"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Затягивать военные действия западным кураторам нет никакого резона: выигрыша это не дает, а сдаваться они тоже не собираются. Они согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Если всю Украину расшибут в лепешку, Запад это не напугает. Наоборот, они считают, что если эта территория в том или ином виде войдет в состав России, то она и будет это все восстанавливать. Они не собираются за Украину выигрывать войну. Они очень прагматичные и бессовестные люди, поэтому разрушение "Южмаша" никакой проблемой не является", — объяснил Брутер.
Он назвал предположительную формулу, описывающую поведение Запада: там согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение.
4 декабря, 15:49Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает ТрампаКоллективный Запад продолжает спекуляции на тему возможных переговоров России и Украины. В ожидании, пока свою позицию по этому вопросу обозначит Дональд Трамп, новый генсек НАТО Марк Рютте советует Киеву не вступать пока ни в какие диалоги с Москвой