"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
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"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине
2025-01-24T07:14
2025-01-24T07:27
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"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп.Он прокомментировал возможности урегулирования украинского конфликта.Президент подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.По его словам, Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.Он признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

07:14 24.01.2025 (обновлено: 07:27 24.01.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский не должен был допускать начала российской спецоперации на Украине
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война", - сказал Трамп.
Он прокомментировал возможности урегулирования украинского конфликта.
"Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать", - сказал Трамп.
Президент подчеркнул, что украинский конфликт в конечном счете должен быть урегулирован.
По его словам, Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.
Он признал, что российская армия мощнее украинской, и вновь пригрозил Москве санкциями и пошлинами, если конфликт не будет "немедленно" разрешен.
Подробнее о позиции Трампа по Украине - в материале Процесс пошёл: Трамп высказался о начале мирного урегулирования российско-украинского конфликта на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАМоскваДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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