Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал - 04.02.2025 Украина.ру
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Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал - 04.02.2025 Украина.ру
Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
Риторика американских угроз в отношении России обречена на провал. Страна уже находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-02-04T04:00
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Риторика угроз — это "нормальный" для любого американского руководства способ достижения целей в международной политике, отметил эксперт. Он добавил, что такой метод срабатывает достаточно легко в отношении слабых и зависимых от США стран. Иванов привел в пример недавний отказ Колумбии принять самолеты из США с нелегальными мигрантами и быстрое изменение решения после угроз со стороны Трампа. Но риторика угроз в отношении России обречена на провал, подчеркнул эксперт.По его мнению, в отношении Украины риторика угроз Трампа может сработать, так как Киев полностью зависит от финансово-экономической и американской военной помощи. Поэтому финансирование может стать весьма действенным инструментом США добиться желанных целей, в том числе и в достижении мира, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.О других аспектах американской политики — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, еаэс, шос, санкции, угроза, колумбия, брикс, военная помощь, детали
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, ЕАЭС, ШОС, санкции, угроза, Колумбия, БРИКС, военная помощь, детали

Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал

04:00 04.02.2025
 
© russiancouncil.ru
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Риторика американских угроз в отношении России обречена на провал. Страна уже находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Риторика угроз — это "нормальный" для любого американского руководства способ достижения целей в международной политике, отметил эксперт. Он добавил, что такой метод срабатывает достаточно легко в отношении слабых и зависимых от США стран.
Иванов привел в пример недавний отказ Колумбии принять самолеты из США с нелегальными мигрантами и быстрое изменение решения после угроз со стороны Трампа. Но риторика угроз в отношении России обречена на провал, подчеркнул эксперт.

"Страна находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. За это время произошла как внутренняя социально-экономическая адаптация страны к ним, так и разработан внешнеполитический курс, который позволяет через двусторонние и многосторонние международные отношения в таких структурах как ЕАЭС, ШОС и БРИКС смягчить санкции и нивелировать дальнейшие угрозы", — указал Иванов.

По его мнению, в отношении Украины риторика угроз Трампа может сработать, так как Киев полностью зависит от финансово-экономической и американской военной помощи.
Поэтому финансирование может стать весьма действенным инструментом США добиться желанных целей, в том числе и в достижении мира, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах американской политики — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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