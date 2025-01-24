https://ukraina.ru/20250124/1060523269.html

"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру

"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине

2025-01-24T07:14

2025-01-24T07:14

2025-01-24T07:27

новости

украина

сша

москва

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg

"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп.Он прокомментировал возможности урегулирования украинского конфликта.Президент подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.По его словам, Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.Он признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.

украина

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский