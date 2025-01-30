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МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить - 30.01.2025 Украина.ру
МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван 30 января в украинский МИД, где ему заявили о решительном неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщает МИД Украины.
2025-01-30T18:53
2025-01-30T18:53
2025-01-30T18:56
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Словацкому послу разъяснили, что представители официального Киева поддерживают и развивают хорошие контакты со всеми международными партнёрами, всесторонне помогающими нынешнему руководству Украины в условиях СВО.Там также сказано, что "Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы", особенно в контексте СВО. По мнению украинского чиновника, действия официальной Братиславы наносят серьезный вред отношениям Украины и Словаки, при этом "подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".Там также указали Словакии "прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу" с нынешним руководством Украины.Накануне в новостях: МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
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МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
18:53 30.01.2025 (обновлено: 18:56 30.01.2025)
Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван 30 января в украинский МИД, где ему заявили о решительном неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщает МИД Украины.
Словацкому послу разъяснили, что представители официального Киева поддерживают и развивают хорошие контакты со всеми международными партнёрами, всесторонне помогающими нынешнему руководству Украины в условиях СВО.
"Заместитель министра Александр Мищенко
выразил глубокое разочарование тем, что Премьер-министр Фицо выступает рупором Кремля
и, пренебрегая принадлежностью Словацкой Республики к Европейскому Союзу, предпринимает алогичные действия", - сказано в официальном сообщении МИД Украины.
Там также сказано, что "Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы", особенно в контексте СВО. По мнению украинского чиновника, действия официальной Братиславы наносят серьезный вред отношениям Украины и Словаки, при этом "подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".
"Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС
и европейских партнеров по снижению такой зависимости и диверсификации источников поставок энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны относительно лишения России
средств финансирования террора против Украины и украинского народа", - подчеркнули в МИД Украины.
Там также указали Словакии "прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу" с нынешним руководством Украины.