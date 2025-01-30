МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить - 30.01.2025 Украина.ру
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МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить - 30.01.2025 Украина.ру
МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван 30 января в украинский МИД, где ему заявили о решительном неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщает МИД Украины.
2025-01-30T18:53
2025-01-30T18:56
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Словацкому послу разъяснили, что представители официального Киева поддерживают и развивают хорошие контакты со всеми международными партнёрами, всесторонне помогающими нынешнему руководству Украины в условиях СВО.Там также сказано, что "Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы", особенно в контексте СВО. По мнению украинского чиновника, действия официальной Братиславы наносят серьезный вред отношениям Украины и Словаки, при этом "подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".Там также указали Словакии "прекратить такую ​​практику и вернуться к конструктивному диалогу" с нынешним руководством Украины.Накануне в новостях: МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
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МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить

18:53 30.01.2025 (обновлено: 18:56 30.01.2025)
 
Посол Словакии в МИД Украины 30.01.2025
Посол Словакии в МИД Украины 30.01.2025
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Посол Словакии на Украине Павел Виздал был вызван 30 января в украинский МИД, где ему заявили о решительном неприятии заявлений официальной Братиславы о вмешательстве Киева во внутренние дела Словакии. Об этом сообщает МИД Украины.
Словацкому послу разъяснили, что представители официального Киева поддерживают и развивают хорошие контакты со всеми международными партнёрами, всесторонне помогающими нынешнему руководству Украины в условиях СВО.
"Заместитель министра Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что Премьер-министр Фицо выступает рупором Кремля и, пренебрегая принадлежностью Словацкой Республики к Европейскому Союзу, предпринимает алогичные действия", - сказано в официальном сообщении МИД Украины.
Там также сказано, что "Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы", особенно в контексте СВО. По мнению украинского чиновника, действия официальной Братиславы наносят серьезный вред отношениям Украины и Словаки, при этом "подрывают единство Европейского Союза и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору".
"Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС и европейских партнеров по снижению такой зависимости и диверсификации источников поставок энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны относительно лишения России средств финансирования террора против Украины и украинского народа", - подчеркнули в МИД Украины.
Там также указали Словакии "прекратить такую ​​практику и вернуться к конструктивному диалогу" с нынешним руководством Украины.
Накануне в новостях: МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
 
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Заголовок открываемого материала
18:53МИД Украины заявил послу Словакии о неприемлемости критики и указал, какую политику проводить
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