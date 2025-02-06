https://ukraina.ru/20250206/1060849445.html

Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО

Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО - 06.02.2025 Украина.ру

Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО

Заморозка, которую предлагает президент США Дональд Трамп, позволит Западу взять тайм-аут на несколько лет, после чего вновь вернуться к этой войне с накопленными силами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-02-06T05:00

2025-02-06T05:00

2025-02-06T05:00

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сергей лавров

заморозка

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Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что заморозка украинского конфликта — это не решение украинского вопроса.По его словам, “нагловатый и хамоватый” ультимативный стиль Трампа не особо нравится России, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов назвал три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины."Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — считает он.Подробнее об этом в интервью Олега Иванова о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и СШАПолный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать

https://ukraina.ru/20250201/1060675577.html

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новости, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, заморозка