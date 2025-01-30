Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину - 30.01.2025 Украина.ру
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Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину
Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину - 30.01.2025 Украина.ру
Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину
Переговоры с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС не состоятся. Об этом 30 января, вскоре после анонса переговоров, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
2025-01-30T20:37
2025-01-30T20:37
новости
брюссель
киев
словакия
роберт фицо
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еврокомиссия
европейская комиссия
украина-ес
соглашение с ес
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Едва словацкая пресса успела опубликовать заявление премьер-министра страны о предстоящих переговорах с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом транзита российского газа в ЕС, как последовало сообщение о срыве переговоров.Он также отметил, что из-за потери времени график встреч погублен. Обсуждение запланированных вопросов сорвано."У нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике", - сказал Фицо.Премьер-министр Словакии намеревался принять участие в неформальном саммите, запланированном в Брюсселе с участием глав государств и правительств Евросоюза, а также руководства Еврокомиссии. Фицо интересовало обсуждение проблемы блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС транзитом по украинской территории.Подробнее об этом в публикации Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
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Новости
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новости, брюссель, киев, словакия, роберт фицо, ес, еврокомиссия, европейская комиссия, украина-ес, соглашение с ес, энергетика, российский газ, транзит, национальная безопасность, национальные интересы
Новости, Брюссель, Киев, Словакия, Роберт Фицо, ЕС, Еврокомиссия, Европейская комиссия, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, энергетика, российский газ, транзит, национальная безопасность, национальные интересы

Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину

20:37 30.01.2025
 
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Переговоры с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС не состоятся. Об этом 30 января, вскоре после анонса переговоров, заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Едва словацкая пресса успела опубликовать заявление премьер-министра страны о предстоящих переговорах с Еврокомиссией по проблеме блокировки Киевом транзита российского газа в ЕС, как последовало сообщение о срыве переговоров.
"По дороге в Брюссель нам сообщили, что воздушное пространство над аэропортом в Брюсселе закрыто по техническим причинам", - сообщил Фицо журналистам.
Он также отметил, что из-за потери времени график встреч погублен. Обсуждение запланированных вопросов сорвано.
"У нас уже нет шанса успеть на запланированную встречу с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике", - сказал Фицо.
Премьер-министр Словакии намеревался принять участие в неформальном саммите, запланированном в Брюсселе с участием глав государств и правительств Евросоюза, а также руководства Еврокомиссии. Фицо интересовало обсуждение проблемы блокировки Киевом поставок российского газа в ЕС транзитом по украинской территории.
Подробнее об этом в публикации Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
 
НовостиБрюссельКиевСловакияРоберт ФицоЕСЕврокомиссияЕвропейская комиссияУкраина-ЕСсоглашение с ЕСэнергетикароссийский газтранзитнациональная безопасностьнациональные интересы
 
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20:37Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину
20:15Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
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