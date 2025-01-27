https://ukraina.ru/20250127/1060596255.html

"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой

"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой - 27.01.2025 Украина.ру

"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой

Грузия для США является стратегическим регионом, который они не могут потерять. Именно поэтому президент Америки Дональд Трамп должен надавить на Россию. Так считает бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом 27 января написало американское издание The Hill

2025-01-27T13:06

2025-01-27T13:06

2025-01-27T13:06

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джо байден

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По словам экс-президента Грузии, "Вашингтон не может допустить, чтобы кавказский регион перешел к Москве"."Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион", — заявила Зурабишвили.Она не признает легитимность действующих властей в стране, в том числе главу государства Михаила Кавелашвили. В конце декабря Зурабишвили представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".В материале The Hill отмечено, что в ходе визита в Вашингтон Зурабишвили удалось попасть на церемонию инаугурации Трампа, после чего она начала пытаться привлечь его внимание к Грузии, где сама выступает против нынешних властей. При экс-президенте США Джо Байдене Америка также отказывалась признавать итоги парламентских выборов и ввела ряд санкций в отношении грузинских политиков.Другие новости: Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины

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новости, грузия, тбилиси, сша, америка, вашингтон, дональд трамп, саломе зурабишвили, джо байден, россия