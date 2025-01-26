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За спиной Трампа. Вице-президент Вэнс - простой парень из Хиллбилли, который не хочет воевать с Россией

За спиной Трампа. Вице-президент Вэнс - простой парень из Хиллбилли, который не хочет воевать с Россией - 26.01.2025 Украина.ру

За спиной Трампа. Вице-президент Вэнс - простой парень из Хиллбилли, который не хочет воевать с Россией

После потрясающих указов и заявлений Трампа по захвату Гренландии, Канады и Панамского канала, после отмены повестки ЛГБТ и трансгендеризма, после вообще всего этого фееричного шоу в Овальный кабинет наконец-то зашел вице-президент Дж. Д. Вэнс. Без помпы, без интервью, без криков "я здесь главный!" Просто зашел в толпе других приближенных.

2025-01-26T11:25

2025-01-26T11:25

2025-01-26T11:25

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А где он вообще был? Не видно было недавнего сенатора из штата Огайо, в отличие от всех остальных.Нет, он, конечно же, присутствовал везде, где был должен. Он улыбался, пожимал руки, позировал с женой и детьми. И даже первым, перед Трампом, как положено, принял присягу.А был Вэнс, пока все позировали и раздавали интервью, в Сенате. Там утверждали в должности нового министра обороны. Того самого Хегсета, популярного телеведущего, у которого, как выяснилось, были проблемы с алкоголем. Но Хегсет пообещал, что он даже бросит пить (невероятно!), если его изберут министром.И тут оказалось, что голоса разделились 50 на 50, так как у республиканцев обнаружилось трое предателей (что и следовало ожидать). Спас ситуацию как раз Вэнс, который в качестве вице добавил свой голос, и Хегсет стал министром.Уже по этим первым дням в Белом доме становится понятна его роль: человек, который будет действительно неплакатно работать, воплощая в жизнь указы Трампа (не все из них можно будет в принципе воплотить, но это уже другое дело).Самый необычный "вице"Может показаться, что его именно за это и выбрали "вице" - чтобы не мешал Трампу грандиозно проявлять свою грандиозность. То есть выбрали самого скромного из возможных кандидатов.А сколько было предположений: вице будет Такер Карлсон. Или Марджори Тейлор Грин. Или Тулси Габбард. Множество других имён называлось. И все они были ярче, чем Джи.Ди.На момент окончательного выбора у Трампа оставалось четыре кандидата.Самым молодым, самым, казалось бы, несамостоятельным был Вэнс.Но так только кажется. Выбрали его не за это.И скорее всего, этот "новый Трамп" еще покажет себя в будущем. Он просто не владеет навыками шоу.Но это человек упорный, спокойный, он всегда прямо отстаивает свою позицию.И очень важны две детали.ТехноцариЕго поддерживает "мафия Пэл-пал", технократы из Силиконовой долины. Он сам из этой среды. Он друг Илона Маска. И все, кто желает технократической революции в США, "ставят на Вэнса".А это не кто иные, как мультимиллиардеры первых строчек из списка журнала "Форбс": Гейтс, Цукерберг, Маск, Безос, Тиль и другие.Индийская общинаИ во-вторых, его поддерживает огромная индийская община США. Сегодня это почти 5 миллионов человек. Община очень влиятельная. Много этнических индусов работает топ менеджерами в сфере именно ай-ти.Жена Вэнса - из этой общины. Ее родители - индусы, переселившиеся в США. Уша Вэнс исповедует индуизм. Вэнс - католик. Но это никак не мешает им в жизни. У них трое детей.ПартияИ Вэнса, конечно, поддерживают республиканцы. В своих высказываниях он даже круче, чем Трамп. Его любят в партии.Вся эта поддержка очень важна, и она сыграла свою роль.Но была и еще причина. Вэнс - не системный, не мейнстримный кандидат.По сути, это "ультиматум Трампа". Не станет Трампа - будет "супер Трамп" (прозвище Вэнса в партии).Трамп ведь тоже не из привычного Вашингтонского "болота".В нужное времяЕще полгода назад, в июле прошлого года, Дж.Д. Вэнс не был даже в списке возможных вице президентов Трампа. И как говорят, он к этому не стремился.Вэнс был сенатором от штата Огайо. К Трампу в Мар-о-Лаго он приехал поговорить о предвыборных делах. Готовил штат к выборам, хотел получить помощь, напутствие. Обычная рабочая встреча с лидером партии.Вэнс был к этому моменту много лет его горячим сторонником, а Трамп и раньше оказывал ему политическую поддержку.Вот так и началась эта история.К моменту встречи с Трампом летом 2024 года у Вэнса были "в запасе" важные моменты биографии.Он родился в бедной семье "ржавого пояса" США, в неблагополучной семье. Достаточно сказать, что фамилия Вэнс - это не фамилия его отца, а третьего мужа его мамы.Но потом он отслужил в армии (в качестве журналиста, но в действующих частях). Он получил прекрасное образование в Йеле, потом - опыт государственной работы. У него была книга и фильм по ней, которые сделали его знаменитым.