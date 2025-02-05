"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Российская армия делает многое, чтобы освободить Купянский район, здесь есть определенные успехи. Враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Киевский режим понимает, что ВС РФ активно продвигаются, прорывая все линии обороны ВСУ. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать российское наступление, сообщил глава ВГА.
Ганчев не согласен с тем, что Купянский участок — это второстепенное направление. Российская армия прилагает много усилий, чтобы его освободить. Более того, южнее Купянска ВС РФ наступают на Боровую, а это уже – Изюмский район, отметил он.
"У нас есть определенные успехи. Мы штурмуем украинские позиции, что вызывает у киевского режима определенное беспокойство. Поэтому враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области", — подчеркнул Ганчев.
Также он подтвердил информацию том, что в пионерлагерях возле Чугуева ВСУ готовят фольксштурм из подростков.
"Это так. На Украине много говорят о необходимости снизить призывной возраст, но на самом деле это – это всего лишь формальность, потому что наши бойцы видели на фронте совсем молодых ребят и девчонок. Киевский режим делает все, чтобы Украина воевала до последнего украинца", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.
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