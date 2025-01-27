СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060609876.html
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
Гражданин Грузии Давиду Кукчишвили заочно признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-27T19:30
2025-01-27T19:30
новости
россия
донецкая народная республика
грузия
ск рф
следственный комитет
вс рф
приговор
криминал
розыск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060609753_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_5c3c3af8d8957d31e86c001e86c8ebf9.jpg
Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор гражданину Грузии Давиду Кукчишвили. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте."Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Кукчишвили вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны", а затем перешел в "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а с февраля 2024 года – против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Кукчишвили в этих формированиях прошел необходимую военную и иную подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.По приговору суда Кукчишвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТем временем ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению Также в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
россия
донецкая народная республика
грузия
днр
лнр
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060609753_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_1aa96b6ac8de6f6ea61fabd9118b3e0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, грузия, ск рф, следственный комитет, вс рф, приговор, криминал, розыск, сво, днр, лнр, новые регионы, иностранные наемники, бывший ссср
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, СК РФ, Следственный комитет, ВС РФ, приговор, криминал, розыск, СВО, ДНР, ЛНР, Новые регионы, иностранные наемники, бывший СССР

СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили

19:30 27.01.2025
 
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
Читать в
ДзенTelegram
Гражданин Грузии Давиду Кукчишвили заочно признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
Верховным судом Донецкой Народной Республики вынесен приговор гражданину Грузии Давиду Кукчишвили. Он признан виновным в совершении уголовного преступления - участии наёмника в вооруженном конфликте.
"Следствием и судом установлено, что в июне 2014 года Кукчишвили вступил в военизированное формирование "Грузинские партизаны", а затем перешел в "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а с февраля 2024 года – против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Кукчишвили в этих формированиях прошел необходимую военную и иную подготовку. Его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.
"С июня 2014 года по октябрь 2024 года Кукчишвили, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях против представителей ДНР и ЛНР, а также ВС РФ", - рассказали в следственном ведомстве.
По приговору суда Кукчишвили заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
* организация признана террористической и запрещена в России
Тем временем ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
Также в новостях: СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаГрузияСК РФСледственный комитетВС РФприговоркриминалрозыскСВОДНРЛНРНовые регионыиностранные наемникибывший СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
20:11Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
19:55Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
19:30СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
19:30Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ
19:24Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск
19:11Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
18:00Доживёт ли Украина до осени. Итоги 27 января на Украине
17:53Зеленский начал зачистки, предчувствуя восстание против киевского режима — Бортник
17:47Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк"
17:39Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
17:36Трампа рано записывать в миротворцы, он может обострить ситуацию. Что стоит за заморозкой помощи Украине
17:25Украина потеряла половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ
17:16"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин
17:00Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
16:54Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"
16:30Зеленского попросили разобраться с массовыми арестами мэров городов Украины
16:13Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*
Лента новостейМолния