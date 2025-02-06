Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО - 06.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250206/1060849445.html
Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО
Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО - 06.02.2025 Украина.ру
Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО
Заморозка, которую предлагает президент США Дональд Трамп, позволит Западу взять тайм-аут на несколько лет, после чего вновь вернуться к этой войне с накопленными силами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-02-06T05:00
2025-02-06T05:00
новости
россия
украина
запад
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
заморозка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792004_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5f6fcefe52cdd1c4eb9382d4a1a1908b.jpg
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что заморозка украинского конфликта — это не решение украинского вопроса.По его словам, “нагловатый и хамоватый” ультимативный стиль Трампа не особо нравится России, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов назвал три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины."Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — считает он.Подробнее об этом в интервью Олега Иванова о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и СШАПолный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
https://ukraina.ru/20250201/1060675577.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792004_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_0f317270c810ef5feb81bbb2592ea877.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, заморозка
Новости, Россия, Украина, Запад, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, заморозка

Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО

05:00 06.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заморозка, которую предлагает президент США Дональд Трамп, позволит Западу взять тайм-аут на несколько лет, после чего вновь вернуться к этой войне с накопленными силами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что заморозка украинского конфликта — это не решение украинского вопроса.
“Заморозка позволит [Западу] сохранить киевский режим и взять тайм-аут на 10-15 лет, чтобы сконцентрироваться на других приоритетах, включая тот же растущий Китай. То есть это будет отложенная война, что абсолютно не в наших интересах”, — объяснил Блохин.
По его словам, “нагловатый и хамоватый” ультимативный стиль Трампа не особо нравится России, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов назвал три неприемлемых для России предложения со стороны Запада и Украины.
"Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения", — считает он.
Подробнее об этом в интервью Олега Иванова о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
1 февраля, 07:20
Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"Военнослужащие российских войск устали от неопределенности. Больше всего они переживают, что “их жертвы станут напрасными из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”
Полный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
 
НовостиРоссияУкраинаЗападДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавровзаморозка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
06:15Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
06:00Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину
05:45“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России
05:30Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО
05:23Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев
05:15России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин
05:05Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте
05:00Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО
04:45Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
04:30Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
04:15“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему
04:00Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада
03:45Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери
03:30Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский
03:15Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
21:27Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня
21:09Лед тронулся, господа гренландские китобои
20:38Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
20:25"Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ
Лента новостейМолния