https://ukraina.ru/20250204/1060769625.html

Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры

Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры - 04.02.2025 Украина.ру

Конфликт движется к капитуляции Украины: Иванов о том, почему при любом сценарии России нужны переговоры

Любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился. В условиях успешного продвижения ВС РФ конфликт движется к капитуляции Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-02-04T05:00

2025-02-04T05:00

2025-02-04T05:00

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Еще в 2023 году Дональд Трамп заявил, что сможет за 24 часа прекратить конфликт на Украине, если его изберут президентом США. В ноябре 2024 года его желание осуществилось, но обещание остановить войну пока не выполнено.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия готова к компромиссу. Но от администрации Трампа, кроме угроз и громких заявлений, никаких предложений по переговорам не поступало.По словам эксперта, Трамп не предложил России ничего существенного, потому что понял, что такую задачу, как прекращение конфликта н Украине за обещанные им сутки не решить.Переговоры нужны, даже учитывая то, что Россия опережает противника на поле боя, считает Иванов. Потому что любой международный конфликт завершается мирными договорённостями. Разница состоит в том, как он завершился, отметил он.На данном этапе в условиях успешного продвижения российской армии на основных направлениях конфликт движется к первому варианту. Сколько времени уйдет на принуждение Украины к капитуляции, и может ли состояться вмешательство третьих государств – пока неизвестно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины.

https://ukraina.ru/20250127/1060583560.html

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