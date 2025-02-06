Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России - 06.02.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России - 06.02.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости
2025-02-06T07:16
2025-02-06T07:27
новости
россия
украина
владимир зеленский
владимир джаралла
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"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется "но" - и все слова снова становятся непонятны", - сказал Джаралла.По его словам, медленно, но верно, Зеленский превращается в никому не нужную фигуру, от которой надо избавиться: либо в результате выборов, либо переворота.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как это грозит потерей "миллионов людей ради результата, который может не случиться".О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир джаралла
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла

Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России

07:16 06.02.2025 (обновлено: 07:27 06.02.2025)
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости
"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется "но" - и все слова снова становятся непонятны", - сказал Джаралла.
По его словам, медленно, но верно, Зеленский превращается в никому не нужную фигуру, от которой надо избавиться: либо в результате выборов, либо переворота.
"А все территории России будут освобождены - независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве", - подчеркнул Джаралла.
На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как это грозит потерей "миллионов людей ради результата, который может не случиться".
О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.
 
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