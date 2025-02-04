https://ukraina.ru/20250204/1060803001.html
Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать - 04.02.2025 Украина.ру
Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
Президент США Дональд Трамп подходит к политике с точки зрения бизнеса, поэтому в украинском вопросе его главным образом волнует сумма, которую Вашингтон потеряет, если ВСУ проиграют войну. Однако дальнейшее финансирование этого проекта ему кажется еще более невыгодным, а значит - эту карту нужно менять на другую
2025-02-04T18:02
2025-02-04T18:02
2025-02-04T18:03
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
forbes
financial times
нато
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Какую именно и готова ли Россия меняться - в интервью изданию Украина.ру ответил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Трампа предложением покупать помощь у Вашингтона. Немецкий политик Сара Вагенкнехт сочла, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для всей Европы.Канцлер Германии Олаф Шольц тоже возмутился такой постановкой вопроса, только по другой причине: на его взгляд, забирать ресурсы у киевского режима "было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично", ведь они понадобятся Украине для восстановления после войны.Между тем, в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.- Константин Владимирович, Трамп предложил обмен помощи Украине на редкоземельные металлы. Для чего он это говорит, чего на самом деле хочет? Многие думают, что полезные ископаемые у Украины он возьмет, а в итоге, как говорят в народе, попросту кинет киевский режим. Как вы думаете?- С одной стороны, да, Украина дорого обходится Западу. С другой стороны, стоимость самой Украины тоже нехилая. Журнал Forbes ранее оценивал ее ресурсную базу в 15 триллионов долларов. Так что же получается, что Трамп - бизнесмен, прагматик и реалист - просто так Украину с барского плеча России подарит? Нет, конечно.Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!Так и здесь. Генсек НАТО Марк Рютте уже сказал, что проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Поэтому Трамп, как прагматик и реалист, пытается не просто во имя чего-то деньги Украине давать, а в обмен на вот эти редкоземельные металлы. А это сейчас - главная сфера конкуренции между США и Китаем. Китай сейчас, кстати, в этом вопросе по всему миру уже лидирует, обгоняет США, поэтому Трампу нужно как-то менять ситуацию. Вот он и принимает все возможные меры. Так что никаких подарков, только выгодный обмен.- Что Трампу интересно в качестве обмена? - Исходя из того, что главным его противником является Китай, он, очевидно, будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем. Например, он предложит отказаться от поддержки Украины, а в обмен скажет: "а вы, русские, сокращайте свое стратегическое партнерство с Китаем".Понятно, что Украину на Китай мы менять не собираемся, это вообще ни в никакие ворота не лезет, то есть уже пространство для маневра по украинскому треку сокращается. Это первое. Второе: то, что мы сейчас слышим от Трампа очевидно свидетельствует о том, что в самом деле подход США изменился в лучшую сторону. При Байдене главной целью было нанесение стратегического поражения России.- Причем при Байдене это делалось невзирая на суммы трат...- Да, а сейчас речь идет о заморозке конфликта. Это получше. Но соответствует ли заморозка конфликта интересам России? Нет. И [президент РФ Владимир] Путин, и [глава МИД РФ Сергей] Лавров уже об этом неоднократно сказали.Потому что заморозка конфликта - это не решение украинского вопроса. Если конфликт будет заморожен по линии соприкосновения, если мы на это пойдем и остановим продвижение российских войск, это позволит [Западу] сохранить киевский режим и взять тайм-аут на 10-15 лет, чтобы сконцентрироваться на других приоритетах, включая тот же растущий Китай. То есть это будет отложенная война, что абсолютно не в наших интересах. Плюс ультимативный стиль Трампа - нагловатый, хамоватый, "я нагибаю", "прогибаю", "заламываю руки" - тоже нам не особо нравится, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.Возможно, какие-то действительно значимые изменения будут достигнуты в результате долгого, непростого переговорного процесса, но это еще далеко впереди.