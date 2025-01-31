https://ukraina.ru/20250131/1060707921.html

Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США

Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США - 31.01.2025 Украина.ру

Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США

Трамп может делегировать Келлога прощупать почву перед переговорами с Россией при участии Госдепартамента и Министерства обороны США. Возможно, что на этом уровне его визави станет помощник президента Владимир Мединский при поддержке МИД и Минобороны РФ.

2025-01-31T06:45

2025-01-31T06:45

2025-01-31T06:45

интервью

россия

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сша

дональд трамп

владимир путин

марко рубио

мид

переговоры

санкции

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Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Еще в 2023 году Дональд Трамп заявил, что сможет прекратить конфликт на Украине за сутки, если станет президентом США. В ноябре 2025 года его желание осуществилось, но обещание остановить войну до сих пор не выполнено.Более того Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к компромиссу. Но от администрации Трампа, кроме угроз и голословных заявлений, никаких предложений по переговорам не поступало.— Олег Петрович, а нужны ли нам какие-либо переговоры, как считаете, с учётом того что мы сейчас опережаем противника на поле боя?— Начиная с преамбулы выше, считаю нужным сказать, что президент Трамп не предложил ничего существенного, потому что понял, что такую задачу за обещанные им во время предвыборной компании 24 часа не решить.Переговоры, я считаю, нужны, потому что любой международный конфликт заканчивается мирными договорённостями. Разница только в том, как он завершился.То есть один вариант — капитуляция, когда одна сторона принимает все условия другой стороны. Пример — нацистская Германия в 1945 году.Другой вариант — взаимные договорённости о прекращении конфликта по сценарию войны в Корее 1950–1953 годов.На данном этапе в условиях оперативно-тактического успеха российской армии на основных направлениях конфликт движется к первому варианту. Сколько времени на это уйдет, и может ли состояться вмешательство третьих государств – вопрос открытый.Но при любом сценарии конфликт завершится переговорами, которые подведут черту и должны создать правовую основу для дальнейшего существования, где бы граница между Россией и Украиной не проходила.— А на что Россия готова пойти в переговорах и на что нет? Например, давайте назовем три неприемлемых для нас предложения от Запада и Украины.— В широком смысле главная цель России, как вы знаете, демилитаризация и денацификация Украины.Насколько можно судить по официальным заявлениям руководства страны, наша переговорная позиция включает следующие положения. Гарантия о невступлении Украины в НАТО сейчас и в будущем (то есть нейтральный статус, каким, например, обладает Австрия). Запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия массового уничтожения (ОМУ). Вывод украинских вооруженных сил с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание их, а также Крыма и Севастополя частью России. Отказ от запрета использовать русский язык и не преследовать русскую культуру на Украине, обеспечив тем самым права и интересы русскоязычных граждан на Украине.И последнее — доведение численности вооруженных сил Украины и потенциала ее Военно-промышленного комплекса (ВПК) до такого уровня, чтобы они не создавали военную угрозу безопасности России. При этом, следует подчеркнуть, что речь не идет о физическом уничтожении государства Украина или ее граждан.На достижение указанных выше положений нашей позиции готова пойти Россия.Неприемлемые варианты — отказ выполнять эти положения, поэтому собственно и начиналась СВО в 2022 году.Если определять три неприемлемых для нас предложения, то к ним можно отнести следующие. Первое — введение миротворческих сил на территорию Украины без одобрения России. Второе — остановиться на линии боевого соприкосновения, заморозить конфликт. То есть объявить перемирие на некоторое время, которое несомненно, будет использовано Украиной для укрепления своего положения. Третье неприемлемое предложение — отказ России от продолжения СВО в обмен на отмену западных санкций.— Что конкретно мы ждем от Трампа? И сможет ли он достичь мира риторикой угроз?— В идеале мы ожидаем от Трампа его готовность принять участие в завершении конфликта на приемлемых для России условиях. Риторика угроз — это "нормальный" для любого руководства США способ достижения целей в международной политике. Он срабатывает достаточно легко в отношении слабых и зависимых от США стран. Пример — недавний отказ Колумбии принять самолеты из США с нелегальными мигрантами и быстрое изменение решения после угроз со стороны президента Трампа.