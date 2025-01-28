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Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"

Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ" - 28.01.2025 Украина.ру

Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"

В Запорожской области задержана семейная пара, зарабатывавшая на помощи дезертирам. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

2025-01-28T16:40

2025-01-28T16:40

2025-01-28T16:43

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ГБР и СБУ разоблачили семейную пару - адвоката и его жену, работницу неназванного правоохранительного органа. На каждом дезертире они зарабатывали до $1,5 тыс."Установлено, что семейная пара системно предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – дезертирство под ключ", - сказано в официальном сообщении.Информация о "волшебном" адвокате распространялась в воинских частях по "сарафанному радио", отметили в ГБР.По сведениям бюро, супруги успели совершить около десятка таких сделок. Адвоката задержали при получении денег за предоставленную услугу от очередного клиента.Больше новостей представлено в обзоре Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января

https://ukraina.ru/20250122/1060464383.html

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новости, украина, запорожская область, киев, гбр, сбу, потери всу, адвокат, мобилизация, дезертирство