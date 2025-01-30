Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР - 30.01.2025 Украина.ру
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Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР
Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР - 30.01.2025 Украина.ру
Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР
Количество стенографистов в Белом доме вероятнее всего вырастет, поскольку новый президент США Дональд Трамп "так много говорит". Об этом 30 января написало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
2025-01-30T16:59
2025-01-30T16:59
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В публикации говорится о том, что нынешние стенографисты Белого дома "пребывают в напряжении, пытаясь успеть за каждым словом" Трампа. Решением проблемы мог бы стать наем дополнительных сотрудников, уточняется в статье.Агентство ссылается на данные Factba.se, согласно которым в первую неделю своего президентства новый глава США выступал в общей сложности 7 часов и 44 минуты, использовав при этом 81 тысячу слов. АР обратило внимание, что во время своего первого срока Трампа был менее красноречив. За тот же промежуток время суммарно он говорил 3 часа 41 минуту, произнеся 33,5 тысячи слов.Также агентство привело данные и по предшественнику Трампа Джо Байдену. Он был еще немногословнее — 2 часа 36 минут выступлений за первую неделю президентства и всего лишь 24 тысячи слов.Только в свой первый день на посту главы США Трамп отменил 78 решений своего предшественника, а также несколько десятков новых указов, о чем он отчитался перед гражданами государства.Из последних новостей: Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос
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новости, сша, америка, вашингтон, президент сша, президент, дональд трамп, джо байден
Новости, США, Америка, Вашингтон, президент США, президент, Дональд Трамп, Джо Байден

Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР

16:59 30.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Количество стенографистов в Белом доме вероятнее всего вырастет, поскольку новый президент США Дональд Трамп "так много говорит". Об этом 30 января написало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
В публикации говорится о том, что нынешние стенографисты Белого дома "пребывают в напряжении, пытаясь успеть за каждым словом" Трампа. Решением проблемы мог бы стать наем дополнительных сотрудников, уточняется в статье.
Агентство ссылается на данные Factba.se, согласно которым в первую неделю своего президентства новый глава США выступал в общей сложности 7 часов и 44 минуты, использовав при этом 81 тысячу слов.
АР обратило внимание, что во время своего первого срока Трампа был менее красноречив. За тот же промежуток время суммарно он говорил 3 часа 41 минуту, произнеся 33,5 тысячи слов.
Также агентство привело данные и по предшественнику Трампа Джо Байдену. Он был еще немногословнее — 2 часа 36 минут выступлений за первую неделю президентства и всего лишь 24 тысячи слов.
Только в свой первый день на посту главы США Трамп отменил 78 решений своего предшественника, а также несколько десятков новых указов, о чем он отчитался перед гражданами государства.
Из последних новостей: Больше половины американцев против активной роли Илона Маска в администрации Трампа — опрос
 
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