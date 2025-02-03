"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025 Украина.ру
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"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже
"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже - 03.02.2025 Украина.ру
"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля в общении с журналистами назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже чудовищной провокацией
2025-02-03T12:52
2025-02-03T12:53
новости
суджа
дмитрий песков
россия
курская область
мирошник
вооруженные силы украины
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"Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков.Он указал, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по поводу удара.Ранее в ведомстве сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн указывал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.Подробнее - в материале Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник на сайте Украина.ру.
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новости, суджа, дмитрий песков, россия, курская область, мирошник, вооруженные силы украины
Новости, Суджа, Дмитрий Песков, Россия, Курская область, Мирошник, Вооруженные силы Украины

"Чудовищная провокация": Песков об ударе ВСУ по интернату в Судже

12:52 03.02.2025 (обновлено: 12:53 03.02.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля в общении с журналистами назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в Судже чудовищной провокацией
"Это чудовищная провокация киевского режима", - сказал Песков.
Он указал, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по поводу удара.
Ранее в ведомстве сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн указывал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
Подробнее - в материале Удар по интернату в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима - посол Мирошник на сайте Украина.ру.
 
НовостиСуджаДмитрий ПесковРоссияКурская областьМирошникВооруженные силы Украины
 
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