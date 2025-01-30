Мэр Харькова пожаловался на удар по городу - 30.01.2025 Украина.ру
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Мэр Харькова пожаловался на удар по городу
Мэр Харькова пожаловался на удар по городу - 30.01.2025 Украина.ру
Мэр Харькова пожаловался на удар по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по городу был нанесен удар
2025-01-30T12:26
2025-01-30T12:26
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"Удар по Харькову... Детали уточняем", - написал Терехов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.В то же время Минобороны РФ информировало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области (Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка).Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьков, украина, игорь терехов, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, НАТО

Мэр Харькова пожаловался на удар по городу

12:26 30.01.2025
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков вид города
Харьков вид города
© paul-itk.livejournal.com
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Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по городу был нанесен удар
"Удар по Харькову... Детали уточняем", - написал Терехов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.
В то же время Минобороны РФ информировало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области (Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка).
Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.
О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковУкраинаИгорь ТереховВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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