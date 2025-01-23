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Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков

Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков - 23.01.2025 Украина.ру

Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков

Во время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-01-23T12:43

2025-01-23T12:43

2025-01-23T12:51

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Накануне президент США заявил о возможности расширения антироссийских санкций в случае, если Москва не поддержит идею Трампа о скорейшем завершении военного конфликта на Украине. По словам Пескова, поведение Трампа было предсказуемым.Во общении с журналистами глава пресс-службы кремля сообщил также, что США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе.Ранее в новостях: Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января

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новости, москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, ес, внешняя политика, антироссийские санкции, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика