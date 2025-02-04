https://ukraina.ru/20250204/1060803001.html

Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать

Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать - 04.02.2025 Украина.ру

Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать

Президент США Дональд Трамп подходит к политике с точки зрения бизнеса, поэтому в украинском вопросе его главным образом волнует сумма, которую Вашингтон потеряет, если ВСУ проиграют войну. Однако дальнейшее финансирование этого проекта ему кажется еще более невыгодным, а значит - эту карту нужно менять на другую

2025-02-04T18:02

2025-02-04T18:02

2025-02-04T18:03

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Какую именно и готова ли Россия меняться - в интервью изданию Украина.ру ответил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Трампа предложением покупать помощь у Вашингтона. Немецкий политик Сара Вагенкнехт сочла, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для всей Европы.Канцлер Германии Олаф Шольц тоже возмутился такой постановкой вопроса, только по другой причине: на его взгляд, забирать ресурсы у киевского режима "было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично", ведь они понадобятся Украине для восстановления после войны.Между тем, в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.- Константин Владимирович, Трамп предложил обмен помощи Украине на редкоземельные металлы. Для чего он это говорит, чего на самом деле хочет? Многие думают, что полезные ископаемые у Украины он возьмет, а в итоге, как говорят в народе, попросту кинет киевский режим. Как вы думаете?- С одной стороны, да, Украина дорого обходится Западу. С другой стороны, стоимость самой Украины тоже нехилая. Журнал Forbes ранее оценивал ее ресурсную базу в 15 триллионов долларов. Так что же получается, что Трамп - бизнесмен, прагматик и реалист - просто так Украину с барского плеча России подарит? Нет, конечно.Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!Так и здесь. Генсек НАТО Марк Рютте уже сказал, что проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Поэтому Трамп, как прагматик и реалист, пытается не просто во имя чего-то деньги Украине давать, а в обмен на вот эти редкоземельные металлы. А это сейчас - главная сфера конкуренции между США и Китаем. Китай сейчас, кстати, в этом вопросе по всему миру уже лидирует, обгоняет США, поэтому Трампу нужно как-то менять ситуацию. Вот он и принимает все возможные меры. Так что никаких подарков, только выгодный обмен.- Что Трампу интересно в качестве обмена? - Исходя из того, что главным его противником является Китай, он, очевидно, будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем. Например, он предложит отказаться от поддержки Украины, а в обмен скажет: "а вы, русские, сокращайте свое стратегическое партнерство с Китаем".Понятно, что Украину на Китай мы менять не собираемся, это вообще ни в никакие ворота не лезет, то есть уже пространство для маневра по украинскому треку сокращается. Это первое. Второе: то, что мы сейчас слышим от Трампа очевидно свидетельствует о том, что в самом деле подход США изменился в лучшую сторону. При Байдене главной целью было нанесение стратегического поражения России.- Причем при Байдене это делалось невзирая на суммы трат...- Да, а сейчас речь идет о заморозке конфликта. Это получше. Но соответствует ли заморозка конфликта интересам России? Нет. И [президент РФ Владимир] Путин, и [глава МИД РФ Сергей] Лавров уже об этом неоднократно сказали.Потому что заморозка конфликта - это не решение украинского вопроса. Если конфликт будет заморожен по линии соприкосновения, если мы на это пойдем и остановим продвижение российских войск, это позволит [Западу] сохранить киевский режим и взять тайм-аут на 10-15 лет, чтобы сконцентрироваться на других приоритетах, включая тот же растущий Китай. То есть это будет отложенная война, что абсолютно не в наших интересах. Плюс ультимативный стиль Трампа - нагловатый, хамоватый, "я нагибаю", "прогибаю", "заламываю руки" - тоже нам не особо нравится, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.Возможно, какие-то действительно значимые изменения будут достигнуты в результате долгого, непростого переговорного процесса, но это еще далеко впереди.- Тогда должна задать провокационный вопрос. Если взять за основу тот факт, что Трамп до мозга костей бизнесмен и мыслит исключительно категориями денег, то получается, что стоимость Украины он оценивает в конкретную сумму в долларах, а значит, ее, грубо говоря, можно выкупить?- Смотрите, Трамп не единственный человек, который в США будет принимать решение. Есть элиты, которые стоят за ним, а еще есть элиты, которые на четыре года проиграли, но на самом деле никуда не ушли. Они - часть "глубинного государства", которое тоже никуда не делось.Еще одно немаловажное обстоятельство. Представим: главный противник США Китай отказывается от поддержки Украины. Но откажется ли Европа от поддержки Украины? Есть евробюрократия, которая, с одной стороны, Трампа ненавидит, а еще больше ненавидит Россию. И скорее всего, Европа продолжит финансирование киевского режима. Поэтому в качестве одной из наиболее вероятных схем часто называется такое распределение сил: Трамп концентрируется на Китае, а финансовое бремя по поддержке Украины и сдерживанию России перекладывается на Европу.А вообще пока таких случаев, чтобы продавались страны не было, и не думаю, что когда-то такой прецедент возникнет. Да и даже если рассуждать чисто гипотетически, вряд ли у нас есть дополнительные 15 триллионов долларов, чтобы покупать Украину. Так что это не более, чем политическая фантастика. Так или иначе, повторюсь, нам испытывать каких-то иллюзий, надежд не стоит.P.S. Во вторник, 4 февраля, украинское агентство УНИАН обнародовало информацию о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.Издание сослалось на данные журнала Forbes, который в апреле 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины в 15 триллионов долларов. Тогда было указано, что более 70% месторождений приходится на вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Днепропетровскую область, к которой приближается линия фронта.Интересно, что Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, нисколько не смущает этот факт, поэтому он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Подробности этой истории, а также почему Трамп требует у Украины литий - в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами.

https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html

https://ukraina.ru/20250131/1060721853.html

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Марина Полякова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, forbes, financial times, нато, металл