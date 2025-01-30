https://ukraina.ru/20250130/1060704237.html

Мендель заявила, что Украине нужно срочное прекращение огня, но оговорилась

Мендель заявила, что Украине нужно срочное прекращение огня, но оговорилась - 30.01.2025 Украина.ру

Мендель заявила, что Украине нужно срочное прекращение огня, но оговорилась

Украине необходимо немедленное прекращение огня. Эта война истощила всех граждан страны "до основания". А помимо этого, "временное перемирие" даст Украине возможность нарастить оборону. Об этом в в статье для американского издания The Time заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

2025-01-30T18:08

2025-01-30T18:08

2025-01-30T18:08

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"Я призываю наших союзников, наших лидеров и, прежде всего, моих соотечественников-украинцев: подумайте о ценности прекращения огня. Давайте примем этот трудный путь не как капитуляцию, а как необходимый шаг к обеспечению будущего Украины. Мы обязаны сделать это ради нашей нации, ради тех, кто пал, и ради тех, кто унаследует Украину, которую мы стремимся защитить", — написала Мендель.По ее словам, перспектива членства в НАТО становится "все более отдаленной", в то время как Украина "теряет свою нацию другими способами". Мендель также отметила, что по ее данным, "переговоры о прекращении огня на высоком уровне ведутся от Вашингтона до Брюсселя".В четверг, 30 января, журналисты американского издания American Thinker выпустили статью, в которой утверждается, что "Украина — это преступное государство с населением всего в 30 миллионов человек, которое поставило мир на грань катастрофы благодаря своей коррупции.Обозреватель материала к переговорам для завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева.Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады заявил, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. А между тем кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством", которое в конце концов разделят соседи."Мир меняется. Границы будут меняться. <...> У них (у Украины. - Ред.) нет другого пути. Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", — сказал он.Другие новости: Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий

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