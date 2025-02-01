Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер - 01.02.2025 Украина.ру
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Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер
Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер - 01.02.2025 Украина.ру
Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер
Команда президента США Дональда Трампа пока не знает, что предложить России, потому что если она предложит слишком много, это будет отрицательно влиять на образ Америки, а если слишком мало, то ничего не получится
2025-02-01T05:50
2025-02-01T05:50
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переговоры
заморозка
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия остается открытой для диалога, но на сегодняшний день никаких контактов между Москвой и Вашингтоном нет, пока звучат лишь ничего не значащие заявления.Комментируя высказывания Рябкова, эксперт заметил, что команда Трампа пока не знает, что предложить, поэтому она предпочитает и вовсе ничего не предлагать, пока нет ясности, на что именно Россия согласится.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что в случае наличия реальной почвы для переговоров личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадПолный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
https://ukraina.ru/20250127/1060600805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, переговоры, заморозка, детали
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, переговоры, заморозка, детали

Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер

05:50 01.02.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Команда президента США Дональда Трампа пока не знает, что предложить России, потому что если она предложит слишком много, это будет отрицательно влиять на образ Америки, а если слишком мало, то ничего не получится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия остается открытой для диалога, но на сегодняшний день никаких контактов между Москвой и Вашингтоном нет, пока звучат лишь ничего не значащие заявления.
Комментируя высказывания Рябкова, эксперт заметил, что команда Трампа пока не знает, что предложить, поэтому она предпочитает и вовсе ничего не предлагать, пока нет ясности, на что именно Россия согласится.
“Но нам нужно думать, как с Трампом можно договориться. Сейчас у него есть желание закончить этот конфликт, пока только на словах, есть возможность его закончить. Если эта возможность будет упущена, то конфликт затянется, что приведет к его перерастанию в еще больший конфликт”, — считает Брутер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что в случае наличия реальной почвы для переговоров личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
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Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
 
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