https://ukraina.ru/20250129/1060640392.html

Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной

Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной - 29.01.2025 Украина.ру

Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной

В пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная, расположенного севернее Купянска. Артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-29T05:30

2025-01-29T05:30

2025-01-29T05:30

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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении населенного пункта заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, рассказал эксперт.Кроме того, в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении поселка Двуречная — важного железнодорожного узла на правом (западном) берегу Оскола (севернее Купянска), уточнил Алехин.Он отметил, что экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава ГВ "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику, сообщил Алехин. Он добавил, что артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничных районах Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли украинский пункт управления БПЛА, замаскированный в лесном массиве, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060623130.html

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