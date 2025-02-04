https://ukraina.ru/20250204/1060782332.html

Начнут "радостно душить": Ищенко о том, как отмена указа Зеленского о переговорах развяжет руки оппозиции

Начнут "радостно душить": Ищенко о том, как отмена указа Зеленского о переговорах развяжет руки оппозиции - 04.02.2025 Украина.ру

Начнут "радостно душить": Ищенко о том, как отмена указа Зеленского о переговорах развяжет руки оппозиции

Как только действия Зеленского можно будет оспорить или отменить решениями Верховной Рады, у украинской оппозиции тут же появится дееспособность. Ее представители сразу же примутся его "радостно душить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T03:45

2025-02-04T03:45

2025-02-04T03:45

новости

россия

украина

владимир зеленский

ростислав ищенко

верховная рада

рада

детали

киевский режим

диктатура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0e/1057451023_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_f3a99ea44836c992bf5ec5a9c4a75026.jpg

Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Есть мнение, что если указ о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, это может спасти ситуацию.Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда в Раде будут отменять указ, потому что сейчас там диктатура, причем не важно, легитимная она или нет, сообщил эксперт. Как только они отменят указ Зеленского, "гитлеровская стройность" внутреннего управления будет нарушена, уточнил он.Тогда оппозиция тут же начнет всеми силами "радостно душить Зеленского". Это нацистская оппозиция нацистскому режиму, отметил политолог.Они считают, что убрав Зеленского, смогут договориться с Россией. Тогда Украина сможет существовать в урезанном виде, хотя некоторые из них являются оптимистами и даже рассчитывают договориться о возврате территорий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США".

https://ukraina.ru/20250203/1060779025.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, верховная рада, рада, детали, киевский режим, диктатура, нацизм, диктаторы