёт был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте в одно время", — рассказал Лебедев.
По его словам, имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что готовить атаки ВСУ помогают западные специалисты. При этом журналисты обращали внимание на ряд странных смертей высокопоставленных западных военных. Последние, как официально утверждалось, гибли в авиакатастрофах. При этом данные катастрофы совпадали по времени с ударами высокоточным оружием по украинским штабам.
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
09:55
Тысячелетние отношения, деньги раздора. Главное на Украине на утро 6 февраляМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми рассказал о тысячелетних связях британцев с украинцами. Украина оказалась крупнейшим получателем средств USAID
Обстрелы и налёты
Утром 5 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 13 БПЛА - над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над территорией Астраханской области", — отмечалось в публикации канала оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.
На горловском направлении ВСУ совершили 16 атак, на ясиноватском — 1 атаку. Всего ВСУ выпустили 34 единицы различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений и 6 объектов гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по Горностаевскому округу области.
"Обстрелам подвергся населенный пункт Горностаевка. Информация о пострадавших не поступала", — сообщили в администрации округа.
Кроме того, за минувшие сутки ВСУ нанесли 27 ударов по Великолепетихскому округу
"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — рассказали в администрации округа.
Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.
Россия и Украина провели обмен пленными
Вчера, 18:00
Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраляВ США, России и на Украине обсуждают переговоры. Москва и Киев обменялись пленными. Секретная комната USAID вскрыта, обнародованы первые документы из нее. Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
Также канал днём сообщил о том, что в результате сброса с дрона ВСУ в Новой Каховке пострадал мирный житель
"Мужчина 2002 года рождения в результате вражеской атаки получил множественные осколочные ранения нижних конечностей и травматический отрыв 4,5 пальцев правой стопы", — сообщили в администрации Новокаховского округа.
Пострадавшего госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.
Также в результате обстрела ВСУ в здании мастерских школы №1 Новой Каховки выбиты все окна, рассказали в администрации.
Утром 6 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгороде в результате падения обломков беспилотника пострадал мужчина. После обследования врачи исключили черепно-мозговую травму, он отпущен домой. Повреждена кровля в здании производственного предприятия", — писал Гладков.
В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Разумное, сёлам Репное, Черемошное и Щетиновка зафиксированы атаки 5 беспилотников, 4 из которых были сбиты системой ПВО. Повреждён грузовой автомобиль.
"В Борисовском районе сёла Грузское и Цаповка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, один из которых сбит. Повреждено частное домовладение", — указывалось в сводке.
В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Долгое и Карабаново совершены атаки с помощью 5 беспилотников, из которых 3 были сбиты. Повреждён легковой автомобиль.
Над Волоконовским районом был сбит беспилотник. Обошлось без последствий.
Зеленский пресс-конференция
Вчера, 13:00
Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля"Союзники" могут не оставить от Украины ничего, кроме костей. В стране звучат взрывы, но ВСУ не оставляют попыток атаковать регионы РФ. Российские политики оценили высказывание Зеленского об утраченных территориях
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Дроновка, Козинка и Новостроевка-Вторая выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. В селе Козинка огнём уничтожена надворная постройка", — сообщил губернатор.
В Краснояружском районе в посёлке Прилесье с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Последствий нет.
"В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Середа и хутору Ржавец выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 8 БПЛА, из которых 6 были сбиты. Повреждены частный дом, 2 надворные постройки и строительный вагончик", — отмечалось в сводке.
Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ.
"Трагедия в Валуйском округе. В результате атаки ВСУ в районе села Логачёвка погибли три человека. По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших... Это огромная потеря для всех нас…", — написал он в своём канале в 11:35.
Он ещё раз напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации.
"Это означает, что въезд в Логачёвку запрещён. Поэтому хочу ещё раз обратиться ко всем жителям: населённые пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя! Берегите себя и своих близких", — подчеркнул Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте".
 
ХроникиЭксклюзивВячеслав ГладковРоссияУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныНАТОНацгвардия
 
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