Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий - 30.01.2025 Украина.ру
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Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий - 30.01.2025 Украина.ру
Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий
Жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об этом 30 января в своем телеграм-канале написал глава областного совета Николай Лукашук
2025-01-30T17:27
2025-01-30T17:27
новости
днепропетровская область
донецкая народная республика
игорь кимаковский
вс рф
россия
украина
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В четверг, 30 января, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. "Уже на некоторых участках менее трех километров &lt;…&gt;. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — сказал утром Кимаковский.Другие новости: Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине
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новости, днепропетровская область, донецкая народная республика, игорь кимаковский, вс рф, россия, украина
Новости, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, ВС РФ, Россия, Украина

Жителей Днепропетровской области призвали эвакуироваться из-за скорого начала боевых действий

17:27 30.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Жителям юго-восточной части Днепропетровской области следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об этом 30 января в своем телеграм-канале написал глава областного совета Николай Лукашук

"Если у вас есть возможность уехать из прифронтовых территорий, следует сделать это заранее. Пока официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена", — сообщил Лукашук, отметив, что власти обещают помочь с выездом и обеспечением места для проживания.

В четверг, 30 января, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что военным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области.
"Уже на некоторых участках менее трех километров <…>. Мы в ту сторону продвигаемся. Это вот как раз то направление, которое начинается от Селидово и на запад. И то направление, которое мы продвигаем, охватывая город Красноармейск с запада, для того, чтобы потом выйти на север", — сказал утром Кимаковский.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
13:23
Уже близко: ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской областиВоенным ВС РФ осталось менее трех километров до Днепропетровской области. Об этом 30 января заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, сообщило агентство РИА Новости
Другие новости: Преступное государство, которое поставило мир на грань катастрофы: в США высказались об Украине
 
НовостиДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаИгорь КимаковскийВС РФРоссияУкраина
 
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