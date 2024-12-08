"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева

Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает Трампа

Коллективный Запад продолжает спекуляции на тему возможных переговоров России и Украины. В ожидании, пока свою позицию по этому вопросу обозначит Дональд Трамп, новый генсек НАТО Марк Рютте советует Киеву не вступать пока ни в какие диалоги с Москвой