https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций

Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций - 28.01.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-01-28T16:18

2025-01-28T16:18

2025-01-28T16:18

эксклюзив

спецоперация

россия

украина

геннадий алехин

минобороны

вооруженные силы украины

генштаб

андрей белоусов

артиллерия

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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении этого населенного пункта накануне заявил министр обороны Андрей Белоусов. В ходе боев за него наши войска разгромили 110-ю механизированную бригаду Украину, оснащенную преимущественно чешским вооружением (БМП-1, РСЗО "Вампир", САУ "Дана", Т-72). Противник побросал богатые трофеи: тяжелые боеприпасы и поврежденную бронетехнику. Теперь эта "чешская бригада" в срочном порядке объявила о наборе новобранцев.Новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Сейчас бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка". Наши армейские части производят перегруппировку сил и готовятся к новому рывку.Не пользу ВСУ начинают разворачиваться события и в районе бассейна реки Волчья. Штурмовики нашей 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке. Это уже не узкий клин во вражеских позициях, у нас есть все возможности для прорыва. Мы заняли систему прочных укреплений ВСУ, что не позволяет им проводить контратаки. Это означает, что гарнизон Андреевки обречен на разгром. Судьба этого населенного пункта – вопрос времени.Также идут бои в районе Дачного, из которого противник постепенно вытесняется.Киевский режим постоянно вводит собственное население в заблуждение по поводу своих "достижений" на фронте. Скрываются истинные цифры потерь среди военнослужащих, а делать это становится все труднее из-за большого количества двухсотых, которых развозят по городам и селам. В частности, Генштаб Украины, по итогам поражения в Великой Новоселке, вынужден поменять командующего оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Гнатова на Драпатого, что лишний раз свидетельствует о том, что ВСУ терпит существенные неудачи на этом направлении.Тем не менее, люди в Киеве, Харькове и Львове убеждены, что Новоселка до сих пор успешно удерживается украинскими войсками.Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника люди, чтобы их оборонять. По некоторым данным, поняв бесперспективность обороны поселка, вражеское командование ВСУ перекинуло две бригад с этого направления под Покровск.Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Двуречного - важного железнодорожного узла на правом берегу Оскола (севернее Купянска). Киевский режим в лице руководителя Харьковской областной военной администрации Синегубова поспешил заверить, что ВСУ удерживают Двуречную и даже контратакуют, но на самом деле никаких результатов ему это не приносит.В частности, экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику. На точность огня танков влияет воздушная разведка, поскольку стрельбу они ведут с закрытых позиций. Эта совместная работа уже отработана до мелочей. Точность поражения достигается буквально с нескольких выстрелов и все снаряды ложатся в цель. Минобороны РФ сегодня продемонстрировало, как достигается такая слаженность.Также артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли пункт управления БПЛА, который был замаскирован в лесном массиве. Основной задачей артиллеристов-десантников является контрбатарейная борьба с уничтожением позиций противника. Также они отрабатывают по опорным пунктам, местам складирования техники и складам противника. Оказывают поддержку штурмовым подразделениям, которые выбивают украинских националистов из населённых пунктов. Корректировку огня осуществляют операторы беспилотников, которые ведут постоянное наблюдение за расположениями противника. "Гиацинт-Б" имеет внушительную дальность поражения, поэтому бьёт с большой дистанции, что не мешает точно уничтожать выявленные цели.Российская армия продолжает продвигаться вперед практически по всей линии боевого соприкосновения. Темп продвижения будет зависеть в том числе от четкого взаимодействия, боевого слаживания и инициативных решений командиров.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250127/1060607180.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, украина, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины, генштаб, андрей белоусов, артиллерия