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Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков - 23.01.2025 Украина.ру
Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
Во время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-01-23T12:43
2025-01-23T12:43
2025-01-23T12:51
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Накануне президент США заявил о возможности расширения антироссийских санкций в случае, если Москва не поддержит идею Трампа о скорейшем завершении военного конфликта на Украине. По словам Пескова, поведение Трампа было предсказуемым.Во общении с журналистами глава пресс-службы кремля сообщил также, что США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе.Ранее в новостях: Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января
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новости, москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, ес, внешняя политика, антироссийские санкции, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика
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Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
12:43 23.01.2025 (обновлено: 12:51 23.01.2025)
Во время первого президентского срока Дональд Трамп был сторонником санкций, поэтому сейчас его подходы Москву не удивляют. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент США заявил о возможности расширения антироссийских санкций в случае, если Москва не поддержит идею Трампа о скорейшем завершении военного конфликта на Украине. По словам Пескова, поведение Трампа было предсказуемым.
"Вы знаете, особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал Песков.
Во общении с журналистами глава пресс-службы кремля сообщил также, что США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе.