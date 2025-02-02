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Украинская миссия командарма Фрунзе

Украинская миссия командарма Фрунзе - 02.02.2025 Украина.ру

Украинская миссия командарма Фрунзе

2 февраля 1885 года в семье военного фельдшера Василия Фрунзе родился сын Михаил. Он стал советским военачальником, освобождал территорию Украины, и больше трёх лет был одним из руководителей УССР

2025-02-02T08:00

2025-02-02T08:00

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Хотя Михаил Фрунзе родился в городе Пишпеке (ныне столица Киргизии Бишкек), а гимназическое образование получил в городе Верном (ныне Алма-Ата, Казахстан), корни будущего военачальника были южнорусскими, точнее – бессарабскими. Его отец, Василий Фрунзе, родился в городке Захарьевка (тогда Херсонской губернии, ныне Одесской области), и лишь по окончании фельдшерской школы в 1874 году в качестве военного фельдшера оказался в Средней Азии – в городе Токмак тогда Семиреченской области России. Он один из первых в Туркестане начал делать массовые прививки от холеры.С 1878 года Василий Фрунзе служил в Пишпекском гарнизоне, где женился на Мавре Ефимовне, дочери воронежского крестьянина. В семье Фрунзе было пятеро детей: Михаил, его старший брат Константин и младшие сестры – Клавдия, Людмила и Лидия. Константин пошёл по стопам отца и позже стал врачом. А вот Михаил уже в 19-летнем возрасте решил стать профессиональным революционером.При этом обижаться на власти Российской империи Михаилу Фрунзе было не за что. Так, в 1897 году, когда он учился в гимназии в Верном, умер его отец, – но мать выхлопотала для младшего сына стипендию, позволившую закончить обучение. А во время учёбы в мае-августе 1903 года Михаил с тремя товарищами за счёт Российского географического общества отправился в экспедицию по изучению растительного и животного мира Тянь-Шаня.Учился Михаил Фрунзе очень хорошо, в 1904 году окончил гимназию с золотой медалью и приехал в Петербург, где приступил к учёбе в политехническом институте.В первый год студенческой жизни Фрунзе вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), сразу же примкнув к её большевистскому крылу. Он пропагандировал марксизм среди рабочих и революционно настроенных студентов, о чём стало известно полиции. 28 ноября 1904 года во время политической демонстрации студенчества Фрунзе был задержан. С этого времени он стал профессиональным революционером, работал в подполье. 9 января 1905 года он участвовал в шествии на Дворцовую площадь и был ранен в руку во время разгона демонстрантов.В мае 1905 года Московский комитет РСДРП направил Фрунзе в Иваново-Вознесенск, где началась всеобщая стачка 70 тысяч текстильщиков. Для руководства стачкой был создан один из первых в России Советов рабочих уполномоченных, а для охраны порядка – боевая рабочая дружина. Во главе этой дружины Михаил Фрунзе участвовал в декабрьском вооружённом восстании 1905 года в Москве. В апреле 1906 года Михаил Фрунзе был избран делегатом от большевиков на IV съезд РСДРП(б) в Стокгольме. Там он познакомился с Лениным и другими видными большевиками.В марте 1907 года Фрунзе был арестован, в 1909-10 годах дважды приговорён к смертной казни. Первый приговор заменили четырьмя годами каторги, а второй – шестью. После семи лет заключения во Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах в апреле 1914 года его отправили на поселение в Иркутскую губернию. Но в 1916 году он бежал и переехал в Москву, где по заданию партии под фамилией Михайлов поступил на должность статистика в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза, что позволяло выезжать на фронт и вести агитацию среди солдат.После Февральской революции 1917 года Михаил Фрунзе работал в исполкоме Минского совета рабочих и солдатских депутатов, где создал и возглавил городскую милицию. Позже, во время корниловского мятежа, Фрунзе возглавил в Минске штаб революционных войск, сорвавших попытки отправить под Петроград войска с фронта. В дни Октябрьского переворота он боролся за установление советской власти в Москве, в частности, участвовал в боях у здания гостиницы "Метрополь".После этого Фрунзе руководил органами советской власти в Иваново-Вознесенске, но начавшаяся Гражданская война окончательно вернула его на военное поприще. В августе 1918 года Михаил Фрунзе стал военным комиссаром Ярославского военного округа, включавшего 8 губерний европейской части России. Он активно участвовал в создании частей Красной армии, руководил формированием и отправкой на фронт маршевых рот и дивизий, активно привлекая на службу бывших царских офицеров.В начале 1919 года сложилась тяжёлая обстановка на Восточном фронте в связи с наступлением армий адмирала Александра Колчака. Приказом Реввоенсовета Михаил Васильевич был назначен командующим 4-й армией, действующей на южном крыле фронта, а позже Южной группой фронта, в которую кроме 4-й армии вошли 1-я, 5-я и Туркестанская армии. Эта группа нанесла поражение Западной армии Колчака, освободила Уфу и вышла к предгорьям Уральского хребта.В июле 1919 года Михаил Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом. В ходе кровопролитных боёв войска фронта освободили Урал и вынудили белогвардейские войска отступить в Сибирь. В августе 1919 года Фрунзе стал командующим Туркестанским фронтом, который разгромил Южную армию Колчака и освободил города Орск и Актюбинск.