У Вэнса были и есть чрезвычайно важные качества характера: он никогда не рвался на передний план, он не суетлив, не пытается привлечь к себе внимание.И ещё важнейшее: он много лет лично был предан Трампу.После КапитолияВ 2020 году, когда после штурма Капитолия многие стали колебаться, отходить от Трампа, по крайней мере, "не светиться" рядом с ним, Вэнс поступил наоборот.Он громил в речах противников Трампа и защищал его самого. Он даже вступился за тех, кто штурмовал Капитолий (сам Трамп осторожно от этого воздерживался!)Трамп поддержал его на выборах в Сенат в демократическом штате Огайо в 2022.И Вэнс уже тогда стал сенсацией: он победил фаворита демпартии, Тима Райана. Райан рассматривался тогда даже как будущий президент от "демов".Это еще один фактор: Вэнс популярен в народе.ИнаугурацияВэнс - это также "рабочая лошадка", на которую Трамп будет скидывать воплощение всех своих грандиозных планов, назначений, прожектов.Но внутри республиканской партии - естественно, много самых разных лиц и течений, которые имеют самые разные интересы.Да, Вэнс - ставленник технокапиталистов, но теперь его задача - сохранять равновесие в рядах партии и сторонников.Как в греческой трагедии, сцена инаугурации Трампа была разделена на две части. В каждой части - свой хор и свои герои.С одной стороны сидела уходящая администрация и другие заслуженные демократы.Там были: Байдены, Харрис с мужем, оба Клинтона, двое Бушей и один Обама (никто не знает, почему он ходит теперь без Мишель, но кажется, так она показывает свою обиду на то, что "Клинтоны" "выбрали на выборы" не её, а Харрис).С другой стороны сидели верные "трамписты" и другие члены республиканской секты.Там находилось три круга, которые почти не смешивались друг с другом.Первый круг - семья. Жена, дети, невестки, внуки Трампа.Второй круг - "техноцари": Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос и Сундар Пичаи. Их родственники, соратники и приближённые.Третий круг - остальные "протрамповские". В частности, крупнейшие жертвователи денег.Например, в этой третьей части находился Руперт Мердок, знаменитый глава издательской империи, владелец многочисленных СМИ. Со своей четвёртой женой Еленой Жуковой, мамой Дарьи Жуковой.Руперту 95 лет! Но он влияет на политику республиканцев гораздо больше, чем можно представить.Энергетический царьКак делается политика в Вашингтоне? Продвигают "своего" - желательно, на самый верх. Многие просто покупают себе должности.В итоге все должны всем. Сплошные "крестные отцы" кругом.Руперт Мердок был против назначения Вэнса в качестве вице.Он продвигал кандидатуру Дага Бергама, губернатора Северной Дакоты.Сегодня Бергам уже назначен главой новой структуры - Национального совета по вопросам энергетики. А также он должен получить пост министра внутренних дел.Бергама уже назвали "энергетическим царём". Он будет продвигать идею "добываем больше нефти", которая нравится и самому Трампу.Но выбрал Трамп своим вице, специально, несистемного политика.Сам выбор Дж. Д. Вэнса - уже был вызовом всему истэблишменту, не только демократическому, но и республиканскому.Вэнс, конечно, зависит от "техномагнатов" - Питера Тиля, Илона Маска.Но главное то, что Вэнс не зависит от истеблишмента, в том числе от тех, кто жертвует огромные суммы на избирательную кампанию, а потом "отбивает" все вложенное с лихвой, поставив на хлебное место собственного "энергетического царя".Дональд-младшийВ первую очередь, Вэнса выбрали сыновья. Трамп полагается сейчас во многом на Дональд-младшего. Особенно в выборе подходящих людей.Дональда-младшего уже прозвали "сканером лояльности".Именно он нашел Вэнса, обратил на него внимание Трампа-старшего.После этого произошло несколько встреч. Был ужин с президентом и Меланией (ещё один "сканер" Трампа). Была встреча с участием Питера Тиля, благодаря которому Вэнс вообще оказался не только в политике, но и в бизнесе. Была встреча спецпредставителя Трампа и интервью, которое длилось 3,5 часа.Где же находился Вэнс на инаугурации? Он сидел со своей семьёй вместе с семьёй Трампа. Но есть и фото с "техноцарями", он смешивался с их кучкой "мегамиллиардеров".Достаточно символично. Он обязан своим избранием и тем, и другим. С Дональдом-младшим, судя по всему, у него сложились дружеские отношения. А "техноцари" - это его привычная среда обитания. Это его "альма матер".Какие же позиции у вице президента в мировой политике?Он высказывался по этому поводу ясно и неоднократно. Вообще Вэнс говорит всегда чётко и ясно. Как и положено рабочему человеку, "парню с холмов" (название его книги, "Hillbilly")Например, ГренландияДа, например по поводу Гренландии и её возможного "отъёма" у Дании. Что сказал Вэнс?Дж Ди Вэнс:Откровенно, конечно. И где, скажите, международное право?