Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему - 30.01.2025 Украина.ру
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Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему - 30.01.2025 Украина.ру
Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
Украина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
2025-01-30T20:15
2025-01-30T20:15
новости
словакия
украина
киев
роберт фицо
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
газпром
украина-ес
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Словакия до сих пор не получила от Еврокомиссии помощи в решении энергетических проблем, которые для Евросоюза создало нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским, констатировал глава словацкого правительства.Фицо также сообщил, что в понедельник 3 февраля намерен вынести этот вопрос на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе. Там же глава правительства Словакии намерен обсудить проблему заблокированных Киевом поставок российского газа с еврокомиссаром по энергетике."Cнова повторю, что если буду видеть, что Зеленский водил нас за нос, то приступлю к ответным мерам. Среди ближайших мер будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо.До этого правительство Словакии неоднократно напоминало Еврокомиссии о необходимости решить проблему газовых поставок из России транзитом через Украину. Киев заблокировал эти поставки с 1 января 2025 года. "Газпром" заявил о невозможности юридически и технически поставлять газ в ЕС из-за препятствий, созданных нынешним руководством Украины.Блокировка Киевом поставок российского газа в ЕС оставила без снабжения также Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). От прекращения поставок из России особенно пострадали Венгрия и Словакия, которые предупредили Киев об ответных шагах, среди которых – блокировка финансовой и иной помощи Украине по линии Евросоюза.Тем временем МИД Украины вызвал посла Словакии и указал словацким властям, как им следует вести себя в Евросоюзе, какую политику проводить и на что ориентироваться. Подробности в публикации МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
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новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, газпром, украина-ес, соглашение с ес, российский газ, транзит, энергетика, энергетический кризис, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, восточная европа, восточное партнерство, постсоветское пространство
Новости, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Газпром, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, российский газ, транзит, энергетика, энергетический кризис, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, Восточная Европа, Восточное партнерство, постсоветское пространство

Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему

20:15 30.01.2025
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP / Petr David Josek
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Украина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словакия до сих пор не получила от Еврокомиссии помощи в решении энергетических проблем, которые для Евросоюза создало нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским, констатировал глава словацкого правительства.
Фицо также сообщил, что в понедельник 3 февраля намерен вынести этот вопрос на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе. Там же глава правительства Словакии намерен обсудить проблему заблокированных Киевом поставок российского газа с еврокомиссаром по энергетике.
"Cнова повторю, что если буду видеть, что Зеленский водил нас за нос, то приступлю к ответным мерам. Среди ближайших мер будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо.
До этого правительство Словакии неоднократно напоминало Еврокомиссии о необходимости решить проблему газовых поставок из России транзитом через Украину. Киев заблокировал эти поставки с 1 января 2025 года. "Газпром" заявил о невозможности юридически и технически поставлять газ в ЕС из-за препятствий, созданных нынешним руководством Украины.
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
28 января, 06:31
Венгерский газ и приднестровский вопросКак и предполагалось, получив от Евросоюза гарантии возобновления транзита газа через Украину, Венгрия не стала блокировать очередное продление санкций ЕС против России. При этом венгерское руководство ни на мгновение не поверило своим европейским партнёрам.
Блокировка Киевом поставок российского газа в ЕС оставила без снабжения также Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). От прекращения поставок из России особенно пострадали Венгрия и Словакия, которые предупредили Киев об ответных шагах, среди которых – блокировка финансовой и иной помощи Украине по линии Евросоюза.
Тем временем МИД Украины вызвал посла Словакии и указал словацким властям, как им следует вести себя в Евросоюзе, какую политику проводить и на что ориентироваться. Подробности в публикации МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
 
НовостиСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияГазпромУкраина-ЕСсоглашение с ЕСроссийский газтранзитэнергетикаэнергетический кризисбезопасностьгарантии безопасностинациональная безопасностьВосточная ЕвропаВосточное партнерствопостсоветское пространство
 
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Заголовок открываемого материала
20:37Фицо рассказал, как в Брюсселе сорвали обсуждение проблемы поставок российского газа в ЕС через Украину
20:15Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
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