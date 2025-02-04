Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал
© russiancouncil.ru
© russiancouncil.ru
Риторика американских угроз в отношении России обречена на провал. Страна уже находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Риторика угроз — это "нормальный" для любого американского руководства способ достижения целей в международной политике, отметил эксперт. Он добавил, что такой метод срабатывает достаточно легко в отношении слабых и зависимых от США стран.
Иванов привел в пример недавний отказ Колумбии принять самолеты из США с нелегальными мигрантами и быстрое изменение решения после угроз со стороны Трампа. Но риторика угроз в отношении России обречена на провал, подчеркнул эксперт.
"Страна находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. За это время произошла как внутренняя социально-экономическая адаптация страны к ним, так и разработан внешнеполитический курс, который позволяет через двусторонние и многосторонние международные отношения в таких структурах как ЕАЭС, ШОС и БРИКС смягчить санкции и нивелировать дальнейшие угрозы", — указал Иванов.
Поэтому финансирование может стать весьма действенным инструментом США добиться желанных целей, в том числе и в достижении мира, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах американской политики — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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