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СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова

СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова - 29.01.2025 Украина.ру

СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает СК РФ.

2025-01-29T12:57

2025-01-29T12:57

2025-01-29T13:50

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Валерий Муминджанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Бывший руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России во время расследования содержался под стражей.Главным военным следственным управлением СК России установлено, что в 2017-2023 гг. Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Вооруженных Сил. Поставки на сумму более 1,5 миллиарда рублей планировались в том числе на территорию проведения специальной военной операции (СВО)."В период совершения преступления Муминджанов являлся руководителем Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечал за обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования с определенными коммерческими организациями Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере на сумму свыше 20 миллионов рублей", - консаттировали в СК РФ.Там также отметили, что в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на автомобиль и денежные средства Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.Ранее на эту тему: СК России возбудил уголовное дело в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом

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