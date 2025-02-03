https://ukraina.ru/20250203/1060768260.html

"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже

"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025 Украина.ру

"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля в общении с журналистами назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже чудовищной провокацией

2025-02-03T12:52

2025-02-03T12:52

2025-02-03T12:53

новости

суджа

дмитрий песков

россия

курская область

мирошник

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

"Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков.Он указал, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по поводу удара.Ранее в ведомстве сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн указывал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.Подробнее - в материале Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник на сайте Украина.ру.

суджа

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суджа, дмитрий песков, россия, курская область, мирошник, вооруженные силы украины