Риторика угроз в отношении России обречена на провал. Страна находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. За это время произошла как внутренняя социально-экономическая адаптация страны к ним, так и разработан внешнеполитический курс, который позволяет через двусторонние и многосторонние международные отношения в таких структурах как ЕАЭС, ШОС и БРИКС смягчить санкции и нивелировать дальнейшие угрозы.Риторика угроз президента Трампа в отношении Украины как раз может сработать, так как Киев полностью зависит от американской финансово-экономической и военной помощи. Напомню, что по утверждению официальных лиц Украины, до 90% местных СМИ получают финансовую поддержку из США.Поэтому финансирование может стать весьма действенным инструментом США добиться желанных целей, в том числе и в достижении мира.— А как это планирует сделать администрация Трампа? На ключевых постах (глава Госдепа, советник по нацбезопасности, глава ЦРУ) стоят политики, которые связаны с глубинным государством и относятся к России негативно. Способны ли эти люди выстроить диалог с РФ? Как именно?— Сам по себе феномен deep state или глубинное государство, с которым президент Трамп столкнулся еще в свое первое президентство, не является чем-то новым и малоизвестным.В 1964 году американские журналисты Дэвид Уайз и Томас Росс написали получившую известность в то время книгу под названием "Невидимое правительство", в которой они заявили, что в США есть два правительства: видимое и невидимое. Президент Трамп, выступая на митинге в штате Техас в марте 2023 года, заявил: "Либо глубинное государство разрушает Америку, либо мы уничтожаем глубинное государство".Исходя из такого понимания роли и угрозы глубинного государства, Трамп не будет назначать на ключевые должности людей, входящих или связанных с ним, поэтому вряд ли госсекретаря Рубио, советника по национальной безопасности Уолтца и директора ЦРУ Рэтклиффа можно считать таковыми.Все они происходят из семей, которые никак не связаны с состоятельными и влиятельными семействами Морганов, Ротшильдов, Рокфеллеров и других. Они вполне лояльны Трампу и разделяют его взгляды — по крайней мере на данном этапе. В частности, все они, следуя Трампу, считают, что наибольшую угрозу на длительную перспективу для США представляет КНР.Что касается их отношения к России, то нужно иметь ввиду, что они будут проводить линию президента, а если будут не согласны, то, как показывает первое президентство Трампа, он с ними решительно расстанется. Российская сторона открыта для содержательного диалога с США, поэтому когда Рубио, Уолтц и Рэтклифф получат соответствующие инструкции от президента и будут нацелены на реальное решение накопившихся проблем, тогда и может произойти диалог. Их должности, в особенности госсекретаря и советника по национальной безопасности, предполагают такое взаимодействие.Как будет проходить их диалог сказать сейчас сложно, но есть надежда, что представители США имеют поручение президента, подготовить почву для встречи на высшем уровне. Можно не сомневаться, что диалог будет неэффективным, американская сторона выберет в качестве главного инструмента язык угроз, а не поиска взаимовыгодных решений.— Ранее Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Владимир Мединский вел переговоры по Украине, поэтому весь массив наработок он продолжает курировать. Сам председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Мединский не стал опровергать слова пресс-секретаря президента, однако детали раскрывать не стал. Как именно и в каком направлении могут идти эти переговоры и с кем: в кулуарах, на уровне спецслужб? Какой есть мировой опыт в ведении подобных переговоров в подобных ситуациях?— Обычно подготовка переговоров особенно на таком уровне и по такой сложной теме занимает достаточно много времени и проводится непублично, хотя, как показывает история наших переговоров с США еще со времен Советского Союза, американская сторона может допускать утечки в СМИ.Вероятно, что президент Трамп делегирует для прощупывания почвы официально назначенного представителя Келлога при участии государственного департамента и министерства обороны. Возможно, что на этом уровне его визави и будет помощник президента Владимир Мединский при поддержке МИД и министерства обороны РФ.Далее в случае успешного продвижения процесса эстафета перейдет на уровень глав внешнеполитических ведомств, которые приступят к стадии "переговоры о переговорах" и будут готовить необходимые документы, находясь в постоянном контакте друг с другом. Здесь надо иметь в виду, что при этом Украина должна придерживаться статус-кво, который сложился накануне и не будет осложнять ситуацию своими заявлениями и действиями.Говорить о применимым соответствующим мировом опыте сейчас сложно ввиду неясности того, как дальше будет развиваться наступление российских войск, и в каком положении будет находиться Украина.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20250128/1060627526.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, мид, переговоры, санкции, кит келлог, владимир мединский