https://ukraina.ru/20250128/1060617977.html

Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры

Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры - 28.01.2025 Украина.ру

Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры

Беженцы с Украины - "прокси" глобалистов. Какие цифры и факты обсуждают на этой неделе политики, блогеры, журналисты?

2025-01-28T13:52

2025-01-28T13:52

2025-01-28T14:25

эксклюзив

владимир зеленский

дональд трамп

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украинские беженцы

беженцы

колумбия

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Мы с вами узнаем:Сколько минут продержалась Колумбия "против Трампа"?Зачем Мелания и Дональд выпустили свою криптовалюту?Как беженцы с Украины стали "пятой колонной" в Европе?Зачем зернотрейдер с Украины зарегистрировался как порномодель?А начнем с того, как в мире оценивают перспективы Трампа "заключить мир за 90 дней".Закончит ли Трамп войну на Украине за 90 дней?Букмекеры США и Европы принимают ставки.И выяснилось, что уже только 30 процентов ставят на то, что да, закончит.В ноябре прошлого года таких было 50 процентов. Половина была уверена в Трампе - миротворце.Несмотря на то, что даже в речи на инаугурации Трамп назвал себя миротворцем и пообещал завершить все войны.Но доверяют этим словам не более 30 процентов. По крайней мере, из тех, кто ставит на это свои личные средства.Рекорд Колумбии: 49 минут против ТрампаА вот с Колумбией всё получилось так быстро, что даже ставки букмекеры не успели объявить.Трамп ввёл 25% пошлины на товары из Колумбии. За отказ страны принимать самолёты из США с депортированными колумбийцами. Через неделю пообещал увеличить пошлины до 50%.Колумбия продержалась ровно 49 минут.Через 49 минут было отправлено согласие на прием депортированных.С одной стороны, Колумбию можно понять: бананы и кокаин сами себя не продадут. Тем более с такими пошлинами.С другой стороны, Трамп тоже нашел, на ком отыграться: выбрал самое зависимое от США государство и поиграл мускулами.Все в итоге довольны. Трамп: "а я опять продавил свою сделку!". Колумбия: "ну мы же сопротивлялись, вы же видели!"Белый дом удовлетворенно заметил: "сегодняшние события показали, что Америку снова уважают в мире."Президент Колумбии продолжил публиковать возмущенные посты в соцсетях, уверяя, что будет "сопротивляться нацистам" (?). И требует провести внеочередное заседание президентов стран Латинской Америки "для изучения проблем миграции и новой конфигурации рынка наркотиков в Америке" (??)Мемкоины Дональда и МеланииТрамп, конечно, был бы не Трамп, если бы не попытался "немного монетизировать" своё вступление в должность. В данном случае - монетизировать в буквальном смысле.За два дня до инаугурации Трамп запустил криптомонету с названием - конечно же, TRUMPЗа два дня ее стоимость увеличилась в 10 раз. С 7 до 75 долларов.А его супруга Мелания выпустила криптомонету MELANIAОна тоже выросла, не так как у Трампа, но тоже хорошо. Стоимость увеличилась в 2 раза. С 7 до 14 долларов.После этого стоимость монет упала, стоимость монеты Трампа сейчас - около 35 долларов монета Мелании упала ниже начальной стоимости. Но дальше может быть всё, что угодно.Дело в том, что это - исключительно спекулятивный актив. За этими монетами нет ничего реального, вообще ничего.Просто покупка "ничего", но это "ничего" может и вырасти в цене, и подешеветь. Соответственно, кто-то может нажиться, а кто-то наоборот.Но цель запуска этих монет - не нажива. Это рекламная акция. Создание рекламного повода.Человек, который "покупает монетку", демонстрирует свою поддержку Трампу и Мелании.Это подтверждение веры людей в трампизм как глобальный культурный феномен."Это политический маркер одобрения, который измеряет текущую популярность Трампа", - так написал создатель криптовалюты "Кардано."Такой своеобразный "термометр" настроений в обществе.Трамп неоднократно заявлял, что он хочет сделать США "криптостолицей планеты". Так что это и рекламная акция криптовалют как таковых.Интересно, что сам Трамп нажиться на своей криптомонетке вряд ли сможет. Таковы условия ее выпуска. А вот Мелания - да. Если будет рост её личной криптовалюты.Но вопрос в другом. Заявленная финансовая революция Трампа (включая криптовалюты) - как она скажется на жизни простого американца, европейца или например, китайца?"Как криптотехнологии позволят обеспечить переход из принципиальной убыточности в рентабельность в реальном секторе экономики?" - задает риторический вопрос наш известный экономист Михаил Хазин.Ответ на этот вопрос все знают: никак.150 тысяч человекТакое количество "украинских беженцев" осело в Словакии. В Братиславе - около 60 тысяч.Что же делают "благодарные укры"? Они шатают режим и хотят добиться свержения премьера страны, которая их приютила.Около трети всех, кто участвуют в митингах в Словакии - украинцы.