Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков - 23.01.2025 Украина.ру
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Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков - 23.01.2025 Украина.ру
Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
Во время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T12:43
2025-01-23T12:51
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Накануне президент США заявил о возможности расширения антироссийских санкций в случае, если Москва не поддержит идею Трампа о скорейшем завершении военного конфликта на Украине. По словам Пескова, поведение Трампа было предсказуемым.Во общении с журналистами глава пресс-службы кремля сообщил также, что США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе.Ранее в новостях: Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января
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новости, москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, ес, внешняя политика, антироссийские санкции, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, Москва, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС, внешняя политика, антироссийские санкции, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика

Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков

12:43 23.01.2025 (обновлено: 12:51 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Во время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент США заявил о возможности расширения антироссийских санкций в случае, если Москва не поддержит идею Трампа о скорейшем завершении военного конфликта на Украине. По словам Пескова, поведение Трампа было предсказуемым.
"Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал Песков.
Во общении с журналистами глава пресс-службы кремля сообщил также, что США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе.
Ранее в новостях: Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января
 
НовостиМоскваСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковЕСвнешняя политикаантироссийские санкцииСВОдипломатиямеждународные отношенияМеждународная политика
 
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