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СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили

СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили - 27.01.2025 Украина.ру

СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили

Гражданин Грузии Давиду Кукчишвили заочно признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-27T19:30

2025-01-27T19:30

2025-01-27T19:30

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Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор гражданину Грузии Давиду Кукчишвили. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте."Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Кукчишвили вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны", а затем перешел в "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а с февраля 2024 года – против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Кукчишвили в этих формированиях прошел необходимую военную и иную подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.По приговору суда Кукчишвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТем временем ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению Также в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам

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новости, россия, донецкая народная республика, грузия, ск рф, следственный комитет, вс рф, приговор, криминал, розыск, сво, днр, лнр, новые регионы, иностранные наемники, бывший ссср