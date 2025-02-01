https://ukraina.ru/20250201/1060642694.html

Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер

Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер - 01.02.2025 Украина.ру

Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер

Команда президента США Дональда Трампа пока не знает, что предложить России, потому что если она предложит слишком много, это будет отрицательно влиять на образ Америки, а если слишком мало, то ничего не получится

2025-02-01T05:50

2025-02-01T05:50

2025-02-01T05:50

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дональд трамп

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия остается открытой для диалога, но на сегодняшний день никаких контактов между Москвой и Вашингтоном нет, пока звучат лишь ничего не значащие заявления.Комментируя высказывания Рябкова, эксперт заметил, что команда Трампа пока не знает, что предложить, поэтому она предпочитает и вовсе ничего не предлагать, пока нет ясности, на что именно Россия согласится.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что в случае наличия реальной почвы для переговоров личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадПолный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом

https://ukraina.ru/20250127/1060600805.html

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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, переговоры, заморозка, детали