Протесты организовала проукраинская организация "Мир Украине".Какой можно сделать вывод? Не пускайте в свою страну украинцев, и будете жить спокойно и благополучно.Во-первых, у них в крови какой-то "вирус Майдана". Во-вторых, они развращены уже годами праздной жизни, на западных грантах, когда платили за то, что ты выйдешь на площадь и будешь кричать "Украина понад усэ!"Ну а в-третьих, и самое главное, их науськивает из Украины Зеленский.Украинский карлик добрался до Европы. Теперь там будет "майдан" устраивать.Зеленский в данном случае - "прокси" ЕС и Демпартии США. А украинские граждане - как "пятая колонна" в этих странах.Интересный поворот истории с "бедными украинскими беженцами", которые уже годами живут на пособия стран, которые их приютили.Это оказались "прокси" глобалистов, которых теперь можно использовать как своеобразные армии.Вот так беженцы!Прямо как в сказке "Теремок", где гости развалили избушку доброго хозяина.250 тысяч долларов в деньНа Украине наверняка многие помнят, как Зеленский говорил, что Администрации президента больше не будет.Долой этот "уродливый нарост" на теле украинской демократии! Этот "порошенковский пережиток."И Зеленский действительно упразднил Администрацию.Вместо этого теперь есть Офис президента.На содержание Офиса Зеленского Украина тратит 10 миллионов гривен в день. Это почти 250 тысяч долларов. В день!Три с половиной миллиарда гривен в год.Но самое интересное: оказывается, это теперь частная контора, собственное юридическое лицо.То есть эти деньги Зеленский и Ермак получают из бюджета на свой личный счет.Но эти невероятные деньги - всего лишь капля в море. Настоящее состояние Зеленского значительно больше.В Киеве говорят, что масштаб его личных накоплений - больше, чем состояние Илона Маска.Но у богатых, как известно, свои проблемы. Где прятать эти деньги? Яхты, замки, биткоины, личный остров?Сложно придумать.И тут еще Трамп назначает аудит!Если только пожелает, Трамп найдёт эти деньги.Тревожно зеленому карлику.А на Украине у народа - совершенно другие заботы.25 тысяч долл, чтобы откосить от армииВся Украина разделилась на две неравные части: огромное большинство тех, кто пытается откупиться или сбежать. И небольшая горстка тех, кому повезло, и это не война для них, а золотая антилопа.Помните:"Глупое ты животное, мне надо ОЧЕНЬ МНОГО денег!"25 тысяч долларов - столько отдали знакомые бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука, чтобы вызволить своего сына (инвалида) из ТЦК.Он рассказал об этом случае в одном из интервью.Но суть в том, что эти деньги они отдали не за "окончательную бумажку", а только за то, чтобы ему дали возможность сбежать. Стать СЗЧ (самовольно залышыв частыну, то есть "самовольное оставление воинской части").Вот такой теперь "ценник" на Украине.27 тысяч долл, которые украли из стола военкомаВозможно, именно эти деньги украл "мобилизованный" в одном из ТЦК на Западной Украине.Пойманный и доставленный в ТЦК будущий "боец" воспользовался моментом, открыл отмычкой дверь в кабинет начальника, украл из его стола 27 тысяч долларов и сбежал через окно.Об этом рассказала депутат Рады Ольга Василевская Смаглюк.Откуда же у чиновника такие деньги на рабочем месте? Это взятки?Как вы могли подумать!Эти деньги начальник ТЦК тайком от всех "собирал на дроны".А помните главного психиатра ВСУ? Мы рассказывали о том, как психиатр за время войны купил четыре квартиры, три машины БМВ, дом.Оказывается, он планировал еще купить виллу в Турции за 650 тысяч долларов.Кроме того, уже было заведено на этого психиатра дело, три года назад, тоже за огромные взятки. Был обыск, тоже демонстрировали все эти баснословные для обычного украинца сотни тысяч долларов.И что? И ничего! Главный психиатр не только не был осужден, он продолжил получать взятки и покупать все эти квартиры, машины и виллы.Удивительная страна Украина.И очень находчивые в ней живут люди.3 миллиона от порномодели в солидном пиджакеСтолько вывел через "Онлифанс" предприимчивый украинский зернотрейдер.Для того чтобы не платить налоги, он зарегистрировался на сервисе, как порно модель.Отправил туда 3 миллиона долларов как плату за свои собственные услуги. И был таков!Скоро, наверное, таким способом из Украины будут выводить деньги начальники ТЦК, чиновники, депутаты.И все, кто хочет смыться с наворованным из Украины, "пока не пришел Трамп со своим аудитом".Украинские "порномодели": солидные мужики в "пикантных позах", всё как положено.Но чего только не сделаешь, чтобы сбежать с Украины, особенно если есть возможность унести в клюве "заработанное тяжким трудом".О других событиях на Украине - в статье Елены Мурзиной "Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье"

https://ukraina.ru/20240620/1055754459.html

https://ukraina.ru/20250125/1060548326.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

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