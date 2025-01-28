Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций - 28.01.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций
Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций - 28.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-28T16:18
2025-01-28T16:18
эксклюзив
спецоперация
россия
украина
геннадий алехин
минобороны
вооруженные силы украины
генштаб
андрей белоусов
артиллерия
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Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении этого населенного пункта накануне заявил министр обороны Андрей Белоусов. В ходе боев за него наши войска разгромили 110-ю механизированную бригаду Украину, оснащенную преимущественно чешским вооружением (БМП-1, РСЗО "Вампир", САУ "Дана", Т-72). Противник побросал богатые трофеи: тяжелые боеприпасы и поврежденную бронетехнику. Теперь эта "чешская бригада" в срочном порядке объявила о наборе новобранцев.Новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Сейчас бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка". Наши армейские части производят перегруппировку сил и готовятся к новому рывку.Не пользу ВСУ начинают разворачиваться события и в районе бассейна реки Волчья. Штурмовики нашей 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке. Это уже не узкий клин во вражеских позициях, у нас есть все возможности для прорыва. Мы заняли систему прочных укреплений ВСУ, что не позволяет им проводить контратаки. Это означает, что гарнизон Андреевки обречен на разгром. Судьба этого населенного пункта – вопрос времени.Также идут бои в районе Дачного, из которого противник постепенно вытесняется.Киевский режим постоянно вводит собственное население в заблуждение по поводу своих "достижений" на фронте. Скрываются истинные цифры потерь среди военнослужащих, а делать это становится все труднее из-за большого количества двухсотых, которых развозят по городам и селам. В частности, Генштаб Украины, по итогам поражения в Великой Новоселке, вынужден поменять командующего оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Гнатова на Драпатого, что лишний раз свидетельствует о том, что ВСУ терпит существенные неудачи на этом направлении.Тем не менее, люди в Киеве, Харькове и Львове убеждены, что Новоселка до сих пор успешно удерживается украинскими войсками.Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника люди, чтобы их оборонять. По некоторым данным, поняв бесперспективность обороны поселка, вражеское командование ВСУ перекинуло две бригад с этого направления под Покровск.Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Двуречного - важного железнодорожного узла на правом берегу Оскола (севернее Купянска). Киевский режим в лице руководителя Харьковской областной военной администрации Синегубова поспешил заверить, что ВСУ удерживают Двуречную и даже контратакуют, но на самом деле никаких результатов ему это не приносит.В частности, экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику. На точность огня танков влияет воздушная разведка, поскольку стрельбу они ведут с закрытых позиций. Эта совместная работа уже отработана до мелочей. Точность поражения достигается буквально с нескольких выстрелов и все снаряды ложатся в цель. Минобороны РФ сегодня продемонстрировало, как достигается такая слаженность.Также артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли пункт управления БПЛА, который был замаскирован в лесном массиве. Основной задачей артиллеристов-десантников является контрбатарейная борьба с уничтожением позиций противника. Также они отрабатывают по опорным пунктам, местам складирования техники и складам противника. Оказывают поддержку штурмовым подразделениям, которые выбивают украинских националистов из населённых пунктов. Корректировку огня осуществляют операторы беспилотников, которые ведут постоянное наблюдение за расположениями противника. "Гиацинт-Б" имеет внушительную дальность поражения, поэтому бьёт с большой дистанции, что не мешает точно уничтожать выявленные цели.Российская армия продолжает продвигаться вперед практически по всей линии боевого соприкосновения. Темп продвижения будет зависеть в том числе от четкого взаимодействия, боевого слаживания и инициативных решений командиров.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250127/1060607180.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, украина, геннадий алехин, минобороны, вооруженные силы украины, генштаб, андрей белоусов, артиллерия
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Андрей Белоусов, артиллерия

Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций

16:18 28.01.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Великая Новоселка (Волновахский район ДНР) окончательно перешла под контроль российской армии. Об освобождении этого населенного пункта накануне заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В ходе боев за него наши войска разгромили 110-ю механизированную бригаду Украину, оснащенную преимущественно чешским вооружением (БМП-1, РСЗО "Вампир", САУ "Дана", Т-72). Противник побросал богатые трофеи: тяжелые боеприпасы и поврежденную бронетехнику. Теперь эта "чешская бригада" в срочном порядке объявила о наборе новобранцев.
Новая линия фронта сформировалась по реке Мокрые Ялы. Сейчас бои идут севернее Времевки за ботанический заказник "Северная балка". Наши армейские части производят перегруппировку сил и готовятся к новому рывку.
Не пользу ВСУ начинают разворачиваться события и в районе бассейна реки Волчья. Штурмовики нашей 114-й мотострелковой бригады прочно закрепились в Андреевке. Это уже не узкий клин во вражеских позициях, у нас есть все возможности для прорыва. Мы заняли систему прочных укреплений ВСУ, что не позволяет им проводить контратаки. Это означает, что гарнизон Андреевки обречен на разгром. Судьба этого населенного пункта – вопрос времени.
Также идут бои в районе Дачного, из которого противник постепенно вытесняется.
Киевский режим постоянно вводит собственное население в заблуждение по поводу своих "достижений" на фронте. Скрываются истинные цифры потерь среди военнослужащих, а делать это становится все труднее из-за большого количества двухсотых, которых развозят по городам и селам. В частности, Генштаб Украины, по итогам поражения в Великой Новоселке, вынужден поменять командующего оперативно-стратегической группы войск "Хортица" Гнатова на Драпатого, что лишний раз свидетельствует о том, что ВСУ терпит существенные неудачи на этом направлении.
Тем не менее, люди в Киеве, Харькове и Львове убеждены, что Новоселка до сих пор успешно удерживается украинскими войсками.
Теперь главная интрига — где ВСУ удастся стабилизировать фронт. К северу от Новосёлки у них было вырыто немало укреплений, однако вопрос в том, есть ли у противника люди, чтобы их оборонять. По некоторым данным, поняв бесперспективность обороны поселка, вражеское командование ВСУ перекинуло две бригад с этого направления под Покровск.
Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Двуречного - важного железнодорожного узла на правом берегу Оскола (севернее Купянска). Киевский режим в лице руководителя Харьковской областной военной администрации Синегубова поспешил заверить, что ВСУ удерживают Двуречную и даже контратакуют, но на самом деле никаких результатов ему это не приносит.
В частности, экипажи танков Т-90М "Прорыв" из состава группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА. Получив координаты целей, танкисты оперативно выдвинулись на позицию и открыли огонь по противнику. На точность огня танков влияет воздушная разведка, поскольку стрельбу они ведут с закрытых позиций. Эта совместная работа уже отработана до мелочей. Точность поражения достигается буквально с нескольких выстрелов и все снаряды ложатся в цель. Минобороны РФ сегодня продемонстрировало, как достигается такая слаженность.
Также артиллеристы Новороссийского десантного соединения продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области. Расчеты 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" разнесли пункт управления БПЛА, который был замаскирован в лесном массиве.
Основной задачей артиллеристов-десантников является контрбатарейная борьба с уничтожением позиций противника. Также они отрабатывают по опорным пунктам, местам складирования техники и складам противника. Оказывают поддержку штурмовым подразделениям, которые выбивают украинских националистов из населённых пунктов. Корректировку огня осуществляют операторы беспилотников, которые ведут постоянное наблюдение за расположениями противника. "Гиацинт-Б" имеет внушительную дальность поражения, поэтому бьёт с большой дистанции, что не мешает точно уничтожать выявленные цели.
Российская армия продолжает продвигаться вперед практически по всей линии боевого соприкосновения. Темп продвижения будет зависеть в том числе от четкого взаимодействия, боевого слаживания и инициативных решений командиров.
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Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вчера, 17:47
Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк" Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияУкраинаГеннадий АлехинМинобороныВооруженные силы УкраиныГенштабАндрей Белоусовартиллерия
 
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