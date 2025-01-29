Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной - 29.01.2025 Украина.ру
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Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной - 29.01.2025 Украина.ру
Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
В пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная, расположенного севернее Купянска. Артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-29T05:30
2025-01-29T05:30
новости
россия
купянск
курская область
геннадий алехин
андрей белоусов
вс рф
всу
оскол
купянское направление
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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, рассказал эксперт.Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная — важного железнодорожного узла на правом (западном) берегу Оскола (севернее Купянска), уточнил Алехин.Он отметил, что экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава ГВ "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику, сообщил Алехин. Он добавил, что артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли украинский пункт управления БПЛА, замаскированный в лесном массиве, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250128/1060623130.html
россия
купянск
курская область
оскол
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новости, россия, купянск, курская область, геннадий алехин, андрей белоусов, вс рф, всу, оскол, купянское направление, харьковская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Курская область, Геннадий Алехин, Андрей Белоусов, ВС РФ, ВСУ, Оскол, Купянское направление, Харьковская область, СВО, детали, Спецоперация

Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной

05:30 29.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная, расположенного севернее Купянска. Артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, рассказал эксперт.
Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная — важного железнодорожного узла на правом (западном) берегу Оскола (севернее Купянска), уточнил Алехин.
"Киевский режим в лице руководителя Харьковской областной военной администрации Синегубова поспешил заверить, что ВСУ удерживают Двуречную и даже контратакуют, но на самом деле никаких результатов ему это не приносит", — подчеркнул полковник запаса.
Он отметил, что экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава ГВ "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику, сообщил Алехин.
Он добавил, что артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли украинский пункт управления БПЛА, замаскированный в лесном массиве, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКупянскКурская областьГеннадий АлехинАндрей БелоусовВС РФВСУОсколКупянское направлениеХарьковская областьСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
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