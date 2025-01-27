https://ukraina.ru/20250127/1060591219.html
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины - 27.01.2025 Украина.ру
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
2025-01-27T12:04
2025-01-27T12:04
2025-01-27T12:07
новости
украина
москва
россия
кирилл буданов
владимир зеленский
верховная рада
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053824083_0:0:1289:726_1920x0_80_0_0_07d69e9770dbae13387fcbb71ed380da.jpg
Как утверждается в публикации, на встрече присутствовали руководители парламента, а также главы всех фракций. Им командование сил обороны докладывало о реальном положении военных дел. По его словам, после такого заявления Буданова* присутствующие замолчали и переглянулись. "Наверное, надо, чтобы все получилось", – "немного растерянно резюмировал" заявил один из депутатов, отметило издание.В последнее время в новостных заголовках, а также в высказываниях политиков все чаще встречаются слова об урегулировании украинского конфликта и мирных переговорах. Но одной из важных деталей всей картины является указ Владимира Зеленского, который действует на Украине с осени 2022 года. Это официальный запрет на любые переговоры с Москвой. Несколько дней назад Зеленский попытался оправдать свое решение. Он заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".Тем временем Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250126/1060572994.html
украина
москва
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053824083_0:0:1007:755_1920x0_80_0_0_2026d5e3944e35c231f99aca51d472f9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, верховная рада, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Москва, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Главное управление разведки Украины (ГУР)
Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
12:04 27.01.2025 (обновлено: 12:07 27.01.2025)
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
Как утверждается в публикации, на встрече присутствовали руководители парламента, а также главы всех фракций. Им командование сил обороны докладывало о реальном положении военных дел.
"Сначала много, запутано, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова*. Кто-то спросил его, сколько еще времени у нас есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — цитирует издание слова одного из участников встречи.
По его словам, после такого заявления Буданова* присутствующие замолчали и переглянулись.
"Наверное, надо, чтобы все получилось", – "немного растерянно резюмировал" заявил один из депутатов, отметило издание.
В последнее время в новостных заголовках, а также в высказываниях политиков все чаще встречаются слова об урегулировании украинского конфликта и мирных переговорах. Но одной из важных деталей всей картины является указ Владимира Зеленского
, который действует на Украине с осени 2022 года. Это официальный запрет на любые переговоры с Москвой
.
Несколько дней назад Зеленский попытался оправдать свое решение. Он заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.