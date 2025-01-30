Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблему
© AP / Petr David Josek
© AP / Petr David Josek
Украина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словакия до сих пор не получила от Еврокомиссии помощи в решении энергетических проблем, которые для Евросоюза создало нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским, констатировал глава словацкого правительства.
Фицо также сообщил, что в понедельник 3 февраля намерен вынести этот вопрос на обсуждение в ходе неформального саммита ЕС в Брюсселе. Там же глава правительства Словакии намерен обсудить проблему заблокированных Киевом поставок российского газа с еврокомиссаром по энергетике.
"Cнова повторю, что если буду видеть, что Зеленский водил нас за нос, то приступлю к ответным мерам. Среди ближайших мер будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо.
До этого правительство Словакии неоднократно напоминало Еврокомиссии о необходимости решить проблему газовых поставок из России транзитом через Украину. Киев заблокировал эти поставки с 1 января 2025 года. "Газпром" заявил о невозможности юридически и технически поставлять газ в ЕС из-за препятствий, созданных нынешним руководством Украины.
28 января, 06:31Венгерский газ и приднестровский вопросКак и предполагалось, получив от Евросоюза гарантии возобновления транзита газа через Украину, Венгрия не стала блокировать очередное продление санкций ЕС против России. При этом венгерское руководство ни на мгновение не поверило своим европейским партнёрам.
Блокировка Киевом поставок российского газа в ЕС оставила без снабжения также Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). От прекращения поставок из России особенно пострадали Венгрия и Словакия, которые предупредили Киев об ответных шагах, среди которых – блокировка финансовой и иной помощи Украине по линии Евросоюза.
Тем временем МИД Украины вызвал посла Словакии и указал словацким властям, как им следует вести себя в Евросоюзе, какую политику проводить и на что ориентироваться. Подробности в публикации МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить