Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Заморозка, которую предлагает президент США Дональд Трамп, позволит Западу взять тайм-аут на несколько лет, после чего вновь вернуться к этой войне с накопленными силами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что заморозка украинского конфликта — это не решение украинского вопроса.
“Заморозка позволит [Западу] сохранить киевский режим и взять тайм-аут на 10-15 лет, чтобы сконцентрироваться на других приоритетах, включая тот же растущий Китай. То есть это будет отложенная война, что абсолютно не в наших интересах”, — объяснил Блохин.
По его словам, “нагловатый и хамоватый” ультимативный стиль Трампа не особо нравится России, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов назвал три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины.
"Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — считает он.
Подробнее об этом в интервью Олега Иванова о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США
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