Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина - 01.02.2025 Украина.ру
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Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина
Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина - 01.02.2025 Украина.ру
Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина
Заявления журналиста Такера Карлсона по поводу того, что власти США в период президентства Джо Байдена намеревались убить российского лидера Владимира Путина “однозначно являются правдой”. Но иметь планы и осуществить их — совершенно разные вещи
2025-02-01T07:00
2025-02-01T07:00
новости
сша
россия
владимир путин
джо байден
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пентагон
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, то же самое относится и к нынешнему президенту США Дональду Трампу.“Он неумный, агрессивный, богомерзкий человек. Но это не значит, что нам не нужно искать с ним контактов. Одно другому не мешает”, — считает собеседник издания.В начале этой недели американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал журналист в интервью.После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Карлсона, отметив, что российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, владимир путин, джо байден, такер карлсон, пентагон, детали
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон, Пентагон, детали

Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина

07:00 01.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© POOL
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Заявления журналиста Такера Карлсона по поводу того, что власти США в период президентства Джо Байдена намеревались убить российского лидера Владимира Путина “однозначно являются правдой”. Но иметь планы и осуществить их — совершенно разные вещи
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
“Карлсон располагает информацией о намерениях, а не о том, что они были переведены в рабочую плоскость. Существуют ли в Пентагоне планы войны с Россией? Но это не значит, что они завтра начнут войну. Планы убить российского президента у них однозначно существовали. Но проведя предварительную работу они решили, что это практически невозможно”, — объяснил Брутер.
По его словам, то же самое относится и к нынешнему президенту США Дональду Трампу.
“Он неумный, агрессивный, богомерзкий человек. Но это не значит, что нам не нужно искать с ним контактов. Одно другому не мешает”, — считает собеседник издания.
В начале этой недели американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина.
"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена — они пытались убить Путина", — сказал журналист в интервью.
Коллаж: Путин, Карлсон, Байден
28 января, 10:26
Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на ПутинаАдминистрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в интервью американскому репортеру Мэтту Таибби сделал его коллега Такер Карлсон
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Карлсона, отметив, что российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
 
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