- Тогда должна задать провокационный вопрос. Если взять за основу тот факт, что Трамп до мозга костей бизнесмен и мыслит исключительно категориями денег, то получается, что стоимость Украины он оценивает в конкретную сумму в долларах, а значит, ее, грубо говоря, можно выкупить?- Смотрите, Трамп не единственный человек, который в США будет принимать решение. Есть элиты, которые стоят за ним, а еще есть элиты, которые на четыре года проиграли, но на самом деле никуда не ушли. Они - часть "глубинного государства", которое тоже никуда не делось.Еще одно немаловажное обстоятельство. Представим: главный противник США Китай отказывается от поддержки Украины. Но откажется ли Европа от поддержки Украины? Есть евробюрократия, которая, с одной стороны, Трампа ненавидит, а еще больше ненавидит Россию. И скорее всего, Европа продолжит финансирование киевского режима. Поэтому в качестве одной из наиболее вероятных схем часто называется такое распределение сил: Трамп концентрируется на Китае, а финансовое бремя по поддержке Украины и сдерживанию России перекладывается на Европу.А вообще пока таких случаев, чтобы продавались страны не было, и не думаю, что когда-то такой прецедент возникнет. Да и даже если рассуждать чисто гипотетически, вряд ли у нас есть дополнительные 15 триллионов долларов, чтобы покупать Украину. Так что это не более, чем политическая фантастика. Так или иначе, повторюсь, нам испытывать каких-то иллюзий, надежд не стоит.P.S. Во вторник, 4 февраля, украинское агентство УНИАН обнародовало информацию о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.Издание сослалось на данные журнала Forbes, который в апреле 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины в 15 триллионов долларов. Тогда было указано, что более 70% месторождений приходится на вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Днепропетровскую область, к которой приближается линия фронта.Интересно, что Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, нисколько не смущает этот факт, поэтому он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Подробности этой истории, а также почему Трамп требует у Украины литий - в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами.
https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html
https://ukraina.ru/20250131/1060721853.html
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интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, forbes, financial times, нато, металл
Константин Блохин: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать
18:02 04.02.2025 (обновлено: 18:03 04.02.2025)
Президент США Дональд Трамп подходит к политике с точки зрения бизнеса, поэтому в украинском вопросе его главным образом волнует сумма, которую Вашингтон потеряет, если ВСУ проиграют войну. Однако дальнейшее финансирование этого проекта ему кажется еще более невыгодным, а значит - эту карту нужно менять на другую
Какую именно и готова ли Россия меняться - в интервью изданию Украина.ру ответил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Трампа предложением покупать помощь у Вашингтона. Немецкий политик Сара Вагенкнехт сочла, что заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для всей Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже возмутился такой постановкой вопроса, только по другой причине: на его взгляд, забирать ресурсы у киевского режима "было бы очень эгоистично, очень эгоцентрично", ведь они понадобятся Украине для восстановления после войны. Между тем, в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.
- Константин Владимирович, Трамп предложил обмен помощи Украине на редкоземельные металлы. Для чего он это говорит, чего на самом деле хочет? Многие думают, что полезные ископаемые у Украины он возьмет, а в итоге, как говорят в народе, попросту кинет киевский режим. Как вы думаете?
- С одной стороны, да, Украина дорого обходится Западу. С другой стороны, стоимость самой Украины тоже нехилая. Журнал Forbes
ранее оценивал ее ресурсную базу в 15 триллионов долларов. Так что же получается, что Трамп - бизнесмен, прагматик и реалист - просто так Украину с барского плеча России подарит? Нет, конечно.
Если привести примитивную параллель, то представьте: у вас есть автомобиль, но его содержание вам не по карману. Вы же не бросите его просто на дороге? Иначе вы еще больше потеряете!
