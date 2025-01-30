ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске - 30.01.2025 Украина.ру
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ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске
ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске - 30.01.2025 Украина.ру
ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске
Российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
2025-01-30T12:26
2025-01-30T13:18
новости
россия
донецкая народная республика
днр
покровск/красноармейск
украина
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По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки."Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он. В четверг, 30 января, бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что украинская армия очень близка к коллапсу, так как она постоянно "убегает со всех участков, где вступает в военный контакт с русскими". "С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — отметила Квятковски.Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовал карту, которая свидетельствует о продвижении ВС РФ в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного. Подробности в публикации "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
https://ukraina.ru/20250130/1060679271.html
россия
донецкая народная республика
днр
покровск/красноармейск
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Покровск/Красноармейск, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске

12:26 30.01.2025 (обновлено: 13:18 30.01.2025)
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске (Покровске) с флангов, формируя мешок для ВСУ. Об этом 30 января в эфире "Соловьев Live" сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский

"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", — рассказал Кимаковский, отметив, что украинские подразделения отчаянно пытаются сдержать продвижение ВС РФ к Красноармейску.

По словам советника главы региона, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии". Кимаковский считает, что на этом направлении для ВСУ может повториться сценарий Великой Новоселки.
"Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.
В четверг, 30 января, бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что украинская армия очень близка к коллапсу, так как она постоянно "убегает со всех участков, где вступает в военный контакт с русскими".
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — отметила Квятковски.
Фото: уклонист ВСУ
10:18
ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концуСолдаты ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с российской армией. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделала бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски
Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовал карту, которая свидетельствует о продвижении ВС РФ в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного.
Подробности в публикации "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка
 
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