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Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине - 05.02.2025 Украина.ру
Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Украина получит гуманитарную помощь Азербайджана на миллион долларов США. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
2025-02-05T19:43
2025-02-05T19:43
2025-02-05T19:43
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минтранс
гуманитарная помощь
энергоресурсы
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В распоряжении президента Азербайджана отмечено, что отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов.Он постановил Минфину Азербайджана обеспечить финансирование в сумме распоряжения о выделении помощи Украине, а Кабмину "решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".Согласно разъяснениям президентской пресс-службы, на средства из резервного фонда президента Азербайджана министерство энергетики закупит и отправит электрооборудование азербайджанского производства в качестве гуманитарной помощи Украине.Тем временем Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
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новости, украина, азербайджан, сша, ильхам алиев, минфин, кабмин, минтранс, гуманитарная помощь, энергоресурсы, транзит, газ, нефть
Новости, Украина, Азербайджан, США, Ильхам Алиев, Минфин, Кабмин, Минтранс, гуманитарная помощь, энергоресурсы, транзит, газ, нефть
Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
Украина получит гуманитарную помощь Азербайджана на миллион долларов США. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
В распоряжении
президента Азербайджана отмечено, что отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов.
"С связи со сложившейся ситуацией в Украине Азербайджанское государство неоднократно отправляло гуманитарную помощь украинскому народу", - напомнил Ильхам Алиев.
Он постановил Минфину
Азербайджана обеспечить финансирование в сумме распоряжения о выделении помощи Украине, а Кабмину
"решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".
"Для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 1,0 (одного) миллиона долларов США", - сказано в распоряжении президента Азербайджана.
Согласно разъяснениям президентской пресс-службы, на средства из резервного фонда президента Азербайджана министерство энергетики закупит и отправит электрооборудование азербайджанского производства в качестве гуманитарной помощи Украине.