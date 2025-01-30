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МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить

МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить - 30.01.2025 Украина.ру

МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить

Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван 30 января в украинский МИД, где ему заявили о решительном неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщает МИД Украины.

2025-01-30T18:53

2025-01-30T18:53

2025-01-30T18:56

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Словацкому послу разъяснили, что представители официального Киева поддерживают и развивают хорошие контакты со всеми международными партнёрами, всесторонне помогающими нынешнему руководству Украины в условиях СВО.Там также сказано, что "Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы", особенно в контексте СВО. По мнению украинского чиновника, действия официальной Братиславы наносят серьезный вред отношениям Украины и Словаки, при этом "подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".Там также указали Словакии "прекратить такую ​​практику и вернуться к конструктивному диалогу" с нынешним руководством Украины.Накануне в новостях: МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест

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