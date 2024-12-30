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Ольга Ярмак: Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское общество

Ольга Ярмак: Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское общество - 30.12.2024 Украина.ру

Ольга Ярмак: Политическое иждивенчество, несвобода и страх разрушают украинское общество

Подводя итоги года, Украина.ру обратилась к последним социологическим замерам на Украине, которые обнародовали самые авторитетные центры – Социологическая группа "Рейтинг" и Украинский центр политических и социологических исследований им. Разумкова.

2024-12-30T17:40

2024-12-30T17:40

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По результатам опросов по всей Украине, социологи пришли к удручающим выводам: украинцы перестали чувствовать себя защищенными государством и уверенными в своем будущем на родине.О том, что происходит с украинским обществом, мы поговорили с доктором социологических наук Ольгой Ярмак.- Ольга, какие изменения вы отметили в украинском обществе за прошедший 2024 год, анализируя данные украинских опросов?- Недавно были опубликованы два больших исследования – группы Рейтинг и Центра им. Разумкова. И они, конечно, отражают совершенно грандиозную ситуацию институционального развала украинского общества и украинского государства.Проанализировав все аспекты, которые представлены в исследованиях, можно сказать, что украинское общество, украинское государство разрушается прямо по учебнику. В первую очередь, причина этих разрушений являются отсутствие безопасности физической, которая связана с отсутствием электроэнергии, воды, канализации, то есть жизнеобеспечивающих ресурсов. Второе - это экономический фактор, снижение уровня жизни, который наметился задолго до 2022 года. Если три года назад почти 40% украинского населения оценивали своё экономическое положение как "плохое" и "очень плохое", то сейчас эта цифра превышает 60%. Третий фактор, - это фактор социальной незащищённости. Украинцы всё больше говорят о том, что они недовольны ситуацией в стране, они недовольны социальной несправедливостью, деятельностью центральных и местных органов власти, общественно-политической ситуацией, возможностью влиять на общественные, жизненные процессы в своём регионе. И здесь мы подходим к самому интересному.- Выходит, что надежды Майдана 2014 года о равенстве закона для всех и социальной справедливости не оправдались?- Совершенно верно. Более того, подавляющее число украинцев в разных регионах – на западе, в центре, на востоке и юге, (а это около 65%), говорят о том, что они на сегодняшний день в своей стране не обладают социальной справедливостью, не обладают политико-гражданскими свободами. И, по сути дела, являются очень ущемленными в своих правах. И данные, которые меня совершенно потрясли: 75% опрошенных украинцев считают, что на Украине сегодня нет реального равенства граждан перед законом. То есть, фактически сами украинцы признают, что их страна перестала быть правовым государством! Это очень серьезная проблема, за которой могут скрываться и последуют процессы не только социального разложения, а и экономической разрухи, роста криминогенности и далее по нарастающей хаоса.- И как украинское общество оценивает, в связи с этим, свои будущие перспективы?- На этот вопрос отвечают данные по оценке психологического состояния общества. Социологи задавали вопрос респондентам, как они ощущают себя по шкале спокойствия от 1 до 10. И если в начале СВО 30% опрошенных ощущали тревогу, а в состоянии паники находилась почти треть населения, то сейчас паникёров стало меньше - их 17%, а вот состояние неуравновешенности, нестабильности охватило уже 50% граждан. И это говорит о том, что социальная нестабильность настолько проникла во все сферы жизни человека, что он нигде не ощущает себя защищённым, уверенным, с гарантиями.- А чего ждёт от государства украинское общество?- Действительно, как же должна быть построена система социальной защиты? Да, на сегодняшний день система социальной защиты в сравнении с пятилетней давностью – это совершенно две разные системы. Мы понимаем, что жители восточных, южных регионов сейчас не платят за коммунальные услуги, в некоторых городах введен бесплатный проезд в общественном транспорте и так далее. То есть за два года люди привыкли к вот этой "бесплатности". И в результате мы видим, что только 40% населения Украины считают, что обязанностью государства является обеспечение граждан работой и достойной заработной платой. А вот 30% населения считают, что государство должно обеспечивать всех социальными льготами. Таким образом, за два года сформировалась у трети украинского социума установка на социальное иждивенчество. И мы должны понимать, что отвыкнуть от него и вернуться в обратную конструкцию будет очень сложно.- Это вполне ожидаемо, когда само государство превратилось в такого иждивенца, когда сам президент страны выступает всё время с позиции даже не просящего (западных денег, оружия), а требующего…- Да, здесь можно проследить эту взаимосвязь. Можно говорить о политической причине, что сама власть является тоже иждивенцем и вся страна не живёт по собственно заработанным средствам. Но мне кажется, здесь есть ещё один момент, так называемого политического украинства, который насаждается сверху и настолько уже проник во все сферы жизни среднестатистического украинца, что следствием этого, собственно, возникла ситуация этого социального иждивенчества. Объясню. Политическое украинство предполагает, что украинец является особой этнической группой, которой, грубо говоря, все должны. Европейцы должны, США. Русские вообще должны больше всех. И мне кажется, что, скорее всего, вот это политическое украинство и ощущение собственной исключительности и влияет на формирование вот этого украинского социального иждивенчества.

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