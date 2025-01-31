https://ukraina.ru/20250131/1060727724.html

Порошенко доматерился. Итоги 31 января на Украине

Порошенко доматерился. Итоги 31 января на Украине - 31.01.2025 Украина.ру

Порошенко доматерился. Итоги 31 января на Украине

Пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко хотят отстранить от заседаний в парламенте за нецензурную брань

2025-01-31T18:25

2025-01-31T18:25

2025-01-31T18:25

эксклюзив

хроники

петр порошенко

никита потураев

владимир зеленский

офис президента

слуга народа

верховная рада

европа

россия

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Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, член фракции партии "Слуга народа" Никита Потураев в комментарии "Радио Свобода"* (нежелательная организация в России, СМИ, выполняющим функции иноагента — Ред.) заявил, что с полугодичным отстранением пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко может возникнуть проблема."Я считаю, что если бы сейчас не война, то, по регламенту, то, что максимально могло бы с ним произойти - это отстранение на три заседания, то есть на три дня. И да, я считаю, что есть определенная проблема в том, что поскольку у нас нет отдельных заседаний, у нас есть одно заседание с перерывами, то это отстранение на полгода, оно может в Европе восприняться как чрезмерное наказание. Потому что если бы на три дня - все бы поняли. А это могут воспринять как чрезмерное наказание. И я, в принципе, не хотел бы, чтобы так это воспринималось", — заявил Потураев.При этом он признал, что будет голосовать за отстранение Порошенко от работы в Верховной Раде, однако беспокоится из-за реакции коллег в Европе. Потураев сослался на "принцип соразмерности наказания" в европейском праве.Потураев заявил, что надеется, что регламентному комитету Рады удастся найти какое-то решение, которое будет не про полгода.Когда Потураева спросили об уместности рассмотрения таких вопросов в условиях военного положения, Потураев заявил, что ожидал от Порошенко публичных извинений."Если бы Пётр Порошенко потратил бы 10 секунд, чтобы сказать "я был не прав" - сейчас все в эмоциях, мы же понимаем, что война, у всех стресс - то и не понадобилось бы тех двух часов (продолжительность заседания комитета по вопросам регламента - Ред.) и этого всего", - отметил Потураев.Ранее регламентный комитет порекомендовал народным депутатам поддержать отстранение Порошенко от участия в заседаниях Верховной Рады. В тот день Потураев заявил, что Порошенко неэтично высказался по поводу нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, а после нецензурно выразился в адрес другого депутата от "СН" - Богдана Яременко."После того депутат Порошенко позволил себе нецензурно выразиться в адрес коллеге, а позднее чуть не началась драка, но нам удалось её предупредить. Потом он с трибуны парламента неэтично высказался о нашей фракции и деятельность", — рассказывал 30 января Потураев.Перед заседанием комитета 30 января "Европейская солидарность" заявляла, что, по её информации, Офис президента Украины пытается запретить Порошенко присутствовать на заседании парламента."По информации "Европейской Солидарности" Банковая дала поручение "слугам" полностью заблокировать депутатскую деятельность лидера оппозиции Петра Порошенко и лишить его возможности участвовать в пленарном заседании следующей сессии, то есть на полгода. На сегодня (30 января - Ред.) запланирован регламентный комитет по жалобе депутата Потураева, который требует лишить Порошенко права присутствовать на пленарном заседании (напомним, в условиях военного времени непрерывное заседание длится всю сессию, то есть с февраля по август) за якобы оскорбление "слуги" Яременко в частном диалоге", — указывалось в заявлении "Евросолидарности".В партии Порошенко указали, что из Офиса президента лично обзванивали членов регламентного комитета для того, чтобы обеспечить явку и правильное голосование.Партия назвала такие действия политическим давлением и избирательностью."