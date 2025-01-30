https://ukraina.ru/20250130/1060687580.html

Мэр Харькова пожаловался на удар по городу

Мэр Харькова пожаловался на удар по городу - 30.01.2025 Украина.ру

Мэр Харькова пожаловался на удар по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по городу был нанесен удар

2025-01-30T12:26

2025-01-30T12:26

2025-01-30T12:26

новости

россия

харьков

украина

игорь терехов

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102825/89/1028258970_0:26:1025:602_1920x0_80_0_0_6905d9388c161e92fdf2208edfb072b5.jpg

"Удар по Харькову... Детали уточняем", - написал Терехов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.В то же время Минобороны РФ информировало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области (Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка).Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.

россия

харьков

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, украина, игорь терехов, вооруженные силы украины, нато