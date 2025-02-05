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Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине - 05.02.2025 Украина.ру

Алиев выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Украина получит гуманитарную помощь Азербайджана на миллион долларов США. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

2025-02-05T19:43

2025-02-05T19:43

2025-02-05T19:43

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энергоресурсы

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В распоряжении президента Азербайджана отмечено, что отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов.Он постановил Минфину Азербайджана обеспечить финансирование в сумме распоряжения о выделении помощи Украине, а Кабмину "решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".Согласно разъяснениям президентской пресс-службы, на средства из резервного фонда президента Азербайджана министерство энергетики закупит и отправит электрооборудование азербайджанского производства в качестве гуманитарной помощи Украине.Тем временем Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL

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новости, украина, азербайджан, сша, ильхам алиев, минфин, кабмин, минтранс, гуманитарная помощь, энергоресурсы, транзит, газ, нефть