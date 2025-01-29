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СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова - 29.01.2025 Украина.ру
СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ.
2025-01-29T12:57
2025-01-29T12:57
2025-01-29T13:50
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Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Бывший руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России во время расследования содержался под стражей.Главным военным следственным управлением СК России установлено, что в 2017-2023 гг. Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Вооруженных Сил. Поставки на сумму более 1,5 миллиарда рублей планировались в том числе на территорию проведения специальной военной операции (СВО)."В период совершения преступления Муминджанов являлся руководителем Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечал за обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования с определенными коммерческими организациями Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей", - консаттировали в СК РФ.Там также отметили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.Ранее на эту тему: СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом
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Новости, Россия, СК РФ, взятка, коррупция, Минобороны РФ, оборонный бюджет, СВО, Ленинградская область, уголовное дело, Следственный Комитет РФ, следствие
СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
12:57 29.01.2025 (обновлено: 13:50 29.01.2025)
Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ.
Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Бывший руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России во время расследования содержался под стражей.
Главным военным следственным управлением СК России установлено, что в 2017-2023 гг. Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Вооруженных Сил. Поставки на сумму более 1,5 миллиарда рублей планировались в том числе на территорию проведения специальной военной операции (СВО).
"В период совершения преступления Муминджанов являлся руководителем Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечал за обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования с определенными коммерческими организациями Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей", - консаттировали в СК РФ.
Там также отметили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.