Так и здесь. Генсек НАТО Марк Рютте
уже сказал, что проигрыш Запада на Украине обойдется потерями в триллионы долларов. Поэтому Трамп, как прагматик и реалист, пытается не просто во имя чего-то деньги Украине давать, а в обмен на вот эти редкоземельные металлы. А это сейчас - главная сфера конкуренции между США и Китаем
. Китай сейчас, кстати, в этом вопросе по всему миру уже лидирует, обгоняет США, поэтому Трампу нужно как-то менять ситуацию. Вот он и принимает все возможные меры. Так что никаких подарков, только выгодный обмен.
- Что Трампу интересно в качестве обмена?
- Исходя из того, что главным его противником является Китай, он, очевидно, будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем. Например, он предложит отказаться от поддержки Украины, а в обмен скажет: "а вы, русские, сокращайте свое стратегическое партнерство с Китаем".
Понятно, что Украину на Китай мы менять не собираемся, это вообще ни в никакие ворота не лезет, то есть уже пространство для маневра по украинскому треку сокращается. Это первое. Второе: то, что мы сейчас слышим от Трампа очевидно свидетельствует о том, что в самом деле подход США изменился в лучшую сторону. При Байдене
главной целью было нанесение стратегического поражения России.
- Причем при Байдене это делалось невзирая на суммы трат...
- Да, а сейчас речь идет о заморозке конфликта. Это получше. Но соответствует ли заморозка конфликта интересам России? Нет. И [президент РФ Владимир] Путин, и [глава МИД РФ Сергей] Лавров уже об этом неоднократно сказали.
Потому что заморозка конфликта - это не решение украинского вопроса. Если конфликт будет заморожен по линии соприкосновения, если мы на это пойдем и остановим продвижение российских войск, это позволит [Западу] сохранить киевский режим и взять тайм-аут на 10-15 лет, чтобы сконцентрироваться на других приоритетах, включая тот же растущий Китай. То есть это будет отложенная война, что абсолютно не в наших интересах.
Плюс ультимативный стиль Трампа - нагловатый, хамоватый, "я нагибаю", "прогибаю", "заламываю руки" - тоже нам не особо нравится, что тоже сигнализирует о том, что каких-то особых надежд и иллюзий питать не стоит.
Возможно, какие-то действительно значимые изменения будут достигнуты в результате долгого, непростого переговорного процесса, но это еще далеко впереди.
- Тогда должна задать провокационный вопрос. Если взять за основу тот факт, что Трамп до мозга костей бизнесмен и мыслит исключительно категориями денег, то получается, что стоимость Украины он оценивает в конкретную сумму в долларах, а значит, ее, грубо говоря, можно выкупить?
- Смотрите, Трамп не единственный человек, который в США будет принимать решение. Есть элиты, которые стоят за ним, а еще есть элиты, которые на четыре года проиграли, но на самом деле никуда не ушли. Они - часть "глубинного государства", которое тоже никуда не делось.
Еще одно немаловажное обстоятельство. Представим: главный противник США Китай отказывается от поддержки Украины. Но откажется ли Европа от поддержки Украины? Есть евробюрократия, которая, с одной стороны, Трампа ненавидит, а еще больше ненавидит Россию. И скорее всего, Европа продолжит финансирование киевского режима. Поэтому в качестве одной из наиболее вероятных схем часто называется такое распределение сил: Трамп концентрируется на Китае, а финансовое бремя по поддержке Украины и сдерживанию России перекладывается на Европу.
А вообще пока таких случаев, чтобы продавались страны не было, и не думаю, что когда-то такой прецедент возникнет. Да и даже если рассуждать чисто гипотетически, вряд ли у нас есть дополнительные 15 триллионов долларов, чтобы покупать Украину. Так что это не более, чем политическая фантастика. Так или иначе, повторюсь, нам испытывать каких-то иллюзий, надежд не стоит.
P.S. Во вторник, 4 февраля, украинское агентство УНИАН обнародовало информацию о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.
Издание сослалось на данные журнала Forbes, который в апреле 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины в 15 триллионов долларов. Тогда было указано, что более 70% месторождений приходится на вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Днепропетровскую область, к которой приближается линия фронта.
Интересно, что Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, нисколько не смущает этот факт, поэтому он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.