https://ukraina.ru/20250124/1060523269.html
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине
2025-01-24T07:14
2025-01-24T07:14
2025-01-24T07:27
новости
украина
сша
москва
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп.Он прокомментировал возможности урегулирования украинского конфликта.Президент подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.По его словам, Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.Он признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.
украина
сша
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:0:401:300_1920x0_80_0_0_03d46a200674d2802657a2213970b845.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
07:14 24.01.2025 (обновлено: 07:27 24.01.2025)
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп.
Он прокомментировал возможности урегулирования украинского конфликта.
"Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать", - сказал Трамп.
Президент подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.
По его словам, Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.
Он признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве
санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.