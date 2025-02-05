"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую - 05.02.2025 Украина.ру
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"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую
"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую - 05.02.2025 Украина.ру
"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую
Российская армия делает многое, чтобы освободить Купянский район, здесь есть определенные успехи. Враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2025-02-05T04:30
2025-02-05T04:30
новости
россия
харьковская область
украина
виталий ганчев
купянск
наступление
администрация
чугуев
изюм
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Киевский режим понимает, что ВС РФ активно продвигаются, прорывая все линии обороны ВСУ. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать российское наступление, сообщил глава ВГА.Ганчев не согласен с тем, что Купянский участок — это второстепенное направление. Российская армия прилагает много усилий, чтобы его освободить. Более того, южнее Купянска ВС РФ наступают на Боровую, а это уже – Изюмский район, отметил он.Также он подтвердил информацию том, что в пионерлагерях возле Чугуева ВСУ готовят фольксштурм из подростков."Это так. На Украине много говорят о необходимости снизить призывной возраст, но на самом деле это – это всего лишь формальность, потому что наши бойцы видели на фронте совсем молодых ребят и девчонок. Киевский режим делает все, чтобы Украина воевала до последнего украинца", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.Также на эту тему - в материале Дмитрия Ковалевича: "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове на сайте Украина.ру.
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россия
харьковская область
украина
купянск
чугуев
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новости, россия, харьковская область, украина, виталий ганчев, купянск, наступление, администрация, чугуев, изюм, сво, детали, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Купянск, наступление, администрация, Чугуев, Изюм, СВО, детали, Спецоперация, ВС РФ

"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую

04:30 05.02.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Российская армия делает многое, чтобы освободить Купянский район, здесь есть определенные успехи. Враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Киевский режим понимает, что ВС РФ активно продвигаются, прорывая все линии обороны ВСУ. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать российское наступление, сообщил глава ВГА.
Ганчев не согласен с тем, что Купянский участок — это второстепенное направление. Российская армия прилагает много усилий, чтобы его освободить. Более того, южнее Купянска ВС РФ наступают на Боровую, а это уже – Изюмский район, отметил он.

"У нас есть определенные успехи. Мы штурмуем украинские позиции, что вызывает у киевского режима определенное беспокойство. Поэтому враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области", — подчеркнул Ганчев.

Также он подтвердил информацию том, что в пионерлагерях возле Чугуева ВСУ готовят фольксштурм из подростков.
"Это так. На Украине много говорят о необходимости снизить призывной возраст, но на самом деле это – это всего лишь формальность, потому что наши бойцы видели на фронте совсем молодых ребят и девчонок. Киевский режим делает все, чтобы Украина воевала до последнего украинца", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - в материале Дмитрия Ковалевича: "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 07:00
Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную странуСейчас происходит все, чтобы сорвать мирное разрешение украинского кризиса. Тем не менее, США и Россия пытаются что-то сделать в этом направлении. Это можно только поприветствовать, а также пожелать, чтобы все интересы России были учтены в итоговом соглашении, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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