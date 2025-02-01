Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Команда президента США Дональда Трампа пока не знает, что предложить России, потому что если она предложит слишком много, это будет отрицательно влиять на образ Америки, а если слишком мало, то ничего не получится
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия остается открытой для диалога, но на сегодняшний день никаких контактов между Москвой и Вашингтоном нет, пока звучат лишь ничего не значащие заявления.
Комментируя высказывания Рябкова, эксперт заметил, что команда Трампа пока не знает, что предложить, поэтому она предпочитает и вовсе ничего не предлагать, пока нет ясности, на что именно Россия согласится.
“Но нам нужно думать, как с Трампом можно договориться. Сейчас у него есть желание закончить этот конфликт, пока только на словах, есть возможность его закончить. Если эта возможность будет упущена, то конфликт затянется, что приведет к его перерастанию в еще больший конфликт”, — считает Брутер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что в случае наличия реальной почвы для переговоров личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
27 января, 15:37Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El PaisПолитические элиты Европы взволнованы тем, что могут быть не приглашены на переговоры по Украине. На такой расклад событий им указывает внешнеполитическая активность президента США Дональда Трампа. Об этом 27 января написала испанская газета El Pais.