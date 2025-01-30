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Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину

Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину - 30.01.2025 Украина.ру

Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину

Переговоры с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС не состоятся. Об этом 30 января, вскоре после анонса переговоров, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2025-01-30T20:37

2025-01-30T20:37

2025-01-30T20:37

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Едва словацкая пресса успела опубликовать заявление премьер-министра страны о предстоящих переговорах с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом транзита российского газа в ЕС, как последовало сообщение о срыве переговоров.Он также отметил, что из-за потери времени график встреч погублен. Обсуждение запланированных вопросов сорвано."У нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике", - сказал Фицо.Премьер-министр Словакии намеревался принять участие в неформальном саммите, запланированном в Брюсселе с участием глав государств и правительств Евросоюза, а также руководства Еврокомиссии. Фицо интересовало обсуждение проблемы блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС транзитом по украинской территории.Подробнее об этом в публикации Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему

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