Банковую и "слуг" не смущает присутствие в зале ОПЗЖ в полном составе, лидера ОПЗЖ Бойко смогли выгнать из комитета, но он вместе с другими представителями пятой колонны продолжает голосовать все прихоти власти. Банковую и монобольшинство не смущает присутствие в зале трёх десятков "слуг", которые имеют уголовные производства и подозреваются в коррупции. Власть не смущает сам Яременко, который во время заседаний парламента вызывает проституток и обсуждает с ними Камасутру", — негодовали в политсиле Порошенко.По мнению "Европейской солидарности", украинская власть "готовится к выборам" и начала зачищать политическое поле от конкурентов.Сам Порошенко также прокомментировал скандал."Меня попросили прокомментировать позорную и мелкую историю, произошедшую в украинском парламенте. Первое: всем, кто сегодня написал мне сообщения, выразил поддержку в соцсетях, даже тех, от кого я этого не ожидал, спасибо. Вы поддерживаете не Порошенко, вы поддерживаете свободу, демократию и Украину. Второе: нас эти подонки не остановят. Они не Порошенко бьют - они себе в ногу стреляют. Но хуже всего — они стреляют в Украину. Я вернусь, и мы разберёмся, что это у них там за заседание. Поговорим, почему они дальше намерены бездельничать полгода. Хотели о морали поговорить? Аморально, когда в Покровске, Купянске, Курске наши воины из последних сил держат оборону, а вы в парламенте не смогли выгнать <...> ОПЗЖ! Зато вместе с ними объединились, чтобы мочить Порошенко. Не хотят передать деньги военным, даже те, которые они сами платят в виде НДФЛ", — заявил Порошенко.Его соратник — Владимир Арьев — высказался по поводу употребления Порошенко нецензурной лексики."Дело не в мате – президент Зеленский матом интервью дает, глава фракции "слуг" Арахамия ими разговаривает, а "Укрпочта "печатает матерные почтовые марки. Дело в том, что Порошенко для Зеленского – это фиксация. Фиксация мелочного лица, которое вынесло судьбой царём горы в самое яростное время, но не смогло переступить через личное. Дело в том, что этот человек больше всего хочет сохранить себя царём горы. Именно прежде всего. Поэтому он начинает зачищать. Если выйдет с Порошенко, на которого сейчас псарня Офиса президента вешает всё, к чему могут придираться, тогда получится и со всеми остальными. Тогда дальше всех зачистят!" - отметил Арьев.За несколько дней до этого, 27 января, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что Офис президента Украины дал поручение начать работу по Порошенко."Наши источники в ОП рассказал, что Андрей Ермак дал указание силовикам возобновить работу по Порошенко и его клиентеле, так как его депутаты и порхоботы усиливают критику Зеленского. На Банковой считают, что в период международной турбулентности, важно полностью контролировать информационный и политический ландшафт, для минимальных репутационных издержек власти", — указывалось в публикации канала.На следующий день, 28 января, другой популярный на Украине канал — "Легитимный" —"Наш источник сообщает, что Банковая спустила устный приказ Генштабу и лично Сырскому, усилить репрессии против всех, кто: 1) качает свои права в армии; 2) отказывается отправляться на "ноль"; 3) публично выступает против решений Генштаба; 4) критикует публично Зеленского и Ермака; 5) поддерживает контакты с Порошенко и другими; 6) критикует методы Земобилизации. Зеленский и Ермак решили прогнуть военных, указав им, их место в "пищевой цепи". Многие наши источники отмечают, что данная стратегия ОП, вызовет обратный эффект и может привести к печальным последствиям", — указывалось в сообщении канала.Если верить этому сообщению, в украинской армии начали зачистку тех, кто лояльно относится к пятому президенту Украины и поддерживает с ним контакты.О происходящем на фронте в интервью Кирилла Курбатова с Геннадием Алёхиным "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук".

https://ukraina.ru/20250131/1060717986.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, петр порошенко, никита потураев, владимир зеленский, офис президента, слуга народа, верховная рада, европа, россия, украина