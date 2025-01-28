https://ukraina.ru/20250128/1060619865.html

Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января

Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января - 28.01.2025 Украина.ру

Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января

ВС РФ продвигаются на Кураховском направлении, поразили военные объекты киевского режима; украинские БПЛА сбиты над территорией России; США приостанавливают прием украинских беженцев; в Киеве продолжают дерусификацию; в СБУ хвалятся терактами

2025-01-28T13:03

2025-01-28T13:03

2025-01-28T13:03

эксклюзив

сво

украина

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сбу

терроризм

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Боевые действияВ зоне проведения СВО продолжаются бои. B результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области, сообщает 28 января МО РФ.Сообщается также, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Лысовка, Крымское, Зверево, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Ясеновое, Нововасилевка и Котлино Донецкой Народной Республики (ДНР)."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах", – говорится в сводке МО России.Карта украинского военного телеграм-канала Deep State показывает продвижение ВС РФ на нескольких участках между Покровском (Красноармейском) и Курахово.Как сообщает МО РФ, расчеты ствольной и реактивной артиллерии "Южной" группировки войск продолжают в круглосуточном режиме уничтожать личный состав и технику украинских националистов, а также наносить удары по позициям ВСУ на Кураховском направлении."В результате слаженной боевой работы артиллеристов противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава", – говорится в сообщении военного ведомства.Как отмечает телеграм-канал "Два Майора", продвижение ВС России в тяжелых боях за последние месяцы в районе Часов Яра, Торецка (Дзержинска), Покровска (Красноармейска) "создаёт условия для развития успехов в направлении Константиновки – важного логистического узла и укрепрайона ВСУ".Украинские паблики пишут со ссылкой на военных о достаточно тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском (Харьковская область), где ВС РФ пытаются продвинуться на левый берег реки Оскол. В течение суток российские войска проводят по крайней мере два-три штурма, передает "Киев 24" слова неназванного военного.ОбстрелыНатовская артиллерийская техника уничтожена ударом ВС РФ в ночь на 28 января в Первомайске Николаевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского Сергей Лебедев. По его словам, удар наносился по месту дислокации ВСУ, по предварительным данным, пострадала артиллерийская техника НАТО, также повреждены склады. Собеседник агентства также отметил, что после взрыва "по городу мечутся "скорые". Утром во вторник в Николаевской области снова объявлена воздушная тревога.Взрывы прогремели ночью и в Одессе, местные власти информируют о повреждениях нескольких зданий, также сгорели 10 автомобилей. По данным украинского подполья, ВС РФ нанесли удар по аэродрому, где находятся склады и производится сбор беспилотников.После удара "Гераней" сгорело предприятие в Харькове. В Днепропетровской области поражена нефтебаза "ЗБЕР-Ресурс". Территория базы использовалась противником для хранения и распределения ГСМ, сообщает в своей сводке экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.В Киевской области – сопутствующие потери. По информации областной военной администрации (ОВА), в результате атаки "Шахедов" поврежден музей ретро-автомобилей Виктора Януковича.В городе Умань Черкасской области после ночной атаки БПЛА на предприятие все еще нет света, информирует местная ОВА.В свою очередь, ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. По информации МО РФ, утром 28 января с 06.50 до 07.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА над территорией Смоленской области. По данным местных властей, пострадавших и разрушений на земле нет. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.С 8.15 до 10.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА сбит над территорией Брянской области и два – над территорией Белгородской области.Кроме того, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым.Украинских беженцев больше не ждут в СШАСлужба гражданства и иммиграции США подтвердила, что в соответствии с исполнительным указом от 20 января 2025 года останавливает прием заявок на участие в программе для украинских беженцев "Единение ради Украины" (Uniting for Ukraine), в рамках которой граждане Украины могли попадать в США. Сообщается, что прием заявок приостановлен до тех пор, пока не будут рассмотрены все уже поданные запросы.Программа Uniting for Ukraine позволяла гражданам Украины въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. По данным правительства: по состоянию на сентябрь 2023 года этой программой воспользовались более 150 тысяч украинцев.Киевский режим против академика ПавловаВ Киеве в рамках программы дерусификации и деколонизации демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, физиологу Ивану Павлову. Он был расположен на территории Александровской больницы в Печерском районе, сообщает 28 января издание "Страна" в своем телеграм-канале."Несмотря на вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом", – цитирует издание заявление, прозвучавшее в киевской мэрии. Там заверили, что политика дерусификации будет продолжаться."Памятник Павлову будет передан в музей авиации имени Антонова, куда свозят все "дерусифицированные" монументы", – отмечает "Страна".Иван Павлов (1849 – 1936) – великий русский ученый-физиолог, открыватель новой области в науке (физиология высшей нервной деятельности), внес огромный вклад в развитие не только физиологии, но и психологии, психиатрии, биологии, медицины, фармакологии и педагогики. Он – первый в России лауреат Нобелевской премии (1904), академик Российской Академии наук (1907).Террористы из СБУТелеграм-канал "Блокнот Пропагандиста" отреагировал на одну из "праздничных" дат Службы безопасности Украины (СБУ)."На днях террористы из СБУ праздновали день создания своей академии. По такому случаю на странице учебного заведения в соцсетях был проведен опрос сколько раз это бандформирование совершало теракты на Крымском мосту. Радостно террористы приписали себе оба эпизода", – отметили авторы канала.И продолжили: "А почему не расскажете про то, как вы "втемную" взорвали водителя, а вместе с ним еще четырех человек, среди которых была пара блогеров из Санкт-Петербурга, которые вели ютуб-канал "Ёжик ТВ"? Вспомните 14-летнюю девочку, чудом выжившую, но потерявшую во втором теракте своих родителей!Нравится быть террористами? Убивать людей? Делать детей сиротами? Не удивляетесь тогда, что мы с вами боремся. Вы хотели уничтожить русских на Украине, а потом и по всей России. Мы вам этого не дадим сделать".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Ростислава Ищенко "Венгерский газ и приднестровский вопрос"

https://ukraina.ru/20250128/1060618782.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, сша, украинские беженцы, киев, дерусификация, сбу, терроризм, россия, вс рф, обстрелы