https://ukraina.ru/20250131/1060705927.html

Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат

Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат - 31.01.2025 Украина.ру

Владимир Орлов о том, когда беспилотники перестанут быть вундерваффе и заменят ли дроиды живых солдат

Эксперт не считает беспилотники вундерваффе. Это элемент, который внезапно нашел для себя нишу на поле боя. Технологии не стоят на месте. Если появился новый меч, то рано или поздно появится новый щит. Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься сильно позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя.

2025-01-31T05:50

2025-01-31T05:50

2025-01-31T05:50

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Президент России Владимир Путин поручил открыть небо для гражданских беспилотников в безопасных регионах страны, где для этого соблюдены и другие необходимые условия. По его словам, Россия готовится к масштабному расширению производства БПЛА. Через десять лет в стране появится порядка 48 новых центров. - Владимир Петрович, к каким позитивным изменениям в сфере производства БПЛА приведет открытие неба для гражданских дронов?- По понятным причинам после начала СВО полеты частных беспилотников в России были запрещены. Угроза от БПЛА сохраняется. Поэтому необходимо проработать механизм создания зон, в которых частные компании могли бы проводить испытания своих изделий. Сейчас требования безопасности накладывают ограничения на технологические возможности по производству беспилотников.- Производство военных дронов — это удел небольших частных предприятий, или в государственном масштабе это можно поставить на поток?- Государство не может решить все проблемы. Мировой опыт показывает, что большинство разработок приходят из частного сектора. Массовое производство может быть организовано на больших предприятиях ВПК. Но в качестве идей прототипов, опытных изделий может приходить в оборонку от инициативных людей. Это способствует перетоку в оборонку новых идей, концепций, подходов.- Интересно, что американский производитель дронов General Atomics Aeronautical Systems написала жалобу в новую администрацию Дональда Трампа на неповоротливость американской военной и оборонной бюрократии, которая, по их словам, наносит ущерб интересам США. Это общая беда?- Здесь нужно понимать контекст происходящего. Возможно, конкуренты обошли их на конкурсе. Теперь они пытаются попасть на конкурсы, которые проводит DARPA (управление Пентагона, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил).В Америке есть своя бюрократия, но с внедрением частных инициатив все-таки у американцев дела обстоят лучше, чем у нас. У американцев ВПК вообще частный полностью. DARPA работает со стартапами, государственные деньги до разработчиков доходят быстрее.- Ранее в интервью вы рассказывали, что господству дронов на поле боя в обозримом будущем придет конец, поскольку окопные системы РЭБ нивелируют их превосходство. Но пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу дронов. И РЭБ может сажать далеко не все беспилотники.- Я бы не считал беспилотники вундерваффе. Это элемент, который внезапно нашел для себя нишу на поле боя. Технологии не стоят на месте. Если появился новый меч, то рано или поздно появится новый щит. Средства борьбы с БПЛА немного запоздали, ими начали заниматься сильно позже, чем беспилотники начали решать тактические задачи на поле боя.На форуме Армия-2024 были представлены прототипы, которые вполне могут стать системами тактического ПВО. Думаю, еще год-два дроны спокойно полетают, а потом в войска поступят более совершенные системы противодействия беспилотникам.- Как вы оцениваете перспективу дронов на оптоволокне? Все-таки это дроны короткой руки, которых нельзя использовать в лесистой местности, в городах.- Дрона на оптоволокне это одна из эрзац-технологий, которая появилась, потому что дроны имеют чувствительные и уязвимые каналы радиоуправления. Эксплуатанты и производители малых беспилотников пытались найти решения, которые позволили бы им эффективно применять дроны, обходя системы помех. Решение нашли в виде оптоволоконного кабеля.Но он ограничивает сферу применения беспилотника. Поэтому, еще раз говорю, щит и меч всегда будут конкурировать друг с другом. В том или ином смысле этого термина.- Почему ВСУ не используют дроны на оптоволокне?- Это не так. У ВСУ уже начали появляться дроны на оптоволокне. Китай продает эти беспилотники всем, кто хочет их купить. Украинцам их могут купить прибалты, европейцы, американцы. Все спонсоры киевского режима в Китае тоже отовариваются и покупают эти беспилотники.- Когда искусственный интеллект придет на поле боя? Насколько сильно это все изменит?- Если подразумевать под ИИ то, что снимал в кино Спилберг и дроидов Джорджа Лукаса, то вряд ли мы это увидим в реальной жизни. И слава Богу. А в прикладных сферах искусственный интеллект на поле боя давно есть.В любой современной камере, которую ставят на FPV-дрон, есть алгоритмы так называемого искусственного интеллекта. Недавно российские общественные организации поставили на СВО партию в тысячу дронов, в которых есть такие алгоритмы, позволяющие донаводить дрон на захваченную оператором цель.Оператор должен этот беспилотник довести до цели. После того, как искусственный интеллект ее распознает и определит в виде цели, уже дальше дрон летит самостоятельно, управляемый этими алгоритмами.Но это примитивные алгоритмы, назвать их полноценным искусственным интеллектом ни в коем случае нельзя.- Россия сейчас конкурентоспособна в сфере цифровой организации боя?- Сейчас в России активно развиваются системы ситуационной осведомленности и цифровые средства коммуникации. Да, у нас есть некоторые проблемы, которые были связаны с поздним стартом. Есть проблемы, там, с комплектующими, поскольку мы не производим всю линейку радиоэлектронных компонентов.Но тем не менее подвижки с начала СВО у нас произошли большие. Появляется каналообразующая аппаратура, прикладное программное обеспечение, которое уже используется в рамках спецоперации. Поэтому я бы не сказал, что мы сильно отстали от противника.Подробнее об авиакатастрофе в США Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в США

https://ukraina.ru/20250130/1060702422.html

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интервью, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, стивен спилберг, впк, вооруженные силы украины, украина.ру