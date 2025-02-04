https://ukraina.ru/20250204/1060774973.html

Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал

Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал - 04.02.2025 Украина.ру

Страна под санкциями с 2014 года: Иванов о том, почему "риторика угроз" Трампа обречена на провал

Риторика американских угроз в отношении России обречена на провал. Страна уже находится под санкциями и всякими угрозами с 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-02-04T04:00

2025-02-04T04:00

2025-02-04T04:00

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Риторика угроз — это "нормальный" для любого американского руководства способ достижения целей в международной политике, отметил эксперт. Он добавил, что такой метод срабатывает достаточно легко в отношении слабых и зависимых от США стран. Иванов привел в пример недавний отказ Колумбии принять самолеты из США с нелегальными мигрантами и быстрое изменение решения после угроз со стороны Трампа. Но риторика угроз в отношении России обречена на провал, подчеркнул эксперт.По его мнению, в отношении Украины риторика угроз Трампа может сработать, так как Киев полностью зависит от финансово-экономической и американской военной помощи. Поэтому финансирование может стать весьма действенным инструментом США добиться желанных целей, в том числе и в достижении мира, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.О других аспектах американской политики — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060758756.html

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