https://ukraina.ru/20250128/1060615681.html

Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию

Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию - 28.01.2025 Украина.ру

Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию

Председатель военного комитета Евросоюза Роберт Бригер заявил о том, что Европа должна ввести свои войска в Гренландию – на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США могут тем или же иным способом присоединить к себе эту территорию в Западном полушарии.

2025-01-28T11:57

2025-01-28T11:57

2025-01-28T11:57

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Бригер весьма цинично заметил, что Гренландия – это территория Дании, но Европа заинтересована в ней из-за больших запасов природного сырья и стратегического расположения в Арктике.Рассуждая о возможности послать туда европейских военных, Бригер тпакже заявил: "это стало бы мощным сигналом и могло бы способствовать стабильности в регионе". Хотя, на самом деле, такая инициатива больше похожа на начало конфликта с участием ЕС и его основного военного союзника, причем в условиях, когда выиграть эту войну у европейцев практически нет шансов.Сама Дания, которая уже обещала крепить северную оборону патрульными катерами и взводами не ездовых лайках, намерена потратить 14,6 миллиардов датских крон (2,05 миллиарда американских долларов) на усиление своего военного присутствия в Арктике.По данным Reuters, в Копенгагене планируют приобретение трех новых арктических военных кораблей ледового класса и даже космических спутников – что уже посерьезнее разведывательных дронов.Звучит как будто солидно, если бы не то обстоятельство, что самостоятельное строительство военных спутников и ледовых военных кораблей Европа в настоящий момент просто не потянет по причине деградации своего производства. И за помощью все равно придется обращаться к все той же Америке.Как известно, нынешний президент США объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 года, хотя не секрет, что он открыто предлагал ее купить еще во время своего первого срока.Вдохновленным такими планами премьер-министр Гренландии (то есть глава местного автономного сообщества иннуитов) Муте Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании – хотя о вступлении в состав США он, при этом, ничего прямо не говорил.С тех пор Трамп постоянно будирует эту тему, несмотря на многочисленные дела после инаугурации. Причем, судя по некоторым комментариям американского президента, его информируют относительно общественных настроений в Гренландии.По договору 2009 года остров может объявить независимость только в том случае, если его жители проголосуют за это на референдуме, а местное население в основном поделено на две группы – сторонников полной независимости и тех, кто не против присоединиться к Америке, польстившись на обещанные из Вашингтона плюшки.Но желающих подчиняться Дании давно уже не так много, и в политическом плане они проигрывают остальным партиям.Поэтому если Копенгаген – а вслед за ним и Брюссель – решит сделать ставку на попытку силового противостояния в борьбе за Гренландию, она, скорее всего, окажется полностью проигрышной.Тем более, что очередные трансатлантические переговоры по этому вопросу завершились полным фиаско.Financial Times со ссылкой на европейских чиновников пишет о том, что Трамп провел на днях продолжительный телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен – заявляя, что он по-прежнему серьезен в своем намерении прикарманить Гренландию.Если говорить точнее, собеседники издания назвали эту беседу "ужасной". Американский президент якобы был агрессивен в разговоре, прямо говорил об угрозе санкций против Копенгагена (весьма ироничная расплата за послушное участие Дании в антироссийских санкциях), и не очень интересовался возражениями, звучавшими со стороны датского премьера."Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы…До этого намерения Трампа (очевидно, относительно Гренландии – Ред.) было тяжело воспринимать всерьез. Но, я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно", – цитирует их высказывания автор материала Financial Times.Вашингтон поначалу вообще не стал комментировать эти скандальные заявления.Однако немного позже представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз попытался поговорить с европейскими элитами на более понятном им языке: он заявил, что если Гренландию не получит Америка, она якобы попадет в руки "врагов свободного мира" – подразумевая, конечно же, Москву и Пекин."Президент Трамп ясно дал понять, что безопасность Гренландии важна для Соединенных Штатов, поскольку инвестиции Китая и России во всем арктическом регионе значительны", – написал он на своей странице в соцсети, утверждая, что президент США "намерен обеспечить взаимное процветание США и Гренландии".Чем ответят на такой бескомпромиссный подход в Копенгагене? Премьер Дании собрала вчера лидеров Финляндии, Швеции и Норвегии "на неформальный ужин о Гренландии", чтобы обсудить тактику борьбы с Трампом. Но ничего путного там, конечно же, не придумают.Кроме того, в гренландские дела захотели затащить и британцев. Бывший министр Дании по делам острова Том Хойем заявил о том, что Великобритания якобы имеет право участвовать в сделке о продаже Гренландии, согласно договору 1917 года, в котором, по его словам, прописано преимущественное право Великобритании на выкуп этой земли.Однако эти притязания ничтожны – тогда, сто лет назад, англичане владели мировой колониальной империей, которая давно улетучилась. К примеру, договоры того времени утверждают права Лондона на Индию или Южную Африку – хотя все эти, а также многие другие территории британцы уже давно потеряли и больше никогда не приобретут.Наконец, теперь в Евросоюзе заговорили о возможности послать в Гренландию европейские войска, хотя инициатива Роберта Бригера выглядит классическим выстрелом в ногу.Попытка удержать остров силой, скорее всего, еще сильнее рассорит аборигенов-иннуитов с датчанами. Но главное – это создаст угрозу силового столкновения с уже расположенными на этой территории американскими военными, которых когда-то пустил в Гренландию сам Копенгаген.Войну с Америкой – даже в форме какого-то силового противостояния без стрельбы – европейцам на выиграть даже в воображении. А вот на НАТО и разговорах про евроатлантическое единство после этого можно будет поставить крест.Трудно даже понять, кто из европейских лидеров мог бы решиться на подобный безумный шаг? Может быть, Эммануэль Макрон, чей рейтинг популярности упал вчера до 21%, или немногим более популярные власти Британии?Впрочем, сам факт того, что Трамп заговорил о санкциях с датским премьер-министром, показывает, что существовавшего при Байдене единения между Америкой и Европой на данный момент больше не существует.И это ясно без всякой стрельбы.Также комментарий эксперта на эту тему – в материале Шкала ценностей: Панина объяснила, каким образом Трамп расставил приоритеты между Гренландией и Украиной на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250119/1060349491.html

https://ukraina.ru/20250120/1060360350.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, дания, сша, америка, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, financial times