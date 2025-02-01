Украина — это токсичный актив: Лошкарев о том, как Россия может использовать отношение Трампа к Киеву - 01.02.2025 Украина.ру
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Украина — это токсичный актив: Лошкарев о том, как Россия может использовать отношение Трампа к Киеву
Украина — это токсичный актив: Лошкарев о том, как Россия может использовать отношение Трампа к Киеву - 01.02.2025 Украина.ру
Украина — это токсичный актив: Лошкарев о том, как Россия может использовать отношение Трампа к Киеву
Президенту США Дональду Трампу сейчас будет не до Украины, перед ним стоят более важные вопросы. Его действия, когда он будет “открещиваться” от киевского режима, могут сыграть России на руку
2025-02-01T07:40
2025-02-01T07:40
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вооруженные силы украины
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детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.По словам Лошкарева, другой вариант компромисса — это отказ от жестких потолков по ограничению вооруженных сил Украины. Еще один возможный пункт переговоров, это состав и размещение миротворческих сил на Украине, отметил политолог.“Могут быть разные варианты, но все зависит от того, насколько американские предложения будут серьезными, потому что если это будет опять предложение о фиксации линии разграничения в текущем виде, то этого явно недостаточно”, — также обратил внимание Лошкарев.В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев заявил, что Трамп будет работать против России “методами кнута и пряника”:"Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже".Селезнев подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, поддастся ли на это сама Россия.Подробнее об этом в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступленияПолный текст интервью Ивана Лошкарёва: Новая "Ялта" Трампу не по силам, но Россия убедит его в токсичности Украины
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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, сша, америка, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, США, Америка, детали

Украина — это токсичный актив: Лошкарев о том, как Россия может использовать отношение Трампа к Киеву

07:40 01.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президенту США Дональду Трампу сейчас будет не до Украины, перед ним стоят более важные вопросы. Его действия, когда он будет “открещиваться” от киевского режима, могут сыграть России на руку
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
“Трампа интересует Китай, Южная Азия. И он очень хочет развернуть Америку к этому региону. Трампу надо всячески демонстрировать, насколько Украина — это токсичный актив, а нынешний украинский режим и его представители уже ни на что не годны и нельзя уже больше их использовать”, — заявил собеседник издания, добавив, что на основе этого российская сторона может выстроить переговорную стратегию.
По словам Лошкарева, другой вариант компромисса — это отказ от жестких потолков по ограничению вооруженных сил Украины. Еще один возможный пункт переговоров, это состав и размещение миротворческих сил на Украине, отметил политолог.
“Могут быть разные варианты, но все зависит от того, насколько американские предложения будут серьезными, потому что если это будет опять предложение о фиксации линии разграничения в текущем виде, то этого явно недостаточно”, — также обратил внимание Лошкарев.
В интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев заявил, что Трамп будет работать против России “методами кнута и пряника”:
"Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже".
Селезнев подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, поддастся ли на это сама Россия.
Подробнее об этом в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
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