Как удобно иметь такого вице-президента! Он что-то откровенное ляпнет, а у президента всегда есть возможность его поправить, смягчить.Но суть-то выступлений и Трампа, и Вэнса одинаковая: отдайте нам пару кусков Европы, а сами дальше как хотите.Англия как Исламское государство*Вообще в выражениях Вэнс не стесняется. Широко известны его фразы - намек на то, что в Великобритании скоро не останется этнических англичан:"Англия станет первой в мире мусульманской страной, которая имеет ядерное оружие.""Это Исламское государство* со взятым в аренду ядерным оружием".Позиция по НАТО и европейским странам тоже была выражена им с потрясающей кристальной ясностью:"Такие страны, как Германия, должны поднять свои задницы и инвестировать в собственную оборону."Он вообще считает европейцев жирными ленивыми нахлебниками на шее США (как и Трамп)."Я не хочу воевать с Россией"Издание "The Hill" отмечало:"Вэнс не хочет называть Путина врагом.""Мы же с ним не воюем. Я не хочу воевать с Россией Владимира Путина",- совершенно ясно высказался Вэнс.Что касается УкраиныОн сторонник немедленного завершения конфликта на Украине (как и Трамп).Не из соображений гуманизма, конечно. А потому что зачем тратить ресурсы США на эту никому не нужную страну?Первая задача США - разобраться с Китаем, вторая задача - поддержка Израиля. Так высказывался Вэнс неоднократно."Боже, помоги народу Украины!"Такой был заголовок в "Нью-Йорк Таймс" после сообщения о том, что Вэнс станет вице-президентом.Вэнс был и раньше известен своей непримиримой позицией по Украине. В Сенате он только и делал, что блокировал помощь Украине, высказывался о вступлении Украины в НАТО крайне негативно.Спокойный и упорныйОн будет верным, надёжным, исполнительным и всегда на подхвате.У Трампа есть одно качество, которое давно отмечено: он не может долго концентрироваться на одной теме.А спокойный и упорный Вэнс - может.ГороскопВ гороскопе Вэнса есть интересное сочетание. Он Лев по знаку зодиака, его день рождения 2 августа. Это знак неформальных лидеров.Львы любят славу, но только заслуженную. И без супер парадных почестей (как любит, например, Трамп).Однако Лев обязательно добьется того, что его будут на самом деле уважать. Сделать в жизни что-то настоящее, что-то существенное - это его мотивация.А табличка на дверях кабинета - это не так уж важно. И мы видим, что Вэнс чувствует себя не совсем в своей тарелке, когда ему приходится принимать почести.Но пойти в Сенат и всё там "разрулить" - вот это в его духе.Кроме того, Солнце в квадрате к Сатурну. Это аспект "работяги". Будет ночами работать, если надо. Способен выдерживать огромные и долгие перегрузки.И конечно, есть аспект Меркурий - Уран. Внезапные едкие острые суждения. Очень несдержан на язык.Правда в глаза - это вообще "конёк" Вэнса.ХиллбиллиДа, а кто же такие Хиллбилли?Это "ребята с холмов". Проживают в "ржавом поясе" США. Раньше это были индустриальные районы, но сейчас они пришли в запустение.Пару раз в год эти парни спускаются со своих холмов, где живут натуральным хозяйством. И дают жару каким-нибудь приезжим "белым воротничкам". По крайней мере, таковы легенды, которые ходят о тех местах.Сами они утверждают, что они - потомки ирландцев и шотландцев (как и сам Вэнс, он ирландо-шотландец). И ведут свой род от "короля Билли" - Вильгельма Оранского. Якобы это потомки тех кланов, которые воевали на его стороне, а потом были изгнаны.По характеру они нелюдимые, недоверчивые. Довольно сварливые. Имеют плохую репутацию.Говорят они на своём диалекте. Очень популярны песни в стиле кантри, которые они исполняют. Там много откровенно похабных слов, там не церемонятся, чтобы угодить рафинированной публике.Проходят в США музыкальные и этнические, что ли, фестивали "День Хиллбилли". Безумно популярные.ЗА церковь и православиеКстати, Вэнс - активный и постоянный сторонник Украинской православной церкви. Сам он католик (крестился не так давно). Но выступает в защиту УПЦ.Удивительно получилось, но у православной церкви на Украине есть два защитника в США.Один - это вице-президент Трампа Вэнс. Второй - известный адвокат Боб Амстердам, который является официально адвокатом УПЦ (МП).Известный украинский олигарх Пинчук и бывший директор ЦРУ и Госсекретарь Трампа (предыдущей каденции) Помпео выступали против УПЦ.Более того, это они именно и были авторами всех этих томосов, создания ручной церкви ПЦУ. Разрушения церквей, изгнания прихожан.Но вдруг оказалось, что "парень с холмов", который пришёл в Белый дом, защищает православную церковь Украины.В общем, интересный вице президент у Трампа. И кажется, даже более интересный, чем сам Трамп.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

сша, украина, канада, джей ди вэнс, дональд трамп, илон маск, сенат, нато, упц, эксклюзив