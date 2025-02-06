https://ukraina.ru/20250206/1060857773.html
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России - 06.02.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости
2025-02-06T07:16
2025-02-06T07:16
2025-02-06T07:27
новости
россия
украина
владимир зеленский
владимир джаралла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_7c16f9364337d07ba578c74db8bfced3.jpg
"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется "но" - и все слова снова становятся непонятны", - сказал Джаралла.По его словам, медленно, но верно, Зеленский превращается в никому не нужную фигуру, от которой надо избавиться: либо в результате выборов, либо переворота.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как это грозит потерей "миллионов людей ради результата, который может не случиться".О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060543861_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_8a7295da2331f46beb55eb7ce4325933.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир джаралла
Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России
07:16 06.02.2025 (обновлено: 07:27 06.02.2025)
Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости
"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется "но" - и все слова снова становятся непонятны", - сказал Джаралла.
По его словам, медленно, но верно, Зеленский превращается в никому не нужную фигуру, от которой надо избавиться: либо в результате выборов, либо переворота.
"А все территории России будут освобождены - независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве", - подчеркнул Джаралла.
На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина
не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как это грозит потерей "миллионов людей ради результата, который может не случиться".