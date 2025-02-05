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Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих

Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих - 05.02.2025 Украина.ру

Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих

В результате переговорного процесса 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих и взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

2025-02-05T17:34

2025-02-05T17:34

2025-02-05T17:34

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Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, сообщили в российском министерстве."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ

https://ukraina.ru/20250201/1060739731.html

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новости, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, обмен пленными, военнопленные