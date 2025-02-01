"100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности, заявил политолог Кочетков
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Суть предложений президента США Дональда Трампа России состоит в следующем: "Вы не получите ничего, что бы было бы удобно вам, а не нам”. Скорее всего, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были испугаться и быстренько все подписать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.
“Суть предложений Трампа России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам", — заявил Кочетков.
По его словам, в словах президента США нет никаких намеков на то, что интересы Москвы хоть как-то будут учитываться.
“Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были испугаться, быстренько все подписать, а потом Путин, как в свое время Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?", — резюмировал политолог.
29 января, 18:14"Мир через силу" в действии: США искажают суть конфликта на Украине, но Путин всё разъяснилСоединённые Штаты ратуют за скорейшее завершение украинского кризиса, но для этого готовы оказывать давление на Россию, которая как раз-таки открыта для миротворческого процесса, в отличие от Владимира Зеленского, только накаляющего обстановку
В интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что на основе мирного плана Кита Келлога Трамп и российский лидер Владимир Путин вряд ли смогут договориться и прийти к урегулированию украинского конфликта.
“Россия не готова [на заключении мира с условиями, которые выдвинул Келлог], так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствии этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину”, — считает Бом.
Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
Ранее Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. Он выдвинул России ультиматум, пригрозив ввести тарифы на импорт и новые санкции.