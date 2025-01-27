"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060596255.html
"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой - 27.01.2025 Украина.ру
"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
Грузия для США является стратегическим регионом, который они не могут потерять. Именно поэтому президент Америки Дональд Трамп должен надавить на Россию. Так считает бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом 27 января написало американское издание The Hill
2025-01-27T13:06
2025-01-27T13:06
новости
грузия
тбилиси
сша
америка
вашингтон
дональд трамп
саломе зурабишвили
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059677344_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_ea032a019acc3da68d96549e45c09935.jpg.webp
По словам экс-президента Грузии, "Вашингтон не может допустить, чтобы кавказский регион перешел к Москве"."Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион", — заявила Зурабишвили.Она не признает легитимность действующих властей в стране, в том числе главу государства Михаила Кавелашвили. В конце декабря Зурабишвили представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".В материале The Hill отмечено, что в ходе визита в Вашингтон Зурабишвили удалось попасть на церемонию инаугурации Трампа, после чего она начала пытаться привлечь его внимание к Грузии, где сама выступает против нынешних властей. При экс-президенте США Джо Байдене Америка также отказывалась признавать итоги парламентских выборов и ввела ряд санкций в отношении грузинских политиков.Другие новости: Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
https://ukraina.ru/20250115/1060270687.html
грузия
тбилиси
сша
америка
вашингтон
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059677344_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b864b4d39370706ca6c2b330b26496de.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, тбилиси, сша, америка, вашингтон, дональд трамп, саломе зурабишвили, джо байден, россия
Новости, Грузия, Тбилиси, США, Америка, Вашингтон, Дональд Трамп, Саломе Зурабишвили, Джо Байден, Россия

"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой

13:06 27.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Грузия для США является стратегическим регионом, который они не могут потерять. Именно поэтому президент Америки Дональд Трамп должен надавить на Россию. Так считает бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом 27 января написало американское издание The Hill

"Идея [Зурабишвили] заключается в том, что США должны оказать давление на Россию...", — говорится в публикации издания.

По словам экс-президента Грузии, "Вашингтон не может допустить, чтобы кавказский регион перешел к Москве".
"Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион", — заявила Зурабишвили.
Она не признает легитимность действующих властей в стране, в том числе главу государства Михаила Кавелашвили. В конце декабря Зурабишвили представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
15 января, 09:40
Грузия стояла на пороге гражданского противостояния - ЗахароваГрузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
В материале The Hill отмечено, что в ходе визита в Вашингтон Зурабишвили удалось попасть на церемонию инаугурации Трампа, после чего она начала пытаться привлечь его внимание к Грузии, где сама выступает против нынешних властей. При экс-президенте США Джо Байдене Америка также отказывалась признавать итоги парламентских выборов и ввела ряд санкций в отношении грузинских политиков.
Другие новости: Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
 
НовостиГрузияТбилисиСШААмерикаВашингтонДональд ТрампСаломе ЗурабишвилиДжо БайденРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны, в которую "ввязалась": Вэнс подвел статистику
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
13:12Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям
13:06"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
13:05Добровольно-насильно: в Британии украинских мобилизованных обучают за колючей проволокой
13:03Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году
13:00Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
12:58ВС ДНР приговорил наемника из Грузии Берианидзе к пожизненному заключению
12:54Время менять имена. Зачем Трамп и Маск меняют географию
12:42Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни
12:38СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
12:31Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
12:30В зоне СВО ликвидирован режиссер Притула
12:30Ударили по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего: Минобороны об успехах ВС РФ
12:24ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения
12:22Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
12:20В деле Дугиной участвовала организованная преступная группа - СМИ
12:13Мог спасти Петра I, но не спас. Как один голландец "доктор Быдлов" Россию и русских лечил
12:04Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию Украины
12:0140 "двухсотых": Алаудинов рассказал об уничтожении бункера генералов НАТО в Донбассе
Лента новостейМолния