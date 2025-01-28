Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ" - 28.01.2025 Украина.ру
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Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ" - 28.01.2025 Украина.ру
Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
В Запорожской области задержана семейная пара, зарабатывавшая на помощи дезертирам. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2025-01-28T16:40
2025-01-28T16:43
новости
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ГБР и СБУ разоблачили семейную пару - адвоката и его жену, работницу неназванного правоохранительного органа. На каждом дезертире они зарабатывали до $1,5 тыс."Установлено, что семейная пара системно предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – дезертирство под ключ", - сказано в официальном сообщении.Информация о "волшебном" адвокате распространялась в воинских частях по "сарафанному радио", отметили в ГБР.По сведениям бюро, супруги успели совершить около десятка таких сделок. Адвоката задержали при получении денег за предоставленную услугу от очередного клиента.Больше новостей представлено в обзоре Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
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новости, украина, запорожская область, киев, гбр, сбу, потери всу, адвокат, мобилизация, дезертирство
Новости, Украина, Запорожская область, Киев, ГБР, СБУ, потери ВСУ, адвокат, мобилизация, дезертирство

Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"

16:40 28.01.2025 (обновлено: 16:43 28.01.2025)
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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В Запорожской области задержана семейная пара, зарабатывавшая на помощи дезертирам. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
ГБР и СБУ разоблачили семейную пару - адвоката и его жену, работницу неназванного правоохранительного органа. На каждом дезертире они зарабатывали до $1,5 тыс.
"Установлено, что семейная пара системно предоставляла комплексную услугу для военнослужащих – дезертирство под ключ", - сказано в официальном сообщении.
22 января, 14:02
ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в СловакиюУкраинские силовики пресекли канал переправки соотечественников в Евросоюз. Об этом оощает Госпогранслужба Украины.
Информация о "волшебном" адвокате распространялась в воинских частях по "сарафанному радио", отметили в ГБР.
"Когда военнослужащий звонил адвокату, тот обещал за деньги помочь ему самовольно покинуть часть и затем осуществлять полное юридическое сопровождение в случае необходимости. Помогала ему жена – работница правоохранительного органа, которая имела доступ к закрытой информации о блокпостах и ​​паролях. Пользуясь служебным удостоверением женщины, супруги забирали военных на собственном авто и обеспечивали им беспрепятственный проезд к местам, где они скрывались со службы", - рассказали в ГБР.
По сведениям бюро, супруги успели совершить около десятка таких сделок. Адвоката задержали при получении денег за предоставленную услугу от очередного клиента.
Больше новостей представлено в обзоре Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
 
НовостиУкраинаЗапорожская областьКиевГБРСБУпотери ВСУадвокатмобилизациядезертирство
 
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