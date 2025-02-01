https://ukraina.ru/20250201/1060738634.html

"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ - 01.02.2025 Украина.ру

"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

Военные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-01T10:56

2025-02-01T10:56

2025-02-01T11:40

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"18 января российскими военнослужащими в подвалах сельских жилых домов в Русском Поречном были обнаружены тела замученных и убитых укронацистами местных жителей. Сначала людей пытали, издевались, а затем либо добивали выстрелами из оружия, либо взрывали гранатами", - напомнила Захарова.Она также обратила на предыдущие комментарии этой тему МИД РФ 19 января и 23 января, отметив, что 31 января министерство снова распространит соответствующие материалы, полученные от российских правоохранителей. При этом она отметила, что на кадрах документальной видео-фотосъемки с места событий представлены "доказательства чудовищного кровавого преступления, надругательства над всем человеческим, полного попрания морали"."Обнаружены растерзанные тела в основном пожилых граждан России со связанными скотчем руками, следами пыток, гематомами от ударов и ранами от огнестрельных ранений", - рассказала Захарова.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участников украинских вооружённых формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. В ходе предварительного следствия установлена причастность к этому преступлению украинских военнослужащих из 92 отдельной штурмовой бригады.Среди них – украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко и трое военнослужащих с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник". Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фабрисенко задержан и на допросе полностью признал вину, дал подробные показания о совершении им со своими подельниками тяжких преступлений."В период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник", исполняя приказы своего командира с позывным "Кум", убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвальные помещения частных жилых домов села Русское Поречное", - отметила российский дипломат.Она призвала всех свидетелей, всех очевидцев этих зверств киевского режима сообщать известную им информацию в Следственный комитет России.Официальный представитель МИД России снова обратилась с просьбой ко всем, кто может поделиться информацией, сделать это."Найти в себе душевные силы. Это чрезвычайно сейчас важно", - подчеркнула Захарова.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Актуальное интервью на эту тему: Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян

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