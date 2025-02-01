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Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами"

Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами" - 01.02.2025 Украина.ру

Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами"

Образование Советского Союза, как известно началось с неудачи сталинского "плана автономизации" Украины, Белоруссии, республик Закавказья путём их "формального вступления" в состав РСФСР. Однако в дальнейшем при работе над первой Конституцией СССР Иосифу Сталину удалось взять верх над "конфедералистами"

2025-02-01T08:00

2025-02-01T08:00

2025-02-01T08:00

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Тон среди сторонников сохранения независимости советских республик от Российской Федерации задавало руководство Украинской ССР. На XI съезде РКП(б) весной 1922 года резонансным стало выступление члена украинской делегации Николая Скрыпника. Он возмущался "формально-бюрократическим подходом" к решению вопросов национально-государственного строительства "в духе лозунга о единой и неделимой России". Причём Скрыпник подчёркивал, что имеет в виду ситуацию не только вокруг УССР.Одним из главных оппонентов "плана автономизации" был председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский. Он выступал за максимальную самостоятельность советских республик и сосредоточение в федеративном (союзном) центре минимума полномочий.Сталин же полагал, что суверенитет окраин "превращает в фикцию т.н. единое федеративное народное хозяйство". "Молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказываются понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету", – писал он Ленину в сентябре 1922 года.Централизаторские идеи генерального секретаря партии смыкались с курсом на "хозяйственное объединение" страны Советов, за который ратовали экономические ведомства РСФСР.Разработчик плана ГОЭЛРО, автор проекта Днепрогэса Иван Александров, имея ввиду деление страны по национальному признаку, говорил: "Национальное объединение по существу малорационально в экономическом отношении".Однако Ленин, фактически выступивший арбитром в том споре, автономистский проект отверг. В силу этого не удалось, кстати, в полной мере реализовать идею экономического районирования Советской России.На I Всесоюзном съезде Советов 30 декабря 1922 года был принят Договор об образовании Союза ССР. В нём провозглашалась обязательность декретов и постановлений Совнаркома ССР для союзных республик. Тем не менее присутствовали и элементы конфедеративности: за союзными республиками признавалось право выхода из СССР, распоряжения "министерств" СССР могли приостанавливаться центральными исполнительными комитетами (фактически законодательными органами) союзных республик.Разрешить накопившиеся противоречия предстояло в процессе разработки первой Конституции СССР, стартовавшем в 1923 году. Шансы на успех сторонников превращения союзного государства в централизованную федерацию усилил окончательный отход от дел Ленина весной 1923 года.О напряжённом и даже конфликтном характере работы Конституционной комиссии говорит то обстоятельство, что ею было разработано три проекта Основного закона. Но были ещё и проекты, предложенные союзными республиками, в том числе "украинский".Последний предусматривал сохранение "конвенциональных отношений", сложившихся в период гражданской войны. Согласно ему союзный центр должен был устанавливать лишь общие основы законодательства, а республики имели право самостоятельно трактовать эти основы. Также за ними признавалось право самостоятельно заключать международные договоры, решать все вопросы экономики и внутреннего управления.Совет Национальностей в составе Центрального исполнительного комитета СССР рассматривался в проекте как орган, сформированный из равного числа представителей ЦИКов республик-учредителей Советского Союза: Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской Федерации.Тем самым делалась заявка на существенное усиление роли республиканских элит в союзной политике. Ведь благодаря такой структуре одной из равноправных палат ЦИКа СССР союзные республики получали возможность блокировать принятие нежелательных для себя законов, сильно влиять на формирование центрального правительства, воздействовать на бюджетный процесс."Конфедералисты" видели Совет национальностей как самостоятельный центр власти, с отдельно работающим Президиумом, а значит и аппаратом.Однако в конечном счёте Сталину удалось добиться создания хорошо управляемого партийной верхушкой Совета Национальностей.Реальной политической субъектности этот орган не получил, его Президиум функционировал преимущественно как часть объединённого Президиума Всесоюзного ЦИКа. В состав "национальной палаты" по одинаковой квоте вошли не только представителей союзных республик, но и автономных республик (по 5 человек). Каждая автономная область также делегировала по одному представителю.В РСФСР на момент принятия Конституции Советского Союза насчитывалось более двух десятков национальных автономий. Причём, обладая очень скромными ресурсами их лидеры были гораздо сильнее связаны партийной дисциплиной, нежели руководители союзных республик.Доктор философских наук, правовед Андрей Медушевский полагает, что национальные автономии в тот период являлись опорой централизаторской политики, т.к. были "заинтересованы в ослаблении национально-республиканских центров и усилении общесоюзного центра". Тем самым политика "коренизации" дала весьма неожиданный результат.В связи с этим вполне логичным являлось образование в октябре 1924 года первой автономной республики в составе Украины – Молдавской АССР. Официальный Харьков (столица УССР) был явно не в восторге от этого проекта, стремился всячески понизить статус автономии, сократить её территорию, локализовать органы управления республики в украиноязычном Балтском районе.Союзный центр же, напротив, всячески способствовал становлению этого и других автономно-территориальных образований, что позволяло ему вмешиваться в дела союзных республик и преодолевать их государственный суверенитет.Правда о и этом случае продукт национальной политики большевиков дал результат, который скорее всего не прогнозировался. Малоэффективная кампания по "молдаванизации" нейтрализовала украинизацию региона, что позволило сохраниться русскоязычному Приднестровью как части исторической Новороссии.От редактора:В следующий раз руководство СССР вернулось к этому вопросу 60 лет спустя, летом 1983 года, когда Юрий Андропов поручил своему экономическому советнику Аркадию Вольскому разработать новый проект административно-территориального деления, предполагавший введение вместо национальных республик 41 "штата" с примерно равным населением и без выделения титульной национальности. Работа была прервана смертью генсека.

https://ukraina.ru/20240911/1032231607.html

https://ukraina.ru/20241229/1042232709.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

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