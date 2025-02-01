"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
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"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру
"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
Военные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-01T10:56
2025-02-01T11:40
новости
россия
русское поречное
курская область
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет
военные преступления
кто
мирные жители
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"18 января российскими военнослужащими в подвалах сельских жилых домов в Русском Поречном были обнаружены тела замученных и убитых укронацистами местных жителей. Сначала людей пытали, издевались, а затем либо добивали выстрелами из оружия, либо взрывали гранатами", - напомнила Захарова.Она также обратила на предыдущие комментарии этой тему МИД РФ 19 января и 23 января, отметив, что 31 января министерство снова распространит соответствующие материалы, полученные от российских правоохранителей. При этом она отметила, что на кадрах документальной видео-фотосъемки с места событий представлены "доказательства чудовищного кровавого преступления, надругательства над всем человеческим, полного попрания морали"."Обнаружены растерзанные тела в основном пожилых граждан России со связанными скотчем руками, следами пыток, гематомами от ударов и ранами от огнестрельных ранений", - рассказала Захарова.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников украинских вооружённых формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. В ходе предварительного следствия установлена причастность к этому преступлению украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады.Среди них – украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко и трое военнослужащих с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник". Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фабрисенко задержан и на допросе полностью признал вину, дал подробные показания о совершении им со своими подельниками тяжких преступлений."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное", - отметила российский дипломат.Она призвала всех свидетелей, всех очевидцев этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России.Официальный представитель МИД России снова обратилась с просьбой ко всем, кто может поделиться информацией, сделать это."Найти в себе душевные силы. Это чрезвычайно сейчас важно", - подчеркнула Захарова.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
https://ukraina.ru/20250131/1060717663.html
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новости, россия, русское поречное, курская область, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, военные преступления, кто, мирные жители, всу, криминал, уголовное дело
Новости, Россия, Русское Поречное, Курская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Военные преступления, КТО, мирные жители, ВСУ, криминал, уголовное дело

"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

10:56 01.02.2025 (обновлено: 11:40 01.02.2025)
 
допрос задержанного военнослужащего ВСУ о военных преступлениях в селе Русское Поречное
допрос задержанного военнослужащего ВСУ о военных преступлениях в селе Русское Поречное
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Военные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"18 января российскими военнослужащими в подвалах сельских жилых домов в Русском Поречном были обнаружены тела замученных и убитых укронацистами местных жителей. Сначала людей пытали, издевались, а затем либо добивали выстрелами из оружия, либо взрывали гранатами", - напомнила Захарова.
Она также обратила на предыдущие комментарии этой тему МИД РФ 19 января и 23 января, отметив, что 31 января министерство снова распространит соответствующие материалы, полученные от российских правоохранителей. При этом она отметила, что на кадрах документальной видео-фотосъемки с места событий представлены "доказательства чудовищного кровавого преступления, надругательства над всем человеческим, полного попрания морали".
"Обнаружены растерзанные тела в основном пожилых граждан России со связанными скотчем руками, следами пыток, гематомами от ударов и ранами от огнестрельных ранений", - рассказала Захарова.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников украинских вооружённых формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. В ходе предварительного следствия установлена причастность к этому преступлению украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады.
Фото: warfiles.ru, пьяные военнослужащие ВСУ
Вчера, 12:44
Решили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском Поречном Боевики ВСУ, которые после издевательств жестоко расправились с мирными жителями курского села Русское Поречное, "отпраздновали" сделанное алкоголем и наркотиками. Об этом 31 января рассказал попавший в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Видео, снятое в ходе его допроса, СК России передало в распоряжение агентства РИА Новости
Среди них – украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко и трое военнослужащих с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник". Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фабрисенко задержан и на допросе полностью признал вину, дал подробные показания о совершении им со своими подельниками тяжких преступлений.
"В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное", - отметила российский дипломат.
Она призвала всех свидетелей, всех очевидцев этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России.
"Это надо сделать во имя тех, кого убили. Во имя тех, кого не просто убили, но мучили. Посмотрите на эту фотографии. Это надо сделать во имя будущих поколений, которые должны знать правду. Во имя родственников убитых, которые должны знать, что мы едины в нашем неприятии подобных преступлений и подобной идеологии. И что мы защищаем людей, и что мы делаем всё, как страна, как народ для того, чтобы не допустить подобного на нашей земле в отношении наших граждан и соотечественников", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД России снова обратилась с просьбой ко всем, кто может поделиться информацией, сделать это.
"Найти в себе душевные силы. Это чрезвычайно сейчас важно", - подчеркнула Захарова.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Актуальное интервью на эту тему: Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
 
НовостиРоссияРусское ПоречноеКурская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитетВоенные преступленияКТОмирные жителиВСУкриминалуголовное дело
 
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