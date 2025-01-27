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СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
Гражданин Грузии Давиду Кукчишвили заочно признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-27T19:30
2025-01-27T19:30
2025-01-27T19:30
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Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор гражданину Грузии Давиду Кукчишвили. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте."Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Кукчишвили вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны", а затем перешел в "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а с февраля 2024 года – против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Кукчишвили в этих формированиях прошел необходимую военную и иную подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.По приговору суда Кукчишвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТем временем ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению Также в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
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Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, СК РФ, Следственный комитет, ВС РФ, приговор, криминал, розыск, СВО, ДНР, ЛНР, Новые регионы, иностранные наемники, бывший СССР
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
Гражданин Грузии Давиду Кукчишвили заочно признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор гражданину Грузии Давиду Кукчишвили. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.
"Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Кукчишвили вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны", а затем перешел в "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а с февраля 2024 года – против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Кукчишвили в этих формированиях прошел необходимую военную и иную подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
"С июня 2014 года по октябрь 2024 года Кукчишвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а также ВС РФ
", - рассказали в следственном ведомстве.
По приговору суда Кукчишвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
* организация признана террористической и запрещена в России