Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области - 05.02.2025 Украина.ру
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Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области - 05.02.2025 Украина.ру
Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
Президент России встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба российского лидера.
2025-02-05T20:19
2025-02-05T20:19
новости
курская область
россия
кремль
хинштейн
владимир путин
кто
выплаты
социальные выплаты
социальная политика
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Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы.Хинштейн сообщил, что по общественной инициативе был создан координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов – их в области девять. Также проходят встречи врио губернатора с местными жителями. В итоге определился перечень из 54 проблемных вопросов 54, часть которых, по словам Хинштейна, уже решена."Скажем, как раз сегодня депутаты Курской областной думы приняли законопроект, уже закон, который предусматривает право гражданина на возвращение ему земельного участка после того, как он реализовал сертификат", - рассказал Хинтшетйн.Среди наиболее трудных вопросов врио губернатора назвал компенсацию за утрату имущества. Из федерального бюджета было выделено достаточно средств, отметил Хинштейн, и 112 тысяч человек получили у нас выплату в 150 тысяч рублей.Это не единственная мера поддержки, сказал Хинштейн, и 150 тысяч люди уже использовали."И мне кажется, что вопрос действительно поднимается справедливо о том, что сумму этой выплаты, 150 тысяч, следовало бы увеличить, для того чтобы эти средства могли пойти на обустройство нового жилья или жилья, куда вернулись люди, на восстановление ими личных подсобных хозяйств в виде сельхозтехники, в виде скота и птицы, и средства эти было бы, наверное, разумно и справедливо доводить по мере того, как люди возвращаются домой или как они реализовывают сертификат", - отметил врио губернатора.Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья вместе с правительством России. Правительство РФ также получит поручение президента по увеличению компенсации жителям Курской области.Глава государства одобрил механизм передачи по истечении шести лет в собственность гражданина участка, находящегося в безвозмездном пользовании с построенным домом.Хинштейн в свою очередь отметил, что приступить к выработке параметров программы восстановления было бы правильно до окончательного освобождения всей территории Курской области. Помимо выплат жителям в программе также следует уделить внимание восстановлению инфраструктуры, отметил врио губернатора. Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
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новости, курская область, россия, кремль, хинштейн, владимир путин, кто, выплаты, социальные выплаты, социальная политика, социальное государство, социальные расходы, социальная справедливость, социальная инфраструктура
Новости, Курская область, Россия, Кремль, Хинштейн, Владимир Путин, КТО, выплаты, социальные выплаты, социальная политика, социальное государство, социальные расходы, социальная справедливость, социальная инфраструктура

Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области

20:19 05.02.2025
 
Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей Курской области
Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей Курской области
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Президент России встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба российского лидера.
Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы.
"Ситуация там очень сложная, - сказал президент, характеризуя ситуацию в Курской области. - И самое главное, на что просил обратить внимание, это контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются. А проблем там действительно много. Это самое главное – решение всех острых вопросов, с которыми люди столкнулись".
Хинштейн сообщил, что по общественной инициативе был создан координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов – их в области девять. Также проходят встречи врио губернатора с местными жителями. В итоге определился перечень из 54 проблемных вопросов 54, часть которых, по словам Хинштейна, уже решена.
"Скажем, как раз сегодня депутаты Курской областной думы приняли законопроект, уже закон, который предусматривает право гражданина на возвращение ему земельного участка после того, как он реализовал сертификат", - рассказал Хинтшетйн.
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Среди наиболее трудных вопросов врио губернатора назвал компенсацию за утрату имущества. Из федерального бюджета было выделено достаточно средств, отметил Хинштейн, и 112 тысяч человек получили у нас выплату в 150 тысяч рублей.
Это не единственная мера поддержки, сказал Хинштейн, и 150 тысяч люди уже использовали.
"И мне кажется, что вопрос действительно поднимается справедливо о том, что сумму этой выплаты, 150 тысяч, следовало бы увеличить, для того чтобы эти средства могли пойти на обустройство нового жилья или жилья, куда вернулись люди, на восстановление ими личных подсобных хозяйств в виде сельхозтехники, в виде скота и птицы, и средства эти было бы, наверное, разумно и справедливо доводить по мере того, как люди возвращаются домой или как они реализовывают сертификат", - отметил врио губернатора.
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Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья вместе с правительством России. Правительство РФ также получит поручение президента по увеличению компенсации жителям Курской области.
Глава государства одобрил механизм передачи по истечении шести лет в собственность гражданина участка, находящегося в безвозмездном пользовании с построенным домом.
"Логика мне тоже понятна: для того, чтобы эти участки не простаивали и не зарастали лопухами, а чтобы они использовались", - сказал Путин.
Хинштейн в свою очередь отметил, что приступить к выработке параметров программы восстановления было бы правильно до окончательного освобождения всей территории Курской области. Помимо выплат жителям в программе также следует уделить внимание восстановлению инфраструктуры, отметил врио губернатора.
Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
 
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