https://ukraina.ru/20250205/1060794814.html

"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую

"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую - 05.02.2025 Украина.ру

"У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую

Российская армия делает многое, чтобы освободить Купянский район, здесь есть определенные успехи. Враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2025-02-05T04:30

2025-02-05T04:30

2025-02-05T04:30

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наступление

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чугуев

изюм

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Киевский режим понимает, что ВС РФ активно продвигаются, прорывая все линии обороны ВСУ. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать российское наступление, сообщил глава ВГА.Ганчев не согласен с тем, что Купянский участок — это второстепенное направление. Российская армия прилагает много усилий, чтобы его освободить. Более того, южнее Купянска ВС РФ наступают на Боровую, а это уже – Изюмский район, отметил он.Также он подтвердил информацию том, что в пионерлагерях возле Чугуева ВСУ готовят фольксштурм из подростков."Это так. На Украине много говорят о необходимости снизить призывной возраст, но на самом деле это – это всего лишь формальность, потому что наши бойцы видели на фронте совсем молодых ребят и девчонок. Киевский режим делает все, чтобы Украина воевала до последнего украинца", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.Также на эту тему - в материале Дмитрия Ковалевича: "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250204/1060780920.html

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