https://ukraina.ru/20250130/1060703646.html
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий - 30.01.2025 Украина.ру
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий
Жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об этом 30 января в своем телеграм-канале написал глава областного совета Николай Лукашук
2025-01-30T17:27
2025-01-30T17:27
2025-01-30T17:27
новости
днепропетровская область
донецкая народная республика
игорь кимаковский
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В четверг, 30 января, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. "Уже на некоторых участках менее трех километров <…>. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — сказал утром Кимаковский.Другие новости: Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине
https://ukraina.ru/20250130/1060689805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровская область, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вс рф, россия, украина
Новости, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, ВС РФ, Россия, Украина
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий
Жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об этом 30 января в своем телеграм-канале написал глава областного совета Николай Лукашук