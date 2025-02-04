Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL - 04.02.2025 Украина.ру
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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL - 04.02.2025 Украина.ру
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
Предварительный отчёт по расследованию декабрьской авиакатастрофы самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines опубликовало 4 февраля министерство транспорта Казахстана.
2025-02-04T19:31
2025-02-04T19:31
новости
казахстан
грозный
баку
минтранс
авиакатастрофа
азербайджан
чечня
расследование
международные отношения
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Катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта произошла 25 декабря 2024 года близ казахстанского город Актау. На борту лайнера находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы.Доклад из 53 страниц содержит предварительные результаты расследования авиакатастрофы. В документе отмечены проблемы, с которыми столкнулся экипаж при заходе на посадку в аэропорту Грозного.Эксперты установили внешние повреждения самолёта и выявили негативные последствия этих воздействий на работоспособность проводки, узлов и агрегатов самолёта.Также в документе представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена, приведена расшифровка разговоров экипажа самолёта с диспетчерами. Из публикации следует, что экипаж констатировал дефицит кислорода и предполагал, что произошёл взрыв кислородного баллона.Диспетчеры предупреждали экипаж азербайджанского самолёта о введении плана "Ковер" в Грозном.Минтранс Казахстана отметил, что представленная в нынешнем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов."После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - заверили в казахстанском министерстве.Ранее на эту тему: Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций
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новости, казахстан, грозный, баку, минтранс, авиакатастрофа, азербайджан, чечня, расследование, международные отношения, эксперты
Новости, Казахстан, Грозный, Баку, Минтранс, авиакатастрофа, Азербайджан, Чечня, Расследование, международные отношения, эксперты

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL

19:31 04.02.2025
 
© МЧС Республики Казахстан / Перейти в фотобанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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Предварительный отчёт по расследованию декабрьской авиакатастрофы самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines опубликовало 4 февраля министерство транспорта Казахстана.
Катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта произошла 25 декабря 2024 года близ казахстанского город Актау. На борту лайнера находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы.
Доклад из 53 страниц содержит предварительные результаты расследования авиакатастрофы. В документе отмечены проблемы, с которыми столкнулся экипаж при заходе на посадку в аэропорту Грозного.
"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - сказано в документе.
Эксперты установили внешние повреждения самолёта и выявили негативные последствия этих воздействий на работоспособность проводки, узлов и агрегатов самолёта.
Также в документе представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена, приведена расшифровка разговоров экипажа самолёта с диспетчерами. Из публикации следует, что экипаж констатировал дефицит кислорода и предполагал, что произошёл взрыв кислородного баллона.
Диспетчеры предупреждали экипаж азербайджанского самолёта о введении плана "Ковер" в Грозном.
"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчёте.
Минтранс Казахстана отметил, что представленная в нынешнем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.
"После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - заверили в казахстанском министерстве.
Ранее на эту тему: Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций
 
НовостиКазахстанГрозныйБакуМинтрансавиакатастрофаАзербайджанЧечняРасследованиемеждународные отношенияэксперты
 
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