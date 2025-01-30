https://ukraina.ru/20250130/1060706828.html

Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему

Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему - 30.01.2025 Украина.ру

Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему

Украина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2025-01-30T20:15

2025-01-30T20:15

2025-01-30T20:15

новости

словакия

украина

киев

роберт фицо

владимир зеленский

ес

еврокомиссия

газпром

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060483068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8af192956f5eb2289e5c165822db2e99.jpg

Словакия до сих пор не получила от Еврокомиссии помощи в решении энергетических проблем, которые для Евросоюза создало нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским, констатировал глава словацкого правительства.Фицо также сообщил, что в понедельник 3 февраля намерен вынести этот вопрос на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе. Там же глава правительства Словакии намерен обсудить проблему заблокированных Киевом поставок российского газа с еврокомиссаром по энергетике."Cнова повторю, что если буду видеть, что Зеленский водил нас за нос, то приступлю к ответным мерам. Среди ближайших мер будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо.До этого правительство Словакии неоднократно напоминало Еврокомиссии о необходимости решить проблему газовых поставок из России транзитом через Украину. Киев заблокировал эти поставки с 1 января 2025 года. "Газпром" заявил о невозможности юридически и технически поставлять газ в ЕС из-за препятствий, созданных нынешним руководством Украины.Блокировка Киевом поставок российского газа в ЕС оставила без снабжения также Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). От прекращения поставок из России особенно пострадали Венгрия и Словакия, которые предупредили Киев об ответных шагах, среди которых – блокировка финансовой и иной помощи Украине по линии Евросоюза.Тем временем МИД Украины вызвал посла Словакии и указал словацким властям, как им следует вести себя в Евросоюзе, какую политику проводить и на что ориентироваться. Подробности в публикации МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить

https://ukraina.ru/20250128/1060612243.html

словакия

украина

киев

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, газпром, украина-ес, соглашение с ес, российский газ, транзит, энергетика, энергетический кризис, безопасность, гарантии безопасности, национальная безопасность, восточная европа, восточное партнерство, постсоветское пространство