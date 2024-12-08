"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева - 08.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241208/1059412320.html
"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева
"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева - 08.12.2024 Украина.ру
"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева
Затягивать военные действия западным кураторам нет никакого резона: выигрыша это не дает, а сдаваться они тоже не собираются. Они согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение
2024-12-08T06:30
2024-12-08T06:30
новости
украина
запад
россия
конфликт
сво
переговоры
удары
ракетный удар
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059241542_0:240:2959:1904_1920x0_80_0_0_8b2f642e2a1a669a9b285762320d4c36.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Комментируя новости по поводу ответа России на дальнобойные удары вглубь ее территорий, эксперт заметил, что Запад не интересует ситуация на Украине: она — расходное средство.Он назвал предположительную формулу, описывающую поведение Запада: там согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение.Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на УкраинеПолный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
https://ukraina.ru/20241204/1059411584.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1b/1059241542_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_777be63a3175dbd0d4648cd8d40d996f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, конфликт, сво, переговоры, удары, ракетный удар, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, конфликт, СВО, переговоры, удары, ракетный удар, детали

"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева

06:30 08.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Затягивать военные действия западным кураторам нет никакого резона: выигрыша это не дает, а сдаваться они тоже не собираются. Они согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Комментируя новости по поводу ответа России на дальнобойные удары вглубь ее территорий, эксперт заметил, что Запад не интересует ситуация на Украине: она — расходное средство.
"Если всю Украину расшибут в лепешку, Запад это не напугает. Наоборот, они считают, что если эта территория в том или ином виде войдет в состав России, то она и будет это все восстанавливать. Они не собираются за Украину выигрывать войну. Они очень прагматичные и бессовестные люди, поэтому разрушение "Южмаша" никакой проблемой не является", — объяснил Брутер.
Он назвал предположительную формулу, описывающую поведение Запада: там согласятся на российские условия, когда решат, что продолжение военных действий будет для них более опасным, чем их завершение.
Другие темы: "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря, 15:49
Окрик из Брюсселя. Почему генсек НАТО Рютте не хочет переговоров и зачем он предостерегает ТрампаКоллективный Запад продолжает спекуляции на тему возможных переговоров России и Украины. В ожидании, пока свою позицию по этому вопросу обозначит Дональд Трамп, новый генсек НАТО Марк Рютте советует Киеву не вступать пока ни в какие диалоги с Москвой
Полный текст интервью — Владимир Брутер о переговорах России и Запада: Лучше что-то сдать в Сирии, чтобы победить на Украине
 
НовостиУкраинаЗападРоссияконфликтСВОпереговорыударыракетный удардетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт
07:00Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног
06:50"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле
06:40Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии
06:30"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева
06:20Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией
06:10Вместо мешка денег от России украинцы получат протезы от Запада — Мощанский
06:00От “Леопардов” до советских танков: Корнев рассказал про “зоопарк” техники ВСУ
05:50Поддавшись на провокации Запада, Россия даст Киеву шанс "наловить" новых солдат ВСУ
05:40Новый глава ФБР принесет в казну США 700 миллионов долларов — американист
05:30На Трампа надейся, а сам не плошай: Пятибратов объяснил, почему чуда не случится
05:20Долгосрочная кампания на Украине приведет к мобилизации и росту преступности в России — эксперт
05:10Трэпп рассказал, как новый глава ФБР зачистит deep state и генералов Пентагона
05:00Судьба кармана в Курахово предрешена: Корнев обрисовал ситуацию на Покровском направлении
18:21Зеленский в Париже накануне исторических для него перемен. Итоги 7 декабря на Украине
18:02"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ
17:39Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей
17:11Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
16:47Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
15:21"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
Лента новостейМолния