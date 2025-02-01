https://ukraina.ru/20250201/1060675078.html

"100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности, заявил политолог Кочетков

"100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности, заявил политолог Кочетков - 01.02.2025 Украина.ру

"100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности, заявил политолог Кочетков

Суть предложений президента США Дональда Трампа России состоит в следующем: "Вы не получите ничего, что бы было бы удобно вам, а не нам”. Скорее всего, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были испугаться и быстренько все подписать

2025-02-01T05:00

2025-02-01T05:00

2025-02-01T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.По его словам, в словах президента США нет никаких намеков на то, что интересы Москвы хоть как-то будут учитываться.“Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были испугаться, быстренько все подписать, а потом Путин, как в свое время Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?", — резюмировал политолог.В интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом заявил, что на основе мирного плана Кита Келлога Трамп и российский лидер Владимир Путин вряд ли смогут договориться и прийти к урегулированию украинского конфликта.“Россия не готова [на заключении мира с условиями, которые выдвинул Келлог], так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствии этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину”, — считает Бом.Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по УкраинеРанее Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. Он выдвинул России ультиматум, пригрозив ввести тарифы на импорт и новые санкции.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250129/1060666451.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, кит келлог, переговоры, детали