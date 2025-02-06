Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 6 февраля
Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 6 февраля
ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались: в Житомире, Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Украина.ру, 06.02.2025
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дональд трамп
минобороны
вооруженные силы украины
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались: в Житомире, Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Одесской Полтавской, Сумской и Черкасской областях.ПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов, сообщило Минобороны. Тринадцать было сбито над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, еще шесть - над Кубанью, один уничтожили над Астраханской областью.Ограничения из-за угрозы БПЛА вводились на работу аэропорта Волгограда, сейчас они сняты.Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и пять блиндажей у Часова Яра, — пресс-служба Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".США направили Украине почти треть всех средств USAID ($34,4 млрд) за три года, — выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance. gov.Американские чиновники были шокированы заявлением Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа, — пишет New York Times. Ни в госдепе, ни в Пентагоне не было никаких встреч по поводу этой идеи.Власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход через Панамский канал судов, принадлежащих правительству США, — сообщил госдеп.О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сша, виталий ганчев, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, США, Виталий Ганчев, Дональд Трамп, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 6 февраля

08:13 06.02.2025 (обновлено: 08:22 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Взрывы раздавались: в Житомире, Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Одесской Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
ПВО за ночь уничтожила 28 украинских дронов, сообщило Минобороны. Тринадцать было сбито над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, еще шесть - над Кубанью, один уничтожили над Астраханской областью.
Ограничения из-за угрозы БПЛА вводились на работу аэропорта Волгограда, сейчас они сняты.
Операторы ударных БПЛА "Молния-2" уничтожили за сутки 30 боевиков ВСУ и пять блиндажей у Часова Яра, — пресс-служба Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".
США направили Украине почти треть всех средств USAID ($34,4 млрд) за три года, — выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance. gov.
Американские чиновники были шокированы заявлением Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа, — пишет New York Times. Ни в госдепе, ни в Пентагоне не было никаких встреч по поводу этой идеи.
Власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход через Панамский канал судов, принадлежащих правительству США, — сообщил госдеп.
О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВиталий ГанчевДональд ТрампМинобороныВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:50Депутат Европарламента призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций
08:30ПВО за ночь сбила десятки украинских дронов над тремя российскими регионами и Азовским морем - Минобороны
08:13Главное за ночь 6 февраля
07:59Южная Бессарабия: борьба МССР за выход к морю
07:50"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
07:32Посол РФ указал на "полный отрыв от реальности" политиков ФРГ, пытающихся принудить Москву к переговорам
07:21"Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире
07:16Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
07:00Дмитрий Стешин: Россия героически выберется из технологического тупика, в который ее загнали ВСУ
06:45"Так вам и надо". Дело украинского военкома, которого застрелили в Пирятине
06:35Глава Rheinmetall пригрозил ударом по России. Если будет чем
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06:15Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
06:00Это вообще ни в какие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину
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