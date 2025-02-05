Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих - 05.02.2025 Украина.ру
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Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих
Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих - 05.02.2025 Украина.ру
Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих
В результате переговорного процесса 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих и взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
2025-02-05T17:34
2025-02-05T17:34
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Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, сообщили в российском министерстве."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
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новости, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, обмен пленными, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, обмен пленными, военнопленные

Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих

17:34 05.02.2025
 
© МИГ России / Telegram
© МИГ России / Telegram
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В результате переговорного процесса 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих и взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, сообщили в российском министерстве.
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 11:47
Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУГруппу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее на эту тему: Россия и Украина обменялись пленными при посредничестве ОАЭ
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныМинобороны РФВСУобмен пленнымивоеннопленные
 
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