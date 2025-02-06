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Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России

Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России - 06.02.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал о смене риторики Зеленского в отношении России

Владимир Зеленский сменил риторику в отношении России. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, передает РИА Новости

2025-02-06T07:16

2025-02-06T07:16

2025-02-06T07:27

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владимир зеленский

владимир джаралла

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"Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется "но" - и все слова снова становятся непонятны", - сказал Джаралла.По его словам, медленно, но верно, Зеленский превращается в никому не нужную фигуру, от которой надо избавиться: либо в результате выборов, либо переворота.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как это грозит потерей "миллионов людей ради результата, который может не случиться".О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир джаралла