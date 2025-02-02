Украинская миссия командарма Фрунзе
2 февраля 1885 года в семье военного фельдшера Василия Фрунзе родился сын Михаил. Он стал советским военачальником, освобождал территорию Украины, и больше трёх лет был одним из руководителей УССР
Хотя Михаил Фрунзе родился в городе Пишпеке (ныне столица Киргизии Бишкек), а гимназическое образование получил в городе Верном (ныне Алма-Ата, Казахстан), корни будущего военачальника были южнорусскими, точнее – бессарабскими. Его отец, Василий Фрунзе, родился в городке Захарьевка (тогда Херсонской губернии, ныне Одесской области), и лишь по окончании фельдшерской школы в 1874 году в качестве военного фельдшера оказался в Средней Азии – в городе Токмак тогда Семиреченской области России. Он один из первых в Туркестане начал делать массовые прививки от холеры.
С 1878 года Василий Фрунзе служил в Пишпекском гарнизоне, где женился на Мавре Ефимовне, дочери воронежского крестьянина. В семье Фрунзе было пятеро детей: Михаил, его старший брат Константин и младшие сестры – Клавдия, Людмила и Лидия. Константин пошёл по стопам отца и позже стал врачом. А вот Михаил уже в 19-летнем возрасте решил стать профессиональным революционером.
При этом обижаться на власти Российской империи Михаилу Фрунзе было не за что. Так, в 1897 году, когда он учился в гимназии в Верном, умер его отец, – но мать выхлопотала для младшего сына стипендию, позволившую закончить обучение. А во время учёбы в мае-августе 1903 года Михаил с тремя товарищами за счёт Российского географического общества отправился в экспедицию по изучению растительного и животного мира Тянь-Шаня.
Учился Михаил Фрунзе очень хорошо, в 1904 году окончил гимназию с золотой медалью и приехал в Петербург, где приступил к учёбе в политехническом институте.
В первый год студенческой жизни Фрунзе вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), сразу же примкнув к её большевистскому крылу. Он пропагандировал марксизм среди рабочих и революционно настроенных студентов, о чём стало известно полиции. 28 ноября 1904 года во время политической демонстрации студенчества Фрунзе был задержан. С этого времени он стал профессиональным революционером, работал в подполье. 9 января 1905 года он участвовал в шествии на Дворцовую площадь и был ранен в руку во время разгона демонстрантов.
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В мае 1905 года Московский комитет РСДРП направил Фрунзе в Иваново-Вознесенск, где началась всеобщая стачка 70 тысяч текстильщиков. Для руководства стачкой был создан один из первых в России Советов рабочих уполномоченных, а для охраны порядка – боевая рабочая дружина. Во главе этой дружины Михаил Фрунзе участвовал в декабрьском вооружённом восстании 1905 года в Москве. В апреле 1906 года Михаил Фрунзе был избран делегатом от большевиков на IV съезд РСДРП(б) в Стокгольме. Там он познакомился с Лениным и другими видными большевиками.
В марте 1907 года Фрунзе был арестован, в 1909-10 годах дважды приговорён к смертной казни. Первый приговор заменили четырьмя годами каторги, а второй – шестью. После семи лет заключения во Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах в апреле 1914 года его отправили на поселение в Иркутскую губернию. Но в 1916 году он бежал и переехал в Москву, где по заданию партии под фамилией Михайлов поступил на должность статистика в комитет Западного фронта Всероссийского земского союза, что позволяло выезжать на фронт и вести агитацию среди солдат.
После Февральской революции 1917 года Михаил Фрунзе работал в исполкоме Минского совета рабочих и солдатских депутатов, где создал и возглавил городскую милицию. Позже, во время корниловского мятежа, Фрунзе возглавил в Минске штаб революционных войск, сорвавших попытки отправить под Петроград войска с фронта. В дни Октябрьского переворота он боролся за установление советской власти в Москве, в частности, участвовал в боях у здания гостиницы "Метрополь".
После этого Фрунзе руководил органами советской власти в Иваново-Вознесенске, но начавшаяся Гражданская война окончательно вернула его на военное поприще. В августе 1918 года Михаил Фрунзе стал военным комиссаром Ярославского военного округа, включавшего 8 губерний европейской части России. Он активно участвовал в создании частей Красной армии, руководил формированием и отправкой на фронт маршевых рот и дивизий, активно привлекая на службу бывших царских офицеров.
В начале 1919 года сложилась тяжёлая обстановка на Восточном фронте в связи с наступлением армий адмирала Александра Колчака. Приказом Реввоенсовета Михаил Васильевич был назначен командующим 4-й армией, действующей на южном крыле фронта, а позже Южной группой фронта, в которую кроме 4-й армии вошли 1-я, 5-я и Туркестанская армии. Эта группа нанесла поражение Западной армии Колчака, освободила Уфу и вышла к предгорьям Уральского хребта.
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В июле 1919 года Михаил Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом. В ходе кровопролитных боёв войска фронта освободили Урал и вынудили белогвардейские войска отступить в Сибирь. В августе 1919 года Фрунзе стал командующим Туркестанским фронтом, который разгромил Южную армию Колчака и освободил города Орск и Актюбинск.
