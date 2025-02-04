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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL - 04.02.2025 Украина.ру
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
Предварительный отчёт по расследованию декабрьской авиакатастрофы самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines опубликовало 4 февраля министерство транспорта Казахстана.
2025-02-04T19:31
2025-02-04T19:31
2025-02-04T19:31
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расследование
международные отношения
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Катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта произошла 25 декабря 2024 года близ казахстанского город Актау. На борту лайнера находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы.Доклад из 53 страниц содержит предварительные результаты расследования авиакатастрофы. В документе отмечены проблемы, с которыми столкнулся экипаж при заходе на посадку в аэропорту Грозного.Эксперты установили внешние повреждения самолёта и выявили негативные последствия этих воздействий на работоспособность проводки, узлов и агрегатов самолёта.Также в документе представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена, приведена расшифровка разговоров экипажа самолёта с диспетчерами. Из публикации следует, что экипаж констатировал дефицит кислорода и предполагал, что произошёл взрыв кислородного баллона.Диспетчеры предупреждали экипаж азербайджанского самолёта о введении плана "Ковер" в Грозном.Минтранс Казахстана отметил, что представленная в нынешнем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов."После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - заверили в казахстанском министерстве.Ранее на эту тему: Авиакатастрофа под Актау. Работа следственных органов, Баку требует от Москвы извинений и компенсаций
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новости, казахстан, грозный, баку, минтранс, авиакатастрофа, азербайджан, чечня, расследование, международные отношения, эксперты
Новости, Казахстан, Грозный, Баку, Минтранс, авиакатастрофа, Азербайджан, Чечня, Расследование, международные отношения, эксперты
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по авиакатастрофе AZAL
Предварительный отчёт по расследованию декабрьской авиакатастрофы самолёта Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines опубликовало 4 февраля министерство транспорта Казахстана.
Катастрофа азербайджанского пассажирского самолёта произошла 25 декабря 2024 года близ казахстанского город Актау. На борту лайнера находилось 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 29 человек. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный и вынужденно изменил курс, не сумев приземлиться в аэропорту чеченской столицы.
Доклад из 53 страниц содержит предварительные результаты расследования авиакатастрофы. В документе отмечены проблемы, с которыми столкнулся экипаж при заходе на посадку в аэропорту Грозного.
"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - сказано в документе.
Эксперты установили внешние повреждения самолёта и выявили негативные последствия этих воздействий на работоспособность проводки, узлов и агрегатов самолёта.
Также в документе представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена, приведена расшифровка разговоров экипажа самолёта с диспетчерами. Из публикации следует, что экипаж констатировал дефицит кислорода и предполагал, что произошёл взрыв кислородного баллона.
Диспетчеры предупреждали экипаж азербайджанского самолёта о введении плана "Ковер" в Грозном.
"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчёте.
Минтранс Казахстана отметил, что представленная в нынешнем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.
"После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия", - заверили в казахстанском министерстве.