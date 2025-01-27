https://ukraina.ru/20250127/1060591219.html

Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины

Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины - 27.01.2025 Украина.ру

Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"

2025-01-27T12:04

2025-01-27T12:04

2025-01-27T12:07

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владимир зеленский

верховная рада

главное управление разведки украины (гур)

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Как утверждается в публикации, на встрече присутствовали руководители парламента, а также главы всех фракций. Им командование сил обороны докладывало о реальном положении военных дел. По его словам, после такого заявления Буданова* присутствующие замолчали и переглянулись. "Наверное, надо, чтобы все получилось", – "немного растерянно резюмировал" заявил один из депутатов, отметило издание.В последнее время в новостных заголовках, а также в высказываниях политиков все чаще встречаются слова об урегулировании украинского конфликта и мирных переговорах. Но одной из важных деталей всей картины является указ Владимира Зеленского, который действует на Украине с осени 2022 года. Это официальный запрет на любые переговоры с Москвой. Несколько дней назад Зеленский попытался оправдать свое решение. Он заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя: "Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил".Тем временем Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250126/1060572994.html

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новости, украина, москва, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, верховная рада, главное управление разведки украины (гур)