Затем войска Фрунзе соединились с войсками Туркестанской республики, ликвидировали красноводскую и семиреченскую группировки белогвардейцев, освободили Уральскую область и Эмбинский нефтеносный район. А летом 1920 года войска под руководством Фрунзе провели успешную Бухарскую операцию, в результате которой прекратил существование Бухарский эмират.
К тому времени самая тревожная для Советской власти ситуация сложилась в Северной Таврии, где начала наступать армия генерал-лейтенанта Петра Врангеля. В планы белогвардейцев входили занятие Левобережной Украины и соединение с польскими войсками. 21 сентября 1920 года Михаил Фрунзе был назначен командующим армиями Южного фронта. 26 сентября он прибыл в Харьков, где формировался штаб фронта.
За неполных два месяца войска под началом Фрунзе разгромили армию Врангеля. Одержав победу в боях за Северную Таврию, они штурмом взяли Перекопский перешеек и освободили Крым. Именно после побед в Крыму имя Михаила Фрунзе стало поистине легендарным. За годы Гражданской войны он был награждён двумя орденами Красного Знамени и Почётным революционным оружием.
После этого Михаил Фрунзе объединил в своих руках высшую административную и военную власть на территории Советской Украины. 3 декабря 1920 года он был назначен командующим Вооружёнными силами Украины и Крыма, уполномоченным Реввоенсовета на Украине, а немного позже заместителем председателя Совнаркома (правительства) УССР. В экстренном порядке его ввели в состав ЦК и Политбюро КП(б)У и Всеукраинского Центрального Исполкома Советов (ВУЦИК). В следующем году Фрунзе стал заместителем председателя Всеукраинского экономического совещания, координировавшего работу экономических наркоматов УССР по переходу к "новой экономической политике".
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Параллельно Михаил Фрунзе руководил силовым подавлением украинской "атаманщины" и попыток петлюровцев вернутся к власти вооружённым путём. Под его руководством был разработан план войсковой операции по ликвидации повстанческих формирований на территории УССР. Его востребованность определялось тем, что местные правоохранительные органы с данной задачей явно не справлялись.
Армейские соединения (прежде всего конные) планомерно блокировали регионы, где фиксировались повстанческие выступления. Специальные летучие отряды (формировались в каждом полку, силой не менее полуэскадрона, при двух пулемётах) были призваны навязать "атаманам" тотальную войну: выслеживать противника и при его обнаружении вести преследование до полного уничтожения или пленения. При этом всем воинским частям, государственным учреждениям, местным органам предписывалось оказывать таким отрядам всемерное содействие.
К концу лета 1921 года масштаб повстанческого движения на Украине пошёл на спад, но тут у Фрунзе появилась новая проблема – подготовка осевших в Польше петлюровцев к вторжению на территорию УССР. Они готовились к выступлению, пока их социальная база на Украине ещё сохраняла серьёзный масштаб. Осенью активизировалась практическая работа по формированию трёх групп Повстанческой армии петлюровцев: Волынской (основной), Подольской и Бессарабской. Однако все они были разбиты в ноябре 1921 года, при этом разгром Волынской группы у села Базар (ныне Житомирская область), закончившийся 21 ноября, стал для украинских националистов настолько болезненным, что они отмечали его наряду с годовщиной боя под Крутами. Стоит отметить, что непосредственное командование разгромом петлюровцев осуществлял ещё один уроженец Бессарабии – Григорий Котовский.
После этого Михаил Фрунзе некоторое время сосредоточился на гражданской деятельности. В ноябре 1921 года – январе 1922 года он возглавлял делегацию УССР при заключении договора о дружбе с Турцией, вёл переговоры с Кемалем Ататюрком. С февраля 1922 года был заместителем председателя экономического совета УССР, руководил восстановлением народного хозяйства республики.
В июне 1922 года Михаил Фрунзе возглавил вновь созданный Украинский военный округ с центром в Харькове. В марте 1924 года его назначили заместителем председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, причём с апреля – одновременно начальником Штаба РККА и начальником Военной академии РККА. Совмещая эти должности, он стал главным проводником военной реформы 1924-25 годов. А 26 января 1925 года Фрунзе назначен председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам.
30 сентября 1925 года Михаила Фрунзе поместили в Кремлёвскую больницу в связи с болезнью желудка. Затем его перевели в Боткинскую больницу, где сделали операцию, после которой 31 октября военачальник скончался в возрасте 40 лет, что сразу вызвало различные слухи. 3 ноября 1921 года Михаил Фрунзе был похоронен на Красной площади.
Память Михаила Фрунзе была широко увековечена, практически в каждом советском городе была улица его имени. В частности, в Киеве это название носила историческая улица Кирилловская, которой ныне вернули старое название. Кроме того, в столице УССР именем Фрунзе было названо Киевское высшее общевойсковое командное училище.
В начале 1990-х оно было ликвидировано, а позже был демонтирован и памятник командарму в его дворе. Остальные памятники Фрунзе на подконтрольной Киеву территории были снесены во время или после "Майдана", а позже в рамках "декоммунизации" исчезли и все улицы его имени.