Затем войска Фрунзе соединились с войсками Туркестанской республики, ликвидировали красноводскую и семиреченскую группировки белогвардейцев, освободили Уральскую область и Эмбинский нефтеносный район. А летом 1920 года войска под руководством Фрунзе провели успешную Бухарскую операцию, в результате которой прекратил существование Бухарский эмират.К тому времени самая тревожная для Советской власти ситуация сложилась в Северной Таврии, где начала наступать армия генерал-лейтенанта Петра Врангеля. В планы белогвардейцев входили занятие Левобережной Украины и соединение с польскими войсками. 21 сентября 1920 года Михаил Фрунзе был назначен командующим армиями Южного фронта. 26 сентября он прибыл в Харьков, где формировался штаб фронта.За неполных два месяца войска под началом Фрунзе разгромили армию Врангеля. Одержав победу в боях за Северную Таврию, они штурмом взяли Перекопский перешеек и освободили Крым. Именно после побед в Крыму имя Михаила Фрунзе стало поистине легендарным. За годы Гражданской войны он был награждён двумя орденами Красного Знамени и Почётным революционным оружием.После этого Михаил Фрунзе объединил в своих руках высшую административную и военную власть на территории Советской Украины. 3 декабря 1920 года он был назначен командующим Вооружёнными силами Украины и Крыма, уполномоченным Реввоенсовета на Украине, а немного позже заместителем председателя Совнаркома (правительства) УССР. В экстренном порядке его ввели в состав ЦК и Политбюро КП(б)У и Всеукраинского Центрального Исполкома Советов (ВУЦИК). В следующем году Фрунзе стал заместителем председателя Всеукраинского экономического совещания, координировавшего работу экономических наркоматов УССР по переходу к "новой экономической политике".Параллельно Михаил Фрунзе руководил силовым подавлением украинской "атаманщины" и попыток петлюровцев вернутся к власти вооружённым путём. Под его руководством был разработан план войсковой операции по ликвидации повстанческих формирований на территории УССР. Его востребованность определялось тем, что местные правоохранительные органы с данной задачей явно не справлялись.Армейские соединения (прежде всего конные) планомерно блокировали регионы, где фиксировались повстанческие выступления. Специальные летучие отряды (формировались в каждом полку, силой не менее полуэскадрона, при двух пулемётах) были призваны навязать "атаманам" тотальную войну: выслеживать противника и при его обнаружении вести преследование до полного уничтожения или пленения. При этом всем воинским частям, государственным учреждениям, местным органам предписывалось оказывать таким отрядам всемерное содействие.К концу лета 1921 года масштаб повстанческого движения на Украине пошёл на спад, но тут у Фрунзе появилась новая проблема – подготовка осевших в Польше петлюровцев к вторжению на территорию УССР. Они готовились к выступлению, пока их социальная база на Украине ещё сохраняла серьёзный масштаб. Осенью активизировалась практическая работа по формированию трёх групп Повстанческой армии петлюровцев: Волынской (основной), Подольской и Бессарабской. Однако все они были разбиты в ноябре 1921 года, при этом разгром Волынской группы у села Базар (ныне Житомирская область), закончившийся 21 ноября, стал для украинских националистов настолько болезненным, что они отмечали его наряду с годовщиной боя под Крутами. Стоит отметить, что непосредственное командование разгромом петлюровцев осуществлял ещё один уроженец Бессарабии – Григорий Котовский.После этого Михаил Фрунзе некоторое время сосредоточился на гражданской деятельности. В ноябре 1921 года – январе 1922 года он возглавлял делегацию УССР при заключении договора о дружбе с Турцией, вёл переговоры с Кемалем Ататюрком. С февраля 1922 года был заместителем председателя экономического совета УССР, руководил восстановлением народного хозяйства республики.В июне 1922 года Михаил Фрунзе возглавил вновь созданный Украинский военный округ с центром в Харькове. В марте 1924 года его назначили заместителем председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, причём с апреля – одновременно начальником Штаба РККА и начальником Военной академии РККА. Совмещая эти должности, он стал главным проводником военной реформы 1924-25 годов. А 26 января 1925 года Фрунзе назначен председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам.30 сентября 1925 года Михаила Фрунзе поместили в Кремлёвскую больницу в связи с болезнью желудка. Затем его перевели в Боткинскую больницу, где сделали операцию, после которой 31 октября военачальник скончался в возрасте 40 лет, что сразу вызвало различные слухи. 3 ноября 1921 года Михаил Фрунзе был похоронен на Красной площади.Память Михаила Фрунзе была широко увековечена, практически в каждом советском городе была улица его имени. В частности, в Киеве это название носила историческая улица Кирилловская, которой ныне вернули старое название. Кроме того, в столице УССР именем Фрунзе было названо Киевское высшее общевойсковое командное училище.В начале 1990-х оно было ликвидировано, а позже был демонтирован и памятник командарму в его дворе. Остальные памятники Фрунзе на подконтрольной Киеву территории были снесены во время или после "Майдана", а позже в рамках "декоммунизации" исчезли и все улицы его имени.

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