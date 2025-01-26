https://ukraina.ru/20250126/1060565848.html

"Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем

"Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем - 26.01.2025 Украина.ру

"Удержать фронт от обвала". Украинские и российские эксперты и политики о скором будущем

На Украине думают о различных вариантах возможных мирных договорённостей ради завершения горячей фазы конфликта и размышляют, как страна докатилась до жизни такой

2025-01-26T08:30

2025-01-26T08:30

2025-01-26T09:29

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владимир скачко

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fox news

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Украину затачивали под "не Россию", потом - "анти-Россию", затем под откровенно русофобский режим задолго до провозглашения независимости в 1991 году, напоминает покинувший страну украинский публицист Владимир Скачко. По его словам, в России не любят об этом говорить, но как только приехали на Украину из Пермского края помилованные Горбачёвым оставшиеся в живых украинские и именно украинствующие диссиденты, а с Запада подослали людей из "большой диаспоры", включая внука Степана Бандеры (тоже Степана) - вот тут это и началось как планомерная работа."И изначально что прозевали те, кто хотел иметь дело с Украиной, но с нормальной Украиной — был подписан, утверждён по договорённости некий пакт: Украину в экономике отдали тем самым "красным директорам"… и при Кучме они через три-четыре года наконец оформились как олигархат и спасли эту экономику, удержали, наладили связи, нашли себе подобных в России и в других странах… А вся сфера гуманитарная сразу была отдана на откуп диаспоре", - рассказал журналист в эфире канала Мамыкин ТВ.Прозевали по понятным причинам, тогда главное было — деньги, каких-то других ценностей в постперестроечном пространстве на обломках Союза не было, да и до сих пор нет. Теперь же Украина превращена не только в инструмент ослабления России, но в инструмент и "обезжиривания" Европы.Как поступит с Украиной новый-старый президент США Дональд Трамп — судить ещё рано, но "Украину уже попользовали вволю, а сейчас она как инструмент, может быть, Америке уже и не нужна, ведь Европу уже убили как конкурента", предположил Скачко.В целом, по его мнению, исход конфликта решит в конечном счёте то, что произойдёт "в поле".А что в поле? Мобилизация, при всех её ярчайших проявлениях, не может пока восполнить потерь ВСУ. Это признал и главком Александр Сырский, заявивший, что "мы (киевский режим — Ред.) должны поднять адекватно количество личного состава в наших механизированных бригадах"."Потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием", - сказал главком ВСУ.Комментируя это высказывание, телеграм-канал "Резидент" отмечает: "То есть, по признанию Сырского, ВСУ фактически перешли к стадии непрерывного и постоянного стачивания личного состава, так как потери украинской армии на фронте сейчас достигают более 2-х тысяч солдат в неделю убитыми и более 5 тысяч ранеными"."Именно эта тенденция вынуждает Банковую и Генштаб ВСУ переводить из тыла других военных специалистов (медиков, инженеров, авиамехаников, специалистов ПВО и т.д.), в пехоту, чтобы закрыть ими дыры и удержать фронт от обвала. Правда, в стратегическом плане такое решение лишь наносит масштабный (и пока скрытый) урон дальнейшей обороноспособности Украины", - констатируют авторы канала.При этом очевидно, что обвал фронта сейчас спас бы огромное количество жизней.Что касается возможного мирного соглашения или же заморозки конфликта, то эксперты продолжают обсуждать различные более или менее вероятные варианты.Добиваясь перемирия на Украине, Трамп добивается и решения своих внутриполитических задач, считает политолог, директор Таврического информационного политического центра Александр Бедрицкий. Об этом он сказал РИА Новости.По его словам, "на помощи Украине кормились "околобайденовские" люди", Трампу необходимо ограничить их возможности."То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, - ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции - выполнение своих собственных обещаний. Получится - не получится, - это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать", - цитирует агентство эксперта.По его мнению, перемирие устроило бы Трампа гораздо больше, чем завершение конфликта, но такой вариант явно не устроит Россию.Ранее Трамп в интервью Fox News фактически обвинил Зеленского в срыве мирных договорённостей и заявил, что тот изначально не должен был допустить этой войны.Что. если о мире так и не удастся договориться? Тогда все возможно, включая ядерный Армагеддон… Понимают ли это на Украине? Похоже на то, что понимают, но не до конца.Украинские паблики как бы с одобрением и чуть ли не с восхищением подают фото убежища для глобалистской элиты, что строят в штате Вирджиния на случай глобальной катастрофы. Стоимость номера - $20 млн. Внутри для "элитных" построят бассейны, боулинг, даже площадку для скалолазания.Хочется задать вопрос: вы за этих американских богатеев воюете, украинцы?Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев"

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, дональд трамп, владимир скачко, александр сырский, fox news, эксклюзив