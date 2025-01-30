ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске
12:26 30.01.2025 (обновлено: 13:18 30.01.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский, отметив, что украинские подразделения отчаянно пытаются сдержать продвижение ВС РФ к Красноармейску.
По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки.
"Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — отметила Квятковски.
10:18ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концуСолдаты ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с российской армией. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделала бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски
Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовал карту, которая свидетельствует о продвижении ВС РФ в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного.
Подробности в публикации "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка