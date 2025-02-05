Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих
© МИГ России / Telegram
© МИГ России / Telegram
В результате переговорного процесса 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих и взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, сообщили в российском министерстве.
1 февраля, 11:47Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУГруппу украинских военнослужащих при сдаче в плен атаковали дроны ВСУ, в результате чего один из украинских сдававшихся погиб. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Прокопенко, получивший ранение в ходе этого инцидента.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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