https://ukraina.ru/20250204/1060823690.html

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL - 04.02.2025 Украина.ру

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL

Предварительный отчёт по расследованию декабрьской авиакатастрофы самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines опубликовало 4 февраля министерство транспорта Казахстана.

2025-02-04T19:31

2025-02-04T19:31

2025-02-04T19:31

новости

казахстан

грозный

баку

минтранс

авиакатастрофа

азербайджан

чечня

расследование

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059938205_0:112:1081:720_1920x0_80_0_0_e8a0fecbb01d000ab6b46f5e0319d9d9.jpg

Катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта произошла 25 декабря 2024 года близ казахстанского город Актау. На борту лайнера находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы.Доклад из 53 страниц содержит предварительные результаты расследования авиакатастрофы. В документе отмечены проблемы, с которыми столкнулся экипаж при заходе на посадку в аэропорту Грозного.Эксперты установили внешние повреждения самолёта и выявили негативные последствия этих воздействий на работоспособность проводки, узлов и агрегатов самолёта.Также в документе представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена, приведена расшифровка разговоров экипажа самолёта с диспетчерами. Из публикации следует, что экипаж констатировал дефицит кислорода и предполагал, что произошёл взрыв кислородного баллона.Диспетчеры предупреждали экипаж азербайджанского самолёта о введении плана "Ковер" в Грозном.Минтранс Казахстана отметил, что представленная в нынешнем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов."После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - заверили в казахстанском министерстве.Ранее на эту тему: Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций

казахстан

грозный

баку

азербайджан

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, казахстан, грозный, баку, минтранс, авиакатастрофа, азербайджан, чечня, расследование, международные отношения, эксперты