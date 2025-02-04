Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры - 04.02.2025 Украина.ру
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Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры
Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры - 04.02.2025 Украина.ру
Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры
Любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился. В условиях успешного продвижения ВС РФ конфликт движется к капитуляции Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-02-04T05:00
2025-02-04T05:00
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капитуляция
вс рф
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Еще в 2023 году Дональд Трамп заявил, что сможет за 24 часа прекратить конфликт на Украине, если его изберут президентом США. В ноябре 2024 года его желание осуществилось, но обещание остановить войну пока не выполнено.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к компромиссу. Но от администрации Трампа, кроме угроз и громких заявлений, никаких предложений по переговорам не поступало.По словам эксперта, Трамп не предложил России ничего существенного, потому что понял, что такую задачу, как прекращение конфликта н Украине за обещанные им сутки не решить.Переговоры нужны, даже учитывая то, что Россия опережает противника на поле боя, считает Иванов. Потому что любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился, отметил он.На данном этапе в условиях успешного продвижения российской армии на основных направлениях конфликт движется к первому варианту. Сколько времени уйдет на принуждение Украины к капитуляции, и может ли состояться вмешательство третьих государств – пока неизвестно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, переговоры, капитуляция, вс рф, германия, корея, детали, сво
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, капитуляция, ВС РФ, Германия, Корея, детали, СВО

Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры

05:00 04.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился. В условиях успешного продвижения ВС РФ конфликт движется к капитуляции Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Еще в 2023 году Дональд Трамп заявил, что сможет за 24 часа прекратить конфликт на Украине, если его изберут президентом США. В ноябре 2024 года его желание осуществилось, но обещание остановить войну пока не выполнено.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к компромиссу. Но от администрации Трампа, кроме угроз и громких заявлений, никаких предложений по переговорам не поступало.
По словам эксперта, Трамп не предложил России ничего существенного, потому что понял, что такую задачу, как прекращение конфликта н Украине за обещанные им сутки не решить.
Переговоры нужны, даже учитывая то, что Россия опережает противника на поле боя, считает Иванов. Потому что любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился, отметил он.
"То есть один вариант — капитуляция, когда одна сторона принимает все условия другой стороны. Пример — нацистская Германия в 1945 году. Другой вариант — взаимные договорённости о прекращении конфликта по сценарию войны в Корее 1950–1953 годов", – подчеркнул Иванов.
На данном этапе в условиях успешного продвижения российской армии на основных направлениях конфликт движется к первому варианту. Сколько времени уйдет на принуждение Украины к капитуляции, и может ли состояться вмешательство третьих государств – пока неизвестно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.
Зеленский - продавец волшебной лжи
27 января, 10:55
Переговоры Украины с УкраинойУкраинцы никак не могут понять почему их не принимают в ЕС и НАТО. Россия против, так она и против принятия Прибалтики возражала и вообще от расширения НАТО на Восток была не в восторге.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинпереговорыкапитуляцияВС РФГерманияКореядеталиСВО
 
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