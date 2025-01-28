Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
16:40 28.01.2025 (обновлено: 16:43 28.01.2025)
© ГБР Украины
© ГБР Украины
В Запорожской области задержана семейная пара, зарабатывавшая на помощи дезертирам. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
ГБР и СБУ разоблачили семейную пару - адвоката и его жену, работницу неназванного правоохранительного органа. На каждом дезертире они зарабатывали до $1,5 тыс.
"Установлено, что семейная пара системно предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – дезертирство под ключ", - сказано в официальном сообщении.
Информация о "волшебном" адвокате распространялась в воинских частях по "сарафанному радио", отметили в ГБР.
"Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно покинуть часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости. Помогала ему жена – работница правоохранительного органа, которая имела доступ к закрытой информации о блокпостах и паролях. Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где они скрывались со службы", - рассказали в ГБР.
По сведениям бюро, супруги успели совершить около десятка таких сделок. Адвоката задержали при получении денег за предоставленную услугу от очередного клиента.
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