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Главное за ночь 6 февраля

Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 6 февраля

ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались: в Житомире, Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Украина.ру, 06.02.2025

2025-02-06T08:13

2025-02-06T08:13

2025-02-06T08:22

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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались: в Житомире, Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Одесской Полтавской, Сумской и Черкасской областях.ПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов, сообщило Минобороны. Тринадцать было сбито над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, еще шесть - над Кубанью, один уничтожили над Астраханской областью.Ограничения из-за угрозы БПЛА вводились на работу аэропорта Волгограда, сейчас они сняты.Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и пять блиндажей у Часова Яра, — пресс-служба Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".США направили Украине почти треть всех средств USAID ($34,4 млрд) за три года, — выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance. gov.Американские чиновники были шокированы заявлением Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа, — пишет New York Times. Ни в госдепе, ни в Пентагоне не было никаких встреч по поводу этой идеи.Власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход через Панамский канал судов, принадлежащих правительству США, — сообщил госдеп.О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, виталий ганчев, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины