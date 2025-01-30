https://ukraina.ru/20250130/1060703646.html

Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий

Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий - 30.01.2025 Украина.ру

Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий

Жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об этом 30 января в своем телеграм-канале написал глава областного совета Николай Лукашук

2025-01-30T17:27

2025-01-30T17:27

2025-01-30T17:27

новости

днепропетровская область

донецкая народная республика

игорь кимаковский

вс рф

россия

украина

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В четверг, 30 января, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. "Уже на некоторых участках менее трех километров <…>. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — сказал утром Кимаковский.Другие новости: Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине

https://ukraina.ru/20250130/1060689805.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

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новости, днепропетровская область, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вс рф, россия, украина