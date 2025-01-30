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Мэр Харькова пожаловался на удар по городу
Мэр Харькова пожаловался на удар по городу - 30.01.2025 Украина.ру
Мэр Харькова пожаловался на удар по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по городу был нанесен удар
2025-01-30T12:26
2025-01-30T12:26
2025-01-30T12:26
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"Удар по Харькову... Детали уточняем", - написал Терехов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Сумской областях звучит воздушная тревога.В то же время Минобороны РФ информировало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области (Песчаное, Загрызово, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково и Куриловка).Потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, уничтожен склад боеприпасов.О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ ожидали лобовую атаку: Рожин рассказал, как ВС РФ обошли Великую Новоселку по образцу Авдеевки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, украина, игорь терехов, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Харьков, Украина, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Мэр Харькова пожаловался на удар по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщил, что по